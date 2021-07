Think Tank CGTN vydáva analytickú správu o globálnej situácii s pandémiou COVID-19

PEKING, 27. júla 2021 /PRNewswire/ - Pretože globálne šírenie pandémie COVID-19 ešte neustúpilo, Thank Tank CGTN vydal analytickú správu o globálnej situácii s pandémiou COVID-19 (ďalej len „Správa") získavaním údajov z webových stránok Univerzity Johns Hopkins, Out World in Data, a Pharmaceutical Tehcnology, ktoré neboli komplexne spracované, analýzou výskumnej literatúry od akademickej obce a odkazom na známy dopad pandémie na globálny ekonomický a sociálny rozvoj, ako aj odporúčania na jej prevenciu a kontrolu od renomovaných odborníkov na verejné zdravie. Správa zhromažďuje údaje o preventívnych a kontrolných opatreniach proti pandémii v 51 vzorových krajinách, aby sa vytvorili rebríčky, ktoré odrážajú súčasnú situáciu pandemickej kontroly v týchto krajinách. Zameriava sa na význam, ktorý krajiny pripisujú osobnej bezpečnosti, sociálnej a environmentálnej stabilite, a tým poskytuje krajinám po celom svete nápady a pokyny na boj proti pandémii.

Správa analyzuje a hodnotí súčasný stav prevencie a kontroly pandémie v 51 krajinách na základe piatich ukazovateľov vrátane celkového počtu potvrdených prípadov, počtu novo potvrdených prípadov, celkového počtu úmrtí, počtu očkovaní a úplného očkovacieho cyklu od vypuknutia pandémie po kontrolu 14. júla.

Údaje ukazujú, že USA majú najhoršiu výkonnosť v troch z piatich štatistických ukazovateľov. USA majú celkovo viac ako 34 miliónov potvrdených prípadov, čo je najvyšší výskyt na svete a celkovo viac ako 600 000 úmrtí, čo je tiež najvyšší výskyt na svete; a počet dní s menej ako