Therabody renforce sa position de leader dans sa catégorie grâce à une levée de fonds de 165 millions de dollars et au lancement de huit nouveaux produits innovants

La levée de fonds et l'élargissement de l'écosystème de produits propulsent Therabody au-delà de la performance vers le bien-être du corps entier

LOS ANGELES, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Therabody Ⓡ , le pionnier mondial de la technologie du bien-être, a annoncé aujourd'hui la clôture de sa levée de fonds de croissance avec un soutien financier total de 165 millions de dollars, ainsi que le lancement de huit nouveaux produits qui étendent la marque au bien-être du corps entier avec des avantages prouvés sur la performance, la douleur, le stress et le sommeil.

Therabody, the global pioneer in wellness technology, announced today the close of its growth equity round with a total financial backing of $165 million, alongside the launch of eight new products that expand the brand to whole-body wellness with proven benefits across performance, pain, stress, and sleep.

Menée par la société de capital-investissement North Castle Partners, LLC, la levée de fonds comprend également des investisseurs existants tels que HartBeat Ventures, LLC de Kevin Hart et Rx3 Ventures d'Aaron Rodgers. J.P. Morgan a agi en tant que conseiller financier de la société dans le cadre de cette transaction. Therabody utilisera le capital pour continuer à investir dans l'innovation à travers le matériel, les logiciels, les services - y compris ses centres de bien-être du corps entier, appelés Reset - et le contenu numérique. Avec cette combinaison unique d'offres, Therabody vise à inspirer et à permettre aux consommateurs de garder leur esprit et leur corps en mouvement.

« Therabody est le créateur de catégorie des pistolets de massage, et nous sommes ravis de nous associer à Ben et à son équipe pour rejoindre leur poursuite de la création de solutions innovantes de soins personnels qui favorisent une vie saine et active », a déclaré Alison Minter, Managing Partner chez North Castle Partners. « En tant que créateur de catégorie et marque premium dominante, Therabody a prouvé sa capacité à repousser les limites de la technologie du bien-être, avec une stratégie de lancement de produits à grande vitesse, notamment au cours de l'année dernière. »

L'appareil de thérapie par percussion de Therabody, qui définit la catégorie, Theragun Ⓡ , est l'appareil de massage le plus vendu dans sa gamme de prix, commandant 71 % de la part du marché américain au cours des 12 derniers mois, selon une étude de NPD Group.1 La position dominante de Therabody sur le marché s'est traduite par un succès financier, ayant multiplité ses revenus par plus de 13 entre 2018 et 2021. En février 2021, Therabody a réalisé sa première levée de fonds , remplissant sa liste éminente d'investisseurs avec des athlètes, des sponsors financiers, des influenceurs culturels et d'autres célébrités.

La gamme de produits nouvellement élargie comprend une nouvelle génération de Theragun PRO et de Theragun mini, ainsi que les SmartGoggles™, première du genre [prix de détail conseillé : 199 $]. Conçues pour être associées au contenu de thérapie sonore TheraMindⓇ, également annoncé récemment, via l'application Therabody, les SmartGoggles™ aident à soulager les tensions faciales et les maux de tête pendant la journée et favorisent la relaxation et le sommeil la nuit grâce aux vibrations, à la chaleur et au massage. L'appareil est le premier de Therabody à intégrer un capteur intelligent qui utilise les données biométriques pour personnaliser le traitement, ce qui abaisse progressivement la fréquence cardiaque pour réduire le stress et l'anxiété. Notamment, l'entreprise a également réduit de 85 % les matières plastiques dans ses nouveaux emballages afin de réduire considérablement leur impact sur l'environnement.

