Le groupe Adecco soutient l'IA agentique à grande vitesse grâce à un accord de licence illimitée d'Agentforce

Expansion rapide de l'IA agentique sur les principaux marchés grâce à un nouvel accord de licence illimitée d'entreprise agentique avec Salesforce

L'accord soutient l'objectif selon lequel plus de 50 % des revenus d'Adecco seront alimentés par l'IA agentique d'ici à la fin de 2026.

ZURICH, 12 mars 2026 /PRNewswire/ --Le groupe Adecco (SIX : ADEN), le leader mondial des services de gestion des talents et de la technologie, annonce aujourd'hui une avancée majeure dans son approche pionnière de l'IA centrée sur l'humain et du déploiement de la technologie. La société a signé un nouvel accord pluriannuel avec Salesforce jusqu'en 2027, pour un accès mondial illimité à Agentforce 360, le portefeuille complet de solutions Salesforce qui alimente l'entreprise agentique - en connectant les applications, les données et les agents d'IA sur une plateforme de confiance. En renforçant son partenariat établi avec Salesforce, les trois unités commerciales mondiales du groupe, Adecco, LHH et Akkodis, accéléreront le déploiement de l'IA agentique à grande échelle, sur plusieurs marchés clés.

Adecco a déjà fait preuve d'une grande réussite au Royaume-Uni, où des agents IA d'Agentforce 360 ont été déployés dans des éléments clés du processus de recrutement afin de libérer du temps pour une interaction humaine de qualité, améliorant ainsi le service à la clientèle et l'expérience des candidats. En automatisant les tâches de routine, Agentforce 360 a permis à Adecco de gagner 15 % de temps, de réduire considérablement le temps de remplissage, d'augmenter les taux de remplissage et de diminuer le coût du service.

L'expansion rapide de l'IA agentique est soutenue par le modèle opérationnel mondial du groupe, qui comprend des centres de fourniture sur site intégrés et des hubs à proximité et distants en Inde, en Pologne, au Mexique et au Maroc. L'objectif stratégique est d'établir des liens humains solides par le biais de son réseau omnicanal dans plus de 60 pays.

Denis Machuel, PDG du groupe Adecco, déclare : « Nous continuons à être les pionniers de la mise en œuvre de l'IA centrée sur l'humain. L'accès illimité à Agentforce nous permet de développer rapidement des solutions d'IA agentique éprouvées à l'échelle mondiale et dans l'ensemble de nos marques. Cela améliorera la rapidité, la qualité et la fiabilité de nos services, ce qui permettra à nos collaborateurs de se concentrer sur les interactions humaines qui les ont poussés à choisir cette carrière.

« Le monde du travail est accéléré par l'IA et le groupe Adecco travaille en tant que partenaire stratégique pour aider à guider nos 100 000 clients grâce à une réorganisation stratégique des équipes et une stratégie de gestion des talents nécessaires pour stimuler l'impact commercial avec la mise en œuvre de l'IA. Cet accord nous permet de créer une véritable valeur ajoutée pour les clients, les candidats et nos collaborateurs.

Madhav Thattai, vice-président exécutif et directeur général d'Agentforce, Salesforce, déclare : « En passant de l'expérimentation à une entreprise agentique à grande échelle, le groupe Adecco prouve que les agents autonomes peuvent offrir le déterminisme et la prévisibilité nécessaires pour faire fonctionner une entreprise mondiale. Grâce à Agentforce 360, Adecco dispose désormais d'une base permanente pour mettre en relation des millions de demandeurs d'emploi avec des opportunités de carrière en utilisant des agents pour générer 50 % de son chiffre d'affaires d'ici à la fin 2026. Ce partenariat représente la vision de Salesforce selon laquelle les humains et les agents travaillent ensemble sur une plateforme unique et éprouvée pour obtenir des résultats commerciaux à grande échelle ».

Grâce à Data 360, la base contextuelle d'entreprise pour Agentforce 360, le groupe Adecco a pu unifier les données de plus de 30 instances et systèmes d'entreprise Salesforce en un seul profil de candidat en temps réel, offrant ainsi à ses quelque 27 000 recruteurs la visibilité nécessaire pour identifier plus rapidement les talents, hiérarchiser les efforts et alimenter les flux de travail agentiques à l'échelle mondiale. Le lancement mondial d'Agentforce Voice devrait permettre d'accélérer cette dynamique, en augmentant la productivité des recruteurs, en accélérant les placements et en offrant une expérience de qualité supérieure à chaque candidat.

La prochaine phase de déploiement pour Adecco se concentrera sur l'orchestration d'agents supplémentaires au Royaume-Uni, l'extension de la mise en œuvre en France et dans d'autres zones géographiques clés, et l'extension de la capacité agentique dans les hubs sur site et distants. Cela permettra aux petits pays de bénéficier d'une meilleure compétitivité et d'une meilleure qualité d'exécution.

La stratégie du groupe Adecco consiste à tirer parti de l'IA en mettant l'accent sur l'humain. L'entreprise s'engage fermement en faveur d'une innovation responsable et évolutive en matière d'IA, tout en continuant à réinventer son modèle opérationnel pour répondre aux besoins changeants des clients et des candidats dans le monde entier. En vertu de cet accord, Akkodis et LHH continueront à développer leurs processus de recrutement de bout en bout en s'appuyant sur les processus développés par Adecco.

À propos du groupe Adecco

Le groupe Adecco est le leader mondial de l'expertise en matière de talents et de technologies. Notre objectif est de préparer chacun à son avenir. Grâce à nos trois unités commerciales mondiales - Adecco, Akkodis et LHH - réparties dans 60 pays, nous favorisons l'employabilité durable et tout au long de la vie pour les individus, fournissons des solutions numériques et d'ingénierie pour favoriser la transformation de l'industrie intelligente et donnons aux organisations les moyens d'optimiser leur main-d'œuvre. Le groupe Adecco montre l'exemple et s'engage à favoriser l'employabilité durable et à soutenir des économies et des communautés résilientes. Adecco Group AG a son siège à Zurich, en Suisse (ISIN : CH0012138605). Le groupe est coté à la SIX Swiss Exchange (ADEN).

Avis important concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué peuvent impliquer des orientations, des attentes, des convictions, des plans, des intentions ou des stratégies concernant l'avenir. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont basées sur les informations dont dispose Adecco Group AG à la date du présent communiqué, et nous n'assumons aucune obligation de mise à jour de ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas des garanties de performance future et les résultats réels pourraient différer sensiblement de nos attentes actuelles. De nombreux facteurs peuvent être à l'origine de ces différences ou y contribuer. Les facteurs susceptibles d'affecter les déclarations prévisionnelles de l'entreprise comprennent, entre autres, les suivants : les tendances du PIB mondial et la demande de travail temporaire ; les changements dans la réglementation du travail temporaire ; la concurrence intense sur les marchés où l'entreprise opère ; l'intégration des entreprises acquises ; les changements dans la capacité de l'entreprise à attirer et à retenir du personnel ou des clients internes et externes qualifiés, l'impact potentiel des perturbations liées aux technologies de l'information ; toute évolution défavorable des relations commerciales existantes, des litiges ou des procédures juridiques et fiscales.

