Texas Realtors anuncia los ganadores de los Premios Inmobiliarios de Texas para el 2025

Los agentes inmobiliarios y las asociaciones locales fueron galardonadas en la reunión de invierno de 2026

AUSTIN, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Texas Realtors celebró a sus miembros y asociaciones locales de agentes inmobiliarios durante la reunión anual de invierno de Texas Realtors, llevada a cabo el 6 de febrero en Austin. Los Premios de Texas Realtors destacan a las personas individuales y organizaciones que han demostrado extraordinaria dedicación y excelencia en la profesión de bienes raíces.

"Los premios anuales de Texas Realtors nos brindan una oportunidad para reconocer a extraordinarios profesionales y organizaciones locales que hacen de la industria inmobiliaria una poderosa fuerza a nivel estatal," explicó Jennifer Wauhob, la Presidenta de Texas Realtors para 2026. "Es un honor anunciar a los ganadores de este año y celebrar sus logros, que han contribuido tanto a sus comunidades locales y continúan haciendo de Texas un gran lugar para llamar hogar."

A continuación se encuentra el listado completo de los ganadores de los Premios de Texas Realtors para el 2025:

El premio al Agente Inmobiliario del Año 2025 de Texas Realtors le fue otorgado a Sarah Norman de Bryan-College Station, en reconocimiento por una carrera definida por integridad, servicio y sólido liderazgo. Con más de cuatro décadas de experiencia en bienes raíces, Norman ha aportado duraderas contribuciones a la profesión y a su comunidad, obteniendo una reputación de mentora confiable y defensora de los agentes inmobiliarios de todo Texas. Su amplio servicio incluye dirigir y servir en comités locales, estatales y nacionales, participar en comités de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés), ingresar al Salón de la Fama del Comité de Acción Política Inmobiliaria (RPAC, por sus siglas en inglés) y servir en la Junta Directiva de Texas Realtors, reflejando un continuo compromiso con fortalecer la industria inmobiliaria y las personas a las que sirve.

El Premio por Servicio Distinguido le fue otorgado a Winn Sikes de Lubbock, reconociendo prácticamente cinco décadas de servicio dedicado a la industria inmobiliaria. Sikes ha servido de forma voluntaria continuamente desde 1977, habiendo ocupado puestos en todos los niveles de liderazgo de la asociación local, incluyendo la presidencia, y ayudando a introducir el primer sistema de caja de seguridad de la asociación, una innovación muy avanzada para la profesión. Una continua defensora apasionada de las inversiones políticas, ella forma parte del Salón de la Fama de RPAC y continúa sirviendo en el Comité de Asuntos Gubernamentales/Comité de Acción Política de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Texas (TREPAC, por sus siglas en inglés), demostrando su constante compromiso con el servicio y liderazgo.

El Premio William C. Jennings le fue presentado a Paula McDonald de Granbury por un proyecto de rediseño que personifica la excelencia en bienes raíces comerciales. Trabajando en la intersección entre la conservación histórica y el desarrollo económico, McDonald ha transformado un edificio de la plaza histórica de Granbury -que por mucho tiempo había estado desocupado- en un destino vibrante de uso múltiple, incluyendo un hotel boutique que amplió la oferta de alojamiento en un mercado basado en el turismo. La transacción concluyó con la excepcional venta de la Plaza Granbury, que batió todos los récords y logró un impacto comunitario perdurable, donde McDonald sirvió como asesora central y jugó el papel de propietaria, mientras navegaba complejos desafíos regulatorios, estructurales y legales para ejecutar un exitoso intercambio 1031, de conformidad con el Código de Rentas Internas.

El Premio al Buen Vecino del Año 2025 de Texas Realtors se le otorgó a Cord Shiflet, reconociendo su profundo compromiso con el servicio y relación tanto con la profesión de bienes raíces como a lo largo de toda la comunidad de Austin. Sus contribuciones incluyen servir en las Juntas Directivas de March of Dimes y el Ballet de Austin, antiguas posiciones de liderazgo con los Clubes de Niños y Niñas de Austin, y llevar a cabo esfuerzos de recaudación de fondos de miles de dólares para organizaciones tales como el Hospital de Niños Dell y el Centro de Desarrollo Infantil Riverbend.