Le nouvel écosystème de produits de Therabody élargit l'engagement de la société en faveur du bien-être holistique et comprend des thérapies personnalisées qui permettent aux consommateurs de gérer leur propre bien-être mental et physique :

NOUVEAU Theragun PRO Ⓡ : Le premier appareil manuel de thérapie par percussion au monde est scientifiquement prouvé pour améliorer la récupération, la performance, la mobilité, le sommeil et le stress. Alimentée par la QuietForce Technology™, la deuxième génération du moteur EQ-150 exclusif de Therabody a été entièrement repensée pour offrir la puissance supérieure du Theragun, mais est 20 % plus silencieuse que la version précédente. Il dispose également d'un écran OLED intégré, désormais en couleur, qui affiche les routines pour permettre aux utilisateurs de traiter le corps avec précision et plus facilement. Prix de vente conseillé : 599 $

: Le premier appareil manuel de thérapie par percussion au monde est scientifiquement prouvé pour améliorer la récupération, la performance, la mobilité, le sommeil et le stress. Alimentée par la QuietForce Technology™, la deuxième génération du moteur EQ-150 exclusif de Therabody a été entièrement repensée pour offrir la puissance supérieure du Theragun, mais est 20 % plus silencieuse que la version précédente. Il dispose également d'un écran OLED intégré, désormais en couleur, qui affiche les routines pour permettre aux utilisateurs de traiter le corps avec précision et plus facilement. vente conseillé : 599 $ NOUVEAU Theragun mini Ⓡ : Désormais 20 % plus petit et 30 % plus léger, la nouvelle génération de Theragun mini a fait ses preuves pour soulager les douleurs, améliorer la récupération et aller partout où l'utilisateur va. Avec 12 mm d'amplitude, le mini est plus petit et toujours plus puissant que la plupart des autres appareils de massage de taille standard disponibles. Il se connecte désormais via Bluetooth à l'application Therabody pour permettre l'accès à une bibliothèque entière de routines de bien-être personnalisées. Le PRO et le mini intègrent désormais des ports USB-C pour une recharge plus rapide. Le nouveau Theragun mini sera disponible plus tard cet automne. Prix de vente conseillé : 199 $

: Désormais 20 % plus petit et 30 % plus léger, la nouvelle génération de Theragun mini a fait ses preuves pour soulager les douleurs, améliorer la récupération et aller partout où l'utilisateur va. Avec 12 mm d'amplitude, le mini est plus petit et toujours plus puissant que la plupart des autres appareils de massage de taille standard disponibles. Il se connecte désormais via Bluetooth à l'application Therabody pour permettre l'accès à une bibliothèque entière de routines de bien-être personnalisées. Le PRO et le mini intègrent désormais des ports USB-C pour une recharge plus rapide. Le nouveau Theragun mini sera disponible plus tard cet automne. vente conseillé : 199 $ SmartGoggles™ : Le dispositif facial révolutionnaire, premier du genre, qui utilise la technologie propriétaire SmartSense Technology™ pour combiner un capteur de fréquence cardiaque biométrique avec des vibrations, de la chaleur et des massages pour soulager les maux de tête et les tensions, encourager la relaxation et optimiser le sommeil. Prix de vente conseillé : 199 $

: Le dispositif facial révolutionnaire, premier du genre, qui utilise la technologie propriétaire SmartSense Technology™ pour combiner un capteur de fréquence cardiaque biométrique avec des vibrations, de la chaleur et des massages pour soulager les maux de tête et les tensions, encourager la relaxation et optimiser le sommeil. vente conseillé : 199 $ TheraMind™ : Notre contenu de thérapie sonore exclusif conçu pour soutenir l'utilisateur tout au long de la journée. Ce contenu audio étayé par la science est produit à dessein en utilisant des éléments musicaux et des techniques audio pour améliorer le bien-être mental et physique, et apparaît dans trois catégories clés : la concentration, la relaxation et le sommeil. Lancé aujourd'hui avec les SmartGoggles et s'intégrant à tous les produits connectés de Therabody en octobre, le contenu TheraMind est accessible via l'application Therabody, en anglais.

