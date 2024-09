The Company Store y Villa D'ascoli presentan una colección de ropa de cama y decoración de inspiración internacional

El arte de VILLA D'ASCOLI se une a la comodidad y calidad inigualables de The Company Store.

NUEVA YORK, 4 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- The Company Store, un minorista en línea líder de productos de primera calidad de ropa de cama, baño y decoración para el hogar, y Villa D'Ascoli, una marca de moda internacional conocida por sus vibrantes y lujosos textiles de inspiración india, han colaborado para crear una colección única de ropa de cama, ropa de estar y decoración para el hogar.

Esta nueva colección exclusiva combina a la perfección la bella artesanía india con el compromiso de The Company Store con la calidad y la comodidad. El resultado es una cautivadora gama de colorida ropa de cama y decoración de mesa diseñada para ser colocada por capas, y ropa de estar ultracómoda, pero sofisticada, perfecta para cualquier ocasión. La nueva línea incluye:

Diseños exclusivos de Villa D'ascoli, que llevan la maestría de la artesanía a la cama y a los espacios exteriores.

La comodidad característica de The Company Store: sábanas de satén de primera calidad, edredones 100 % de algodón y lujosos caftanes de satén de algodón estampados a mano.

Hermosas mantelerías y fundas de cojín decorativas en tejidos de primera calidad, que infunden un estilo internacional al hogar.

"Dado el auge de la popularidad de la estética cottage core, ahora es el momento perfecto para presentar esta impresionante colección", afirma Corinne Bentzen, directora ejecutiva de The Company Store. "Tiende un puente entre la artesanía del Viejo Mundo y el estilo contemporáneo, centrándose en la superposición de estampados para un aspecto realmente de última tendencia. La experiencia de Villa D'Ascoli en este campo es inigualable, y estamos encantados de llevar este estilo internacional a nuestros clientes".

Conocida por sus textiles de lujo utilizados en la decoración de interiores y por una línea de moda ecléctica con un aire decididamente bohemio, esta es la primera incursión de VILLA D'ASCOLI en la categoría de ropa de cama.

"Después de muchos años viviendo en el extranjero, me alegra colaborar con The Company Store, que siempre fue una fuente confiable en cuanto a ropa de cama fina en casa de mis padres cuando yo era niño", afirmó Peter D'Ascoli, fundador y director creativo de Villa D'Ascoli. "Esta colaboración me brinda la oportunidad de trasladar a esta vasta colección la compleja estética en capas que he estado investigando y perfeccionando durante décadas, y estoy encantado con los resultados, que aportan soluciones de decoración sofisticadas pero habitables a los hogares estadounidenses".

La colección VILLA D'ASCOLI x The Company Store está disponible en exclusiva en thecompanystore.com. La colección incluye:

Colección de satén VILLA D'ASCOLI X The Company Store Funda para plumón Nawab floral Tamaños: Twin ($164) , Full ($209) , Queen ($234) , King ($269) Reversible con estampado a juego Funda Nawab Tamaños: Estándar ($59) , Euro ($69) , King ($69) Reversible con estampado a juego Funda para plumón Malti Tamaños: Twin ($164) , Full ($209) , Queen ($234) , King ($269) Reversible con estampado a juego Funda Malti Tamaños: Estándar ($59) , Euro ($69) , King ($69) Reversible con estampado a juego Juego de sábanas Ajmer Tamaños: Twin ($174) , Full ($249) , Queen ($274) , King ($319) Por separado: Sábana Plana o Ajustable desde $69 , Fundas de Almohada desde $64 Juego de sábanas Misha Tamaños: Twin ($174) , Full ($249) , Queen ($274) , King ($319) Por separado: Sábana Plana o Ajustable desde $69 , Fundas de Almohada desde $64 Juego de sábanas Butti Floral Tamaños: Twin ($174) , Full ($249) , Queen ($274) , King ($319) Por separado: Sábana Plana o Ajustable desde $69 , Fundas de Almohada desde $64



Colección de cubrecamas VILLA D'ASCOLI x The Company Store Cubrecama Naavi Tamaños: Twin ($249) , Full/Queen ($299) , King ($349) Reversible con estampado a juego Funda acolchada Naavi Tamaños: Estándar ($69) , Euro ($79) , King ($79) Reversible con estampado a juego Cubrecama Madrás Tamaños: Twin ($249) , Full/Queen ($299) , King ($349) Reversible con estampado a juego Funda acolchada Madrás Tamaños: Estándar ($69) , Euro ($79) , King ($79) Reversible con estampado a juego



VILLA D'ASCOLI x The Company Store Fundas Cuadradas Decorativas Floral Misha Tamaño: 20 in. x 20 in. ($59) Disponible en azul y dorado Cachemir Nisha Tamaño: 20 in. x 20 in. ($59) Disponible en azul y dorado Floral Neel Tamaño: 20 in. x 20 in. ($59) Disponible en azul y dorado



Colección de mesa VILLA D'ASCOLI x The Company Store Mantel Rose Stripe & Malti Tamaño: 90 in. x 70 in. ($109) , 108 in. x 70 in. ($118) , 120 in. x 70 in. ($129) Reversible con estampado a juego Individuales Rose Stripe & Malti Tamaño 20 in. x 14 in. ($59) Reversible con estampado a juego Juego de 4 Servilletas Rose Stripe & Malti Tamaño: 19 in. x 19 in. ($39) Juego de 4



Colección Caftán VILLA D'ASCOLI x The Company Store Caftán Calico Tallas: Small/Medium, Large/X-Large ($124) Caftán Damasco Tallas: Small/Medium, Large/X-Large ($124) Caftán Rose Stripe Tallas: Small/Medium, Large/X-Large ($124)



ACERCA DE THE COMPANY STORE

The Company Store viene perfeccionando la comodidad en EE. UU. desde 1911. Creemos que la comodidad hace que el mundo gire, que no hay nada mejor que una buena noche de sueño y que pasar tiempo con la familia y los amigos restaura el espíritu. Con esto en mente, nos abastecemos de materiales de la más alta calidad y nos asociamos con los mejores fabricantes del mundo para ofrecerle la ropa de cama y baño más cómodos. Nuestra promesa desde hace más de 110 años es su comodidad.

ACERCA DE VILLA D'ASCOLI

Liderada por su director creativo Peter D'Ascoli, la empresa está especializada en el diseño, producción y comercialización de moda textil y mobiliario para el hogar. La empresa cuenta con un estudio de diseño y atelier en Nueva Delhi con impresión propia en pequeños lotes, donde un equipo de diseñadores y técnicos crean y desarrollan productos que se fabrican en todo el mundo. La misión de la empresa es crear belleza y valor, uniendo el mejor contenido con los mejores distribuidores de todo el mundo.

