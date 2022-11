Texas Instruments annonce son intention de créer un nouveau centre de distribution de produits à la pointe de la technologie à Francfort, en Allemagne

D'ici la fin de l'année 2024, ce nouveau site permettra d'assurer des livraisons le jour même ou le lendemain pour desservir une clientèle toujours plus nombreuse en Europe

FRANCFORT, Allemagne, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Texas Instruments (TI) (NASDAQ : TXN) annonce son intention d'ouvrir un nouveau centre de distribution de produits à la pointe de la technologie à Francfort, en Allemagne, d'ici la fin de l'année 2024. Avec ce site, l'entreprise entend consolider son ancrage européen et accélérer les livraisons auprès de ses clients toujours plus nombreux sur ce continent.

« Nous avons hâte de renforcer notre présence en Europe avec l'implantation à venir de ce nouveau site à Francfort, qui jouit d'une position centrale, à proximité de nos principaux clients et de notre siège européen de Freising, également en Allemagne », affirme Stefan Bruder, président de Texas Instruments Europe. « La position clé de Francfort, en sa qualité de hub logistique, est synonyme de livraisons plus rapides pour nos clients européens, qui se doivent de faire preuve de proactivité pour mettre sur le marché des produits de pointe. »

Le site, voisin de nombreux clients industriels et automobiles de TI, permettra des livraisons le jour même dans le centre de l'Allemagne, et des livraisons le lendemain dans la plupart des pays européens. Il assurera l'emballage et l'envoi d'une large gamme de technologies TI sur l'ensemble du continent.

La société TI opère en Europe depuis 1956, où elle a développé une forte présence locale, notamment à travers l'usine de fabrication de plaquettes à semi-conducteurs 200 mm de Freising, mais aussi des équipes de recherche et de développement, et plus de 32 agences commerciales dans 18 pays. TI.com propose des transactions dans quatre devises locales (livre sterling, euros, couronne norvégienne et franc suisse) ainsi qu'en dollars des États-Unis, facilitant ainsi l'achat des pièces dont ses clients ont besoin, quand ils en ont besoin, là où ils en ont besoin.

« L'ouverture du site de Francfort constitue une évolution logique dans l'implantation de TI en Europe, ainsi qu'un investissement important en vue de développer notre portefeuille clients. Cela nous permettra d'améliorer encore notre qualité de service dans les décennies à venir », ajoute Stefan Bruder.