: Notre contenu de thérapie sonore exclusif conçu pour soutenir l'utilisateur tout au long de la journée. Ce contenu audio étayé par la science est produit à dessein en utilisant des éléments musicaux et des techniques audio pour améliorer le bien-être mental et physique, et apparaît dans trois catégories clés : la concentration, la relaxation et le sommeil. Lancé aujourd'hui avec les SmartGoggles et s'intégrant à tous les produits connectés de Therabody en octobre, le contenu TheraMind est accessible via l'application Therabody, en anglais. RecoveryTherm™ Hot & Cold Vibration Knee : Les poches de glace et les coussins chauffants appartiennent au passé avec l'appareil le plus avancé en son genre pour combiner la thérapie par le froid, la chaleur et les vibrations afin d'optimiser la récupération, la réhabilitation et le soulagement de la douleur. Grâce à la technologie Cryothermal™ exclusive et au tissu de germanium qui émet naturellement de la lumière infrarouge lointaine, cet appareil permet d'augmenter la circulation et d'améliorer le processus de guérison naturel du corps pour que les gens continuent à bouger. Prix de vente conseillé : 399 $

: Les poches de glace et les coussins chauffants appartiennent au passé avec l'appareil le plus avancé en son genre pour combiner la thérapie par le froid, la chaleur et les vibrations afin d'optimiser la récupération, la réhabilitation et le soulagement de la douleur. Grâce à la technologie Cryothermal™ exclusive et au tissu de germanium qui émet naturellement de la lumière infrarouge lointaine, cet appareil permet d'augmenter la circulation et d'améliorer le processus de guérison naturel du corps pour que les gens continuent à bouger. vente conseillé : 399 $ RecoveryTherm™ Hot Vibration Back & Core : Un dispositif portable qui offre une chaleur et des vibrations précises pour soulager les douleurs chroniques du bas du dos et les douleurs associées aux petits frottements musculaires, aux blessures et aux crampes menstruelles. Une maille innovante en fibre de carbone est tissée dans le matériau pour distribuer une chaleur constante autour du tronc entier, et le tissu en germanium aide à augmenter la circulation. L'appareil comprend deux niveaux de chaleur (faible et élevé) et trois niveaux de vibration (faible, élevé et mode vague), permettant un traitement personnalisé pour soulager des niveaux spécifiques de douleur et de courbatures. Prix de vente conseillé : 249 $

: Un dispositif portable qui offre une chaleur et des vibrations précises pour soulager les douleurs chroniques du bas du dos et les douleurs associées aux petits frottements musculaires, aux blessures et aux crampes menstruelles. Une maille innovante en fibre de carbone est tissée dans le matériau pour distribuer une chaleur constante autour du tronc entier, et le tissu en germanium aide à augmenter la circulation. L'appareil comprend deux niveaux de chaleur (faible et élevé) et trois niveaux de vibration (faible, élevé et mode vague), permettant un traitement personnalisé pour soulager des niveaux spécifiques de douleur et de courbatures. vente conseillé : 249 $ TheraCup™ : Une solution avancée trois en un qui associe la ventouse traditionnelle à la technologie de pointe ThermaVibration TM , associant chaleur et vibration pour créer une expérience de ventouse numérisée facile à utiliser qui optimise le soulagement et la récupération localisés. Prix de vente conseillé : 129 $ pour un seul appareil, 249 $ pour une paire et 699 $ pour un ensemble de six appareils

: Une solution avancée trois en un qui associe la ventouse traditionnelle à la technologie de pointe ThermaVibration , associant chaleur et vibration pour créer une expérience de ventouse numérisée facile à utiliser qui optimise le soulagement et la récupération localisés. vente conseillé : 129 $ pour un seul appareil, 249 $ pour une paire et 699 $ pour un ensemble de six appareils Chaise longue Therabody : Une chaise longue à gravité zéro qui fait basculer l'esprit et le corps dans un état profond de relaxation, de concentration ou de sommeil. Tirant parti de la technologie exclusive TheraSound™, la chaise longue Therabody transmet des ondes sonores à travers le corps qui sont ressenties comme des vibrations, à la manière d'un massage musical. Lorsque ces vibrations entrent en résonance avec le système nerveux central, l'effet peut être profondément apaisant et réparateur pour l'esprit et le corps, faisant passer l'utilisateur dans un état méditatif. Prix de vente conseillé : 3 999 $

« Nous pensons que le bien-être doit être accessible à tous grâce à des produits innovants et personnalisés qui s'appuient sur la science », a déclaré Benjamin Nazarian, PDG de Therabody. « Les consommateurs se concentrent plus que jamais sur leur bien-être. Les nouveaux ajouts à notre écosystème donnent non seulement vie à l'avenir du bien-être, mais représentent également la propre évolution de Therabody alors que nous élargissons notre portefeuille de produits du matériel à la biométrie et au contenu pour soutenir à la fois le corps et l'esprit. »

Le lancement des produits et la collecte de fonds viennent couronner une importante année d'innovation pour Therabody. En février, l'entreprise de technologie du bien-être a lancé la deuxième génération de bottes de compression pneumatique RecoveryAir , dont les JetBoots sans fil, premières du genre, qui sont désormais utilisées par une centaine d'équipes sportives. En avril, la marque a fait découvrir au monde la santé du visage avec TheraFace PRO , un appareil portable offrant huit traitements en un qui optimise la célèbre thérapie par percussion du visage de Therabody pour détendre les muscles faciaux et réduire les tensions.

Pour en savoir plus sur Therabody et ses prochaines actualités, veuillez consulter le site therabody.com et suivre @therabody sur les réseaux sociaux.

À propos de THERABODY

Therabody ® est le leader des technologies du bien-être dont la mission est d'inspirer et de permettre à chaque corps et à chaque esprit de continuer à bouger. Fondé par le Dr Jason Wersland, qui a inventé l'appareil de thérapie par percussion Theragun ® pour soulager sa propre douleur débilitante après un accident traumatique, l'écosystème de produits et de contenu de l'entreprise s'est étendu au-delà de la récupération musculaire pour inclure le matériel, les logiciels propriétaires, le contenu numérique et la biométrie, dont les avantages pour le corps et l'esprit ont été prouvés.

La science est dans l'ADN de Therabody ; les produits et services sont validés à l'aide de la science moderne combinée à des recherches internes et externes. Les produits et le contenu de Therabody sont adoptés par la communauté médicale, les leaders de l'industrie du sport et de la beauté, et des millions de consommateurs dans le monde. Actuellement disponible dans plus de 60 spays, notamment dans les magasins de détail de la société et chez Reset®, un centre de bien-être et de récupération pour tout le corps, la gamme de produits comprend des technologies exclusives et exploite la biométrie pour des thérapies personnalisées en temps réel. Pour plus d'informations, veuillez télécharger l'application Therabody pour iOS ou Android , visiter le site www.therabody.com , ou suivre @therabody sur les réseaux sociaux.

À propos de North Castle Partners

North Castle Partners est une société de capital-investissement de premier plan qui se concentre sur les investissements dans des entreprises de produits et de services axés sur le consommateur qui favorisent une vie saine, active et durable. North Castle est un investisseur pratique, à valeur ajoutée, dans des entreprises du marché intermédiaire à forte croissance dans les secteurs (i) du fitness, des loisirs et des sports, (ii) de la santé des consommateurs, (iii) de la beauté et des soins personnels, (iv) de la maison et des loisirs et (v) de la nutrition, entre autres. Le portefeuille actuel de North Castle comprend des marques connues telles que Barry's Bootcamp, CR Fitness, HydroMassage, BlueRoot Health, Five Iron Golf, Sparx Hockey, Glow Recipe, Genexa, VitaCup, Mack Weldon et Echelon. Parmi les autres sociétés du portefeuille, citons SmartyPants Vitamins, Full Swing, Atkins Nutritionals, Contigo, Jenny Craig, Octane Fitness, Cascade, Equinox Fitness, EAS, Doctor's Dermatologic Formula, Naked Juice, Flatout Flatbread et Avalon Organics / Alba Botanicals. North Castle s'associe à des équipes de gestion et à des fondateurs d'entreprises pour apporter un large éventail de capacités stratégiques et opérationnelles afin de construire des entreprises de classe mondiale en libérant le pouvoir exponentiel des partenariats à plein potentiel. Le siège social de North Castle est situé à Greenwich, Connecticut.

1 The NPD Group/ Retail Tracking Service, petits appareils ménagers - sous-catégorie des masseurs à main, prix de vente moyen de 150 $ ou plus, ventes en dollars US, d'août 2021 à juillet 2022.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1902597/Therabody_Product_Launch_September_2022.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1691451/Therabody_Logo.jpg

SOURCE Therabody