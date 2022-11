Texas Instruments progetta un nuovo centro di distribuzione dei prodotti all'avanguardia a Francoforte, in Germania

La nuova sede sosterrà la crescente base di clienti europei dell'azienda con consegne in giornata e il giorno successivo entro la fine del 2024

FRANCOFORTE, Germania, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Texas Instruments (TI) (Nasdaq: TXN) ha annunciato oggi il suoi piani per l'apertura di un nuovo centro di distribuzione dei prodotti (PDC) all'avanguardia a Francoforte, in Germania, entro la fine del 2024. Il nuovo PDC permetterà di ampliare la presenza europea dell'azienda e consentirà consegne più rapide alla crescente base di clienti di TI.

«Siamo entusiasti di ampliare la nostra presenza europea a Francoforte, che vanta una posizione centrale in prossimità dei nostri clienti chiave e presso la sede europea della nostra azienda a Freising, in Germania», ha commentato Stefan Bruder, presidente di Texas Instruments Europe. «Il ruolo centrale di Francoforte in qualità di hub logistico si tradurrà in consegne più rapide ai nostri clienti europei, che si stanno attivando rapidamente per portare prodotti all'avanguardia sul mercato».

Questa sede di Francoforte, vicina a molti dei clienti nei settori industriali e automotive di TI, permetterà di consegnare in giornata in Germania centrale ed entro il giorno successivo alla maggior parte dei clienti con sede in Europa. La sede di Francoforte provvederà all'imballaggio e alla spedizione di una vasta gamma di tecnologie di TI a sostegno dei clienti in tutta Europa.

TI è attiva in Europa dal 1956, con una forte presenza locale che comprende una fab di wafer da 200 mm a Freising, team di ricerca e sviluppo, nonché oltre 32 uffici commerciali in 18 diversi paesi europei. TI.com offre transazioni in quattro valute locali (sterline, euro, corone norvegesi e franchi svizzeri), nonché in dollari USA, per agevolare l'acquisto e consegnare ai clienti i componenti di cui hanno bisogno, quando e dove ne hanno bisogno.

«L'espansione a Francoforte è un logico ampliamento della presenza di TI in Europa e costituisce un importante investimento nei nostri clienti, con l'obiettivo di fornire loro un servizio e un'assistenza ancora migliori per i decenni a venire», ha affermato Bruder.

Informazioni su Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (Nasdaq: TXN) è una società di livello mondiale nel settore dei semiconduttori operante nella progettazione, nella produzione, nei test e nella vendita di chip di elaborazione analogici e integrati per mercati come l'elettronica industriale, automobilistica e personale, nelle apparecchiature di comunicazione e nei sistemi aziendali. L'azienda è spinta da una viva passione verso la creazione di un mondo migliore mediante un'elettronica resa più accessibile dai semiconduttori: ogni generazione innovativa poggia su quella precedente rendendo le nostre tecnologie più piccole, più efficienti, più affidabili e più accessibili economicamente per consentire ai semiconduttori di entrare nell'elettronica ovunque. Questo, per noi, è il progresso nell'ingegneria. Ed è ciò che facciamo ogni giorno e da decenni. Ulteriori informazioni sul sito TI.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1219324/TI_INCORPORATED_LOGO_Logo.jpg

SOURCE Texas Instruments