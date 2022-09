Therabody® festigt seine Position als Marktführer mit der Einführung von acht neuen innovativen Produkten

Mit dem erweiterten Produkt-EcoSystem geht Therabody einen weiteren Schritt Richtung Ganzkörper-Wellness

LOS ANGELES, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Therabody®, der globale Pionier in der Wellness-Technologie, gibt heute den Abschluss seiner Wachstums-Equity-Runde mit einer Gesamtfinanzierung in Höhe von 165 Millionen US-Dollar bekannt und führt zudem acht neue Produkte ein, die die Marke auf Ganzkörper-Wellness mit nachgewiesenen Vorteilen in den Bereichen Leistung, Schmerz, Stress und Schlaf erweitern.

Therabody, the global pioneer in wellness technology, announced today the close of its growth equity round with a total financial backing of $165 million, alongside the launch of eight new products that expand the brand to whole-body wellness with proven benefits across performance, pain, stress, and sleep.

Angeführt von der Private-Equity-Firma North Castle Partners, LLC, umfasst die Kapitalerhöhung auch bestehende Investoren wie Kevin Harts HartBeat Ventures, LLC und Aaron Rodgers' Rx3 Ventures. Therabody wird das Kapital nutzen, um weiterhin in Innovationen in den Bereichen Hardware, Software, Dienstleistungen - einschließlich der Ganzkörper-Wellnesszentren, den Therabody Resets - und digitale Inhalte zu investieren. Mit dieser einzigartigen Kombination von Angeboten will Therabody die Verbraucher inspirieren und befähigen, ihren Geist und Körper in Bewegung zu halten.

"Therabody ist der führende Anbieter von Massagepistolen und wir freuen uns sehr, mit Ben und seinem Team zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen für die Selfcare zu entwickeln, die ein gesundes und aktives Leben fördern", sagte Alison Minter, Managing Partner bei North Castle Partners. "Als Vorreiter in dieser Sparte und dominierende Premium-Marke hat Therabody seine Fähigkeit bewiesen, die Grenzen der Wellness-Technologie mit einer Hochgeschwindigkeitsstrategie für die Produkteinführung, insbesondere im letzten Jahr, zu verschieben."

Therabodys Vorzeigegerät, die Theragun®, ist das meistverkaufte Massagegerät in seiner Preisklasse und hatte in den letzten 12 Monaten einen Marktanteil von 71 % in den USA, wie die NPD Group ermittelt hat. Die dominante Marktposition von Therabody hat sich auch in finanziellem Erfolg niedergeschlagen: Zwischen 2018 und 2021 hat sich der Umsatz um mehr als das 13-fache erhöht. Im Februar 2021 schloss Therabody seine erste Kapitalerhöhung ab und füllte seine prominente Investorenliste mit Athleten, Finanzsponsoren, Kulturschaffenden und anderen Berühmtheiten.

Die neu erweiterte Produktlinie umfasst eine neue Generation von Theragun PRO und Theragun mini sowie die neuartige SmartGoggles® [UVP: 199 €]. Die SmartGoggles®, die mit den ebenfalls neu angekündigten TheraMind®-Klangtherapie-Inhalten über die Therabody-App gekoppelt werden können, helfen tagsüber bei Gesichtsverspannungen und Kopfschmerzen und fördern nachts durch Vibration, Wärme und Massage die Entspannung und den Schlaf. Das Gerät ist das erste von Therabody, das mit einem intelligenten Sensor ausgestattet ist, der biometrische Daten nutzt, um die Behandlung zu personalisieren. Dabei werden allmählich die Herzfrequenz gesenkt, um Stress und Ängste zu reduzieren. Außerdem hat das Unternehmen die Kunststoffmenge in seinen neuen Verpackungen um 85 % reduziert, um die Auswirkungen auf die Umwelt deutlich zu verringern.

Das neue Produkt-EcoSystem von Therabody erweitert das Engagement des Unternehmens für ganzheitliche Wellness und umfasst maßgeschneiderte Therapien, die es den Verbrauchern ermöglichen, ihr eigenes geistiges und körperliches Wohlbefinden zu steuern:

NEU Theragun PRO ® : Die weltweit erste perkussive Massagepistole sorgt, wissenschaftlich erwiesen, für die Verbesserung von Erholung, Leistung, Mobilität, Schlaf und Stress. Angetrieben von der QuietForce Technology™ wurde die zweite Generation des Therabody-eigenen EQ-150-Motors komplett überarbeitet, um die überlegene Leistung der Theragun zu liefern, ist aber 20% leiser als die Vorgängerversion. Außerdem verfügt er über einen eingebauten OLED-Bildschirm, der jetzt in Farbe ist und Routinen anzeigt, um dem Benutzer eine genaue und einfachere Behandlung des Körpers zu ermöglichen. UVP: 599 €

: Die weltweit erste perkussive Massagepistole sorgt, wissenschaftlich erwiesen, für die Verbesserung von Erholung, Leistung, Mobilität, Schlaf und Stress. Angetrieben von der QuietForce Technology™ wurde die zweite Generation des Therabody-eigenen EQ-150-Motors komplett überarbeitet, um die überlegene Leistung der Theragun zu liefern, ist aber 20% leiser als die Vorgängerversion. Außerdem verfügt er über einen eingebauten OLED-Bildschirm, der jetzt in Farbe ist und Routinen anzeigt, um dem Benutzer eine genaue und einfachere Behandlung des Körpers zu ermöglichen. UVP: 599 € NEU Theragun mini ® : Die neue Generation des Theragun mini ist jetzt 20 % kleiner, 30 % leichter und lindert nachweislich Schmerzen, verbessert die Genesung und kann überall mit hingenommen werden. Mit einer Amplitude von 12 mm ist die Theragun mini kleiner und dennoch leistungsfähiger als die meisten anderen erhältlichen Massagegeräte in Standardgröße. Sie lässt sich jetzt über Bluetooth mit der Therabody-App verbinden und ermöglicht so den Zugriff auf eine ganze Bibliothek mit personalisierten Wellness-Routinen. Sowohl die PRO als auch die mini verfügen jetzt über USB-C-Anschlüsse für schnelleres Aufladen. Die neue Theragun mini wird später im Herbst erhältlich sein. UVP: 199€

: Die neue Generation des Theragun mini ist jetzt 20 % kleiner, 30 % leichter und lindert nachweislich Schmerzen, verbessert die Genesung und kann überall mit hingenommen werden. Mit einer Amplitude von 12 mm ist die Theragun mini kleiner und dennoch leistungsfähiger als die meisten anderen erhältlichen Massagegeräte in Standardgröße. Sie lässt sich jetzt über Bluetooth mit der Therabody-App verbinden und ermöglicht so den Zugriff auf eine ganze Bibliothek mit personalisierten Wellness-Routinen. Sowohl die PRO als auch die mini verfügen jetzt über USB-C-Anschlüsse für schnelleres Aufladen. Die neue Theragun mini wird später im Herbst erhältlich sein. UVP: 199€ SmartGoggles™ : Das revolutionäre, neuartige Gesichtsgerät, das die proprietäre SmartSense Technology™ nutzt, ist dafür da, um einen biometrischen Herzfrequenzsensor mit Vibration, Wärme und Massage zu kombinieren, um so Kopfschmerzen und Verspannungen zu lindern, die Entspannung zu fördern und den Schlaf zu optimieren. UVP: 199 €

: Das revolutionäre, neuartige Gesichtsgerät, das die proprietäre SmartSense Technology™ nutzt, ist dafür da, um einen biometrischen Herzfrequenzsensor mit Vibration, Wärme und Massage zu kombinieren, um so Kopfschmerzen und Verspannungen zu lindern, die Entspannung zu fördern und den Schlaf zu optimieren. UVP: 199 € TheraMind™ : Unsere firmeneigenen Klangtherapie-Inhalte, die den Nutzer den ganzen Tag über unterstützen. Diese wissenschaftlich untermauerten Audio-Inhalte werden gezielt mit musikalischen Elementen und Audiotechniken produziert, um das geistige und körperliche Wohlbefinden zu verbessern und erscheinen in drei Schlüsselkategorien: Konzentration, Entspannung und Schlaf. Die TheraMind-Inhalte werden heute mit der SmartGoggles eingeführt und sind ab Oktober in allen Therabody-Produktn integriert.

: Unsere firmeneigenen Klangtherapie-Inhalte, die den Nutzer den ganzen Tag über unterstützen. Diese wissenschaftlich untermauerten Audio-Inhalte werden gezielt mit musikalischen Elementen und Audiotechniken produziert, um das geistige und körperliche Wohlbefinden zu verbessern und erscheinen in drei Schlüsselkategorien: Konzentration, Entspannung und Schlaf. Die TheraMind-Inhalte werden heute mit der SmartGoggles eingeführt und sind ab Oktober in allen Therabody-Produktn integriert. RecoveryTherm™ Hot Vibration Back & Core : Ein tragbares Gerät, das präzise Wärme und Vibration bietet, um chronische Schmerzen im unteren Rückenbereich und Schmerzen im Zusammenhang mit leichten Muskelzerrungen, Verletzungen und Menstruationsbeschwerden zu lindern. In das Material ist ein innovatives Karbonfasernetz eingewebt, das die Wärme gleichmäßig über den gesamten Kern verteilt, und die Durchblutung fördert. Das Gerät verfügt über zwei Wärmestufen (niedrig und hoch) und drei Vibrationsstufen (niedrig, hoch und Wellenmodus) und ermöglicht so eine individuelle Behandlung zur Linderung bestimmter Schmerzen und Beschwerden. MSRP: $249

: Ein tragbares Gerät, das präzise Wärme und Vibration bietet, um chronische Schmerzen im unteren Rückenbereich und Schmerzen im Zusammenhang mit leichten Muskelzerrungen, Verletzungen und Menstruationsbeschwerden zu lindern. In das Material ist ein innovatives Karbonfasernetz eingewebt, das die Wärme gleichmäßig über den gesamten Kern verteilt, und die Durchblutung fördert. Das Gerät verfügt über zwei Wärmestufen (niedrig und hoch) und drei Vibrationsstufen (niedrig, hoch und Wellenmodus) und ermöglicht so eine individuelle Behandlung zur Linderung bestimmter Schmerzen und Beschwerden. MSRP: TheraCup™: Eine fortschrittliche Drei-in-Eins-Lösung, die das traditionelle Schröpfen mit der innovativen ThermaVibrationTM-Technologie kombiniert und durch die Kombination von Wärme und Vibration ein benutzerfreundliches, digitalisiertes Schröpferlebnis schafft, das die lokale Linderung und Erholung optimiert. MSRP: $129 für ein einzelnes Gerät, $249 für ein Paar und $699 für ein Set von sechs Geräten

„Wir glauben, dass Wellness mit innovativen, personalisierten Produkten, die wissenschaftlich fundiert sind, für jeden zugänglich sein sollte", sagt Benjamin Nazarian, Chief Executive Officer von Therabody. „Die Verbraucher konzentrieren sich mehr denn je auf ihr Wohlbefinden. Die Neuzugänge in unserem EcoSystem erwecken nicht nur die Zukunft des Wohlbefindens zum Leben, sondern repräsentieren auch Therabodys eigene Entwicklung, da wir unser Produktportfolio von der Hardware bis zur Biometrie und Inhalten erweitern, um sowohl den Körper als auch den Geist zu unterstützen."

Die Produkteinführung und die Spendensammlung bilden den Abschluss eines monumentalen Jahres der Innovation für Therabody. Im Jahr 2021 brachte das Wellness-Technologieunternehmen die zweite Generation der RecoveryAir-Kompressionsschuhe auf den Markt, darunter die ersten kabellosen JetBoots, die mittlerweile von rund 100 Sportteams verwendet werden. Im April stellte die Marke der Welt die Gesichtsgesundheit mit TheraFace PRO vor, einem tragbaren Gerät mit acht Behandlungen in einem, das Therabodys bekannte Perkussionstherapie für das Gesicht optimiert, um die Gesichtsmuskeln zu entspannen und Spannungen abzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.therabody.de

Bildmaterial: Hier geht's zum Bildmaterial

ÜBER THERABODY

Therabody ist ein globaler Wellness-Innovator und der Erfinder des Theragun®, dem weltweit ersten Handgerät für die perkussive Massagetherapie. Therabody hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fachleute und Verbraucher in die Lage zu versetzen, den menschlichen Körper mit modernsten Wellness-Technologien zu pflegen. Therabodys Ökosystem aus intelligenten, branchenführenden Geräten und Lösungen ermöglicht es den Menschen, sich auf natürliche Weise zu pflegen, und wird von Profisportlern, Sportteams, Prominenten, Spitzentrainern und Ärzten in mehr als 60 Ländern genutzt. Zu den klinischen Modalitäten von Therabody gehören die perkussive Massagetherapie (Theragun), die Vibrationstherapie (Wave-Serie), die pneumatische Kompressionstechnologie (RecoveryAir), die elektrische Stimulation (PowerDot). Die Geräte lassen sich nahtlos in die Therabody-App integrieren, um eine noch persönlichere Erfahrung zu ermöglichen. Das Unternehmen hat auch die Therabody University entwickelt, seine Bildungsabteilung, die detaillierte Schulungen zur effektiven Integration der Therabody-Lösungen in Trainings- und Erholungsroutinen anbietet und die Spitzenforschung rund um Ganzkörper-Wellness nutzt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.therabody.com, laden Sie die Therabody App herunter oder folgen Sie der Marke auf Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1902597/Therabody_Product_Launch_September_2022.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1691451/Therabody_Logo.jpg

SOURCE Therabody