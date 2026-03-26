Texas obtuvo la segunda tasa más alta de traslados de Estado a Estado

Además, más residentes se reubicaron dentro de Texas que dentro de cualquier otro Estado, según un informe de Texas Realtors

AUSTIN, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras los traslados de Estado a Estado se redujeron a nivel nacional, Texas continuó atrayendo nuevos residentes, con 7.8% de todos los traslados de Estado a Estado sucediendo en Texas, según la última edición del Informe sobre Reubicación de Texas, publicado el día de hoy por Texas Realtors. El informe analiza la información más reciente de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el cual cubre los traslados realizados en el año 2024.

Texas reportó la segunda tasa más alta de traslados, únicamente detrás del 8% de Florida. Al igual que el año anterior, Texas también obtuvo la cantidad más alta (3,414,000) y porcentaje más alto (11%) de personas que se reubicaron, pero se mantuvieron dentro de su mismo Estado.

"Esta información refleja lo que los residentes de Texas experimentan todos los días: increíbles oportunidades y un excelente lugar para disfrutar la vida," exclamó Jennifer Wauhob, Presidenta de Texas Realtors. "La oferta de empleo y accesibilidad atraen a las personas a Texas, y las sólidas comunidades hacen que se queden."

La inmigración de California a Texas disminuyó, pero aún sigue siendo la mayor

Menos californianos se mudaron a Texas en el 2024 que los años anteriores, pero aun así fue el Estado que envió más nuevos residentes a Texas que cualquier otro. Texas obtuvo una ganancia neta de 32,000 personas de California, que envió a 77,000 nuevos residentes a Texas, mientras que sólo 45,000 se trasladaron en la dirección contraria.

Florida repitió como segunda contraparte de intercambio más grande

Texas también envió solamente cerca de 45,000 personas a Florida, pero a cambio recibió 52,000 nuevos residentes, una ganancia neta de 7,000 personas de Florida.

Los nuevos residentes superan por mucho a los residentes que se van

Texas tuvo pérdidas netas de residentes a Oklahoma (-9,000), Tennessee (-5,000), y Colorado (-5,000), pero en términos generales obtuvo una ganancia neta de aproximadamente 73,000 residentes de todos los traslados de Estado a Estado.

"Ya sea que seas completamente nuevo por aquí o has sido un auténtico tejano toda tu vida, el traslado es un desafío," declaró Wauhob. "Con un agente de Texas Realtors a tu lado, tú sabes que contarás con la experiencia, asesoramiento y la información más reciente que puedas necesitar."

Acerca del Informe sobre Reubicación de Texas

La última edición del Informe sobre Reubicación de Texas está basado en estimaciones contenidas en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense para el 2024 realizadas por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. El informe analiza la información sobre traslados Estado a Estado desde y hacia Texas. Texas REALTORS® distribuye sus perspectivas sobre el mercado de vivienda de Texas, incluyendo estadísticas trimestrales del mercado, tendencias entre compradores y vendedores de vivienda, la venta de casas de más de un millón de dólares, tendencias del mercado internacional, etc. Para ver el Informe sobre Reubicación de Texas, por favor visite texasrealestate.com.

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 145,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización profesional que representa todos los aspectos del sector inmobiliario de Texas. Somos los defensores de REALTORS® y de los derechos de propiedad privada en Texas.

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David Gibbs

Hahn Agency

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FUENTE Texas Realtors