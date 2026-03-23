Texas Realtors anuncia el Agente Inmobiliario del Año 2025

Sarah Norman será reconocida en la reunión de invierno de 2026 de líderes estatales

AUSTIN, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Sarah Norman, de la Asociación Regional de Agentes Inmobiliarios de Bryan-College Station, fue nombrada la Agente Inmobiliaria del Año 2025 por Texas Realtors durante la reunión de invierno de la asociación. Norman inició su carrera en bienes raíces en 1977, y ha tenido impactos positivos duraderos en la organización inmobiliaria, la industria inmobiliaria y la comunidad de Bryan-College Station, a lo largo de décadas de servicio, liderazgo y formación.

"Cada año, el Premio al Agente Inmobiliario del Año de Texas Realtors reconoce a la persona individual que personifica integridad, dedicación y servicio a la profesión y al público," explicó Jennifer Wauhob, la Presidenta de Texas Realtors para 2026. "Sarah simboliza todos estos valores diariamente, y su liderazgo, deseo de formar a otros y continuo compromiso con hacer lo correcto han fortalecido a los agentes inmobiliarios de todo Texas, y hecho una diferencia significativa en su comunidad."

Después de trabajar en Texas A&M University, Norman decidió perseguir una carrera en bienes raíces, sintiendo un llamado a una profesión donde la iniciativa y el esfuerzo pueden impactar directamente en los resultados. Empezó trabajando para Bonnie Hoggard, donde pasó cinco años conociendo el negocio antes de abrir su propia oficina, lanzando una carrera que actualmente ha abarcado más de cuatro décadas.

La experiencia y liderazgo de Norman han sido determinantes en varios niveles de la organización. A lo largo de los años, ella ha servido en varios comités locales, estatales y nacionales, incluyendo comités de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios enfocados en estándares profesionales y políticas públicas. Anteriormente ella también fungió como coordinadora política federal y es un miembro orgulloso de la Junta Directiva de Texas Realtors. Norman ingresó al Salón de la Fama del Comité de Acción Política Inmobiliaria (RPAC, por sus siglas en inglés) en 2023.

Con este premio, Norman le suma a un listado de por sí sobresaliente de logros. Antiguamente sirvió como Presidenta de su asociación local, ha sido nombrada dos veces Agente del Año de Bryan/College Station, recibió el Premio al Espíritu del Comité de Acción Política de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Texas (TREPAC, por sus siglas en inglés), y fue honrada con el Premio al Servicio Distinguido de Texas Realtors en 2007. Por más de 20 años, ella ha asistido a prácticamente todas las conferencias inmobiliarias estatales y nacionales, y ha impartido un innumerable número de clases en Texas y más allá, ayudando a las asociaciones a fortalecer sus estándares profesionales, procesos de mediación y programas de mediadores.

"La profesión de agente inmobiliario le ha dado forma a mi vida de maneras que nunca imaginé posibles," expresó Norman. "Servir a otros y dejar las cosas de mejor forma a como las encontré siempre ha guiado mi trabajo. Estoy muy agradecida con las relaciones que he establecido, las oportunidades de formar a otros y las oportunidades de devolverle algo a la profesión que tanto me ha dado."

El servicio de Norman se extiende bastante más allá de bienes raíces. Ella ha hecho trabajo voluntario en la Cámara de Comercio de Bryan/College Station, sirve en un comité de apoyo para el rediseño de la comunidad, ha apoyado la escuela Kemp/Carver Elementary School e impartido clases de religión los domingos durante los últimos 25 años. Norman ha vivido toda su vida en Bryan, y la apasiona asegurar la vitalidad continua de la comunidad para las futuras generaciones. Ella está casada con George Norman, tiene tres hijas y es abuela de seis nietos.

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 145,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización profesional que representa todos los aspectos del sector inmobiliario de Texas. Somos los defensores de REALTORS® y de los derechos de propiedad privada en Texas.

CONTACTO

David Gibbs

Hahn Agency

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1317682/5813508/Texas_Realtors_Logo.jpg

FUENTE Texas Realtors