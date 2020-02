Texas Realtors anuncia a los ganadores de la edición 2019 de los premios del sector de los bienes raíces en Texas

AUSTIN, Texas, 13 de febrero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Texas Realtors reconoció la labor de destacados miembros y asociaciones locales de agentes de bienes raíces en el marco de su Reunión Anual de Invierno de Texas Realtors celebrada en Austin del 6 al 11 de febrero. Los homenajeados fueron premiados por ser ilustres ejemplos de excelencia en el sector de los bienes raíces al ayudar a los colegas a desarrollar sus habilidades con formación, al respaldar iniciativas en sus ciudades, al dedicarse a mejorar sus comunidades y al trabajar en el activismo político.

"2019 fue otro año histórico para los bienes raíces en Texas. Los agentes y las asociaciones locales de bienes raíces de todo el estado han hecho su mayor esfuerzo por mejorar la calidad de nuestro sector con excelencia en el servicio, participación con las comunidades, activismo político y formación continua", dijo Cindi Bulla, presidenta de Texas Realtors.

El Premio al Agente de Bienes Raíces del Año 2019 en Texas, el más prestigiado galardón otorgado cada año a aquel miembro que haya realizado aportaciones extraordinarias al sector a lo largo de su carrera, fue entregado a Scott Kesner de El Paso. Kesner ha sido crucial para la representación nacional, estatal y local de los agentes de bienes raíces. Ha sido vicepresidente regional de la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces, presidió Texas Realtors en 2015 y fue reconocido en dos ocasiones como Agente de Bienes Raíces del Año por parte de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces del Gran El Paso. Actualmente, Kesner preside la Comisión de Bienes Raíces de Texas (TREC).

El Premio Tom D. Morton al Ejecutivo de Asociación del Año fue entregado a Denise Price, ejecutiva de asociación de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Amarillo. Este reconocimiento se entrega a ejecutivos de asociaciones de bienes raíces con una larga trayectoria de servicio en su asociación local; Price fue una de las primeras ejecutivas de asociación de Texas en recibir la designación de Ejecutiva Certificada de Asociación de Bienes Raíces (RCE), misma que es otorgada al personal de las asociaciones de bienes raíces que muestra motivación y dedicación al crecimiento profesional. Además, bajo su liderazgo, la asociación local de Amarillo recibió la Copa Presidencial de la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces en 2017, un premio al extraordinario trabajo de asociaciones que fomentan las iniciativas de los agentes.

Jacque Gordon de Granbury recibió el Premio al Buen Vecino de Texas Realtors, concebido para homenajear a agentes de bienes raíces que despliegan un destacado compromiso con su comunidad y espíritu de voluntariado. Gordon fue especialmente reconocida por sus diez años de voluntariado con Hood County Christmas for Children, organización no lucrativa cuya misión es que todos los niños de Hood County tengan un hogar cálido y una familia amorosa, y se sientan amados. Gordon donó, de manera personal, 680 horas como voluntaria en el lapso de doce meses y su asociación le entregó el Premio al Espíritu Humanitario.

Marion Napoleon de Grand Prairie fue nombrada Educadora del Año 2019. Napoleon es instructora senior del Graduate Realtor Institute y es profesora de muchos cursos para obtener certificaciones y designaciones de Texas Realtors y de la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces. Es autora de diversos cursos sobre temas como ofertas múltiples, contratos y uso de tecnología en favor de los propietarios de negocios.

Will Northern y WNC Commercial en Fort Worth recibieron el Premio William C. Jennings 2019 por la transacción comercial destacada en bienes raíces en el año. El Premio William C. Jennings se fundamenta en la aportación que una operación represente para la comunidad y en su mérito y creatividad, además de su forma de aplicar los principios comerciales. La transacción ganadora incluyó la planeación y ejecución de un desarrollo sumamente complejo en Fort Worth durante muchos años.

La Junta de Agentes de Bienes Raíces de Odessa recibió el Premio Mark Lehman a los Logros en Asuntos Gubernamentales 2019. Este reconocimiento homenajea a aquella asociación local de agentes de bienes raíces que haya sido excelente en la recaudación de fondos, la participación con organizaciones de base y otras iniciativas locales durante el año.

El Premio del Año a la Defensoría de los Intereses de Grupos de Base de Texas Realtors fue entregado a Melody Gillespie de Montague County por su destacado liderazgo durante la Campaña Contra la Anexión Forzada en Montague County. A principios de 2019, Melody recibió el Premio al Activismo de Texas Realtors, concebido para reconocer a las personas que muestran una extraordinaria dedicación a la defensoría de los intereses de los grupos de base en apoyo a las posiciones de su asociación. El Premio del Año a la Defensoría de los Intereses de los Grupos de Base se entrega a una de las personas que conformen la lista completa de ganadores del Premio al Activismo de Texas Realtors.

Por último, Texas Realtors reconoció la labor de tres asociaciones y un agente de la localidad por presentar innovadores programas y ofrecer cursos formativos el año pasado a fin de mantener a la comunidad al día en tendencias jurídicas, de marketing y del sector. Los premios al Programa Formativo del Año se entregaron a:

Dianne McCoy de Better Homes and Gardens Real Estate Gary Greene, en la categoría jurídica

and Gardens Real Estate Gary Greene, en la categoría jurídica Junta de Agentes de Bienes Raíces de Austin, en la categoría de series o programas breves

Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Houston , en la categoría de marketing

, en la categoría de marketing Asociación de Agentes de Bienes Raíces del Gran McAllen, en la categoría de innovación

Texas REALTORS®, con más de 125,000 miembros, es una organización profesional de miembros que representa todos los aspectos de los bienes raíces en Texas.