El Premio al Educador del Año 2025 le fue presentado a Cassandra Davis, quien fue reconocida por una carrera que abarca tres décadas, basada en un firme compromiso con la educación, la propiedad de vivienda y el impacto comunitario. Como instructora senior de Texas Realtors por muchos años, ella le ha dedicado más de 15 años a la formación de futuros profesionales inmobiliarios mediante la educación basada en experiencias en el mundo real y perspectivas globales. El trabajo de su vida como estudiante, educadora y defensora refleja su creencia que los agentes inmobiliarios mejor formados fortalecen los resultados de los clientes y comunidades, elevando la profesión a través del conocimiento, servicio y liderazgo.

El Premio Richard Miranda por Logros Globales lo recibió Hanne Sagalowsky, quien fue reconocida por más de tres décadas de liderazgo en bienes raíces globales y su compromiso con la colaboración y el servicio internacional. Ella ha construido sólidas relaciones transfronterizas por toda Europa Occidental e Israel, representando a los clientes internacionales con conocimiento e integridad cultural. Su servicio incluye puestos de liderazgo dentro de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, Texas Realtors y varios comités globales, donde ella ha ayudado a darle forma a la participación internacional y a elevar el profesionalismo en toda la industria inmobiliaria.

Tres asociaciones locales fueron reconocidas por sus ejemplares programas educacionales:

La Junta Directiva de Agentes Inmobiliarios de San Antonio en la categoría de innovación

La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Houston en la categoría de mercadeo

La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Lubbock por la serie o programas cortos del año

El Premio Tom D. Morton para el 2025 le fue otorgado a Cade Fowler de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Lubbock por su excepcional liderazgo y dedicación como ejecutivo de la asociación. Bajo el liderazgo de Fowler, la asociación ha aumentado su participación comunitaria, elevado la formación educacional y el desarrollo profesional de sus ofertas, y promovido esfuerzos de diversidad e inclusión para ampliar las perspectivas de sus miembros. Un importante inversionista en TREPAC, Fowler también ha fortalecido los esfuerzos de promoción, introduciendo estrategias de recaudación de fondos muy creativas y efectivas para el Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés), constantemente superando metas y al mismo tiempo reforzando la importancia de proteger los derechos de propiedad privada en Texas.

El Premio Lehman a la Junta Directiva Local por Logros en Asuntos Gubernamentales le fue presentado a la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Abilene, por su destacada actuación en recaudación de fondos, esfuerzos comunitarios y otras iniciativas de asuntos gubernamentales.

El premio al Defensor Comunitario del Año le fue otorgado a Chad Hovde de la Asociación Regional de Agentes Inmobiliarios de Bryan-College Station, destacando su dedicación a las actividades y programas comunitarios. Además, otras personas recibieron reconocimientos por sus esfuerzos comunitarios, incluyendo:

Katie DeHaven, Asociación Regional de Agentes Inmobiliarios de Bryan-College Station

Dixon Holman, Junta Directiva de Agentes Inmobiliarios de Arlington

Bruno Zavaleta, Junta Directiva de Agentes Inmobiliarios de Brownsville-South Padre Island

Leigh York, Asociación de Agentes Inmobiliarios del Área Metropolitana de Fort Worth

Brandy Wuensch, Junta Directiva de Agentes Inmobiliarios de Austin

Los Premios a la Diversidad y Vivienda Justa les fueron otorgados a las siguientes organizaciones locales por promover la diversidad e inclusividad en la profesión de bienes raíces:

Asociación de Agentes Inmobiliarios MetroTex por innovación

Junta Directiva de Agentes Inmobiliarios de San Antonio por impacto

La Red de Jóvenes Profesionales (YPN, por sus siglas en inglés) reconoció a seis miembros menores de 40 años con el Premio al Nuevo Talento Inmobiliario por su destacado liderazgo, involucramiento comunitario y éxito profesional:

Jennifer Burnley

Ashley Hambright

Tyler Kreis

Karla Miller

Anastasia Pena

Joseph Towns

Además, los siguientes agentes inmobiliarios fueron acreditados con la Beca de Formación Comercial Especializada de Texas:

Ebby Adesegun

Sarah Atterberry

Jesse Cano

Sangeeta Katuwal

Alisha Melvin

Hazel Munos

Andrea Robinson

Ashley Rimmer-Ratzel

Tajana Surlan

Debbie Tran

Acerca de Texas REALTORS®

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FUENTE Texas Realtors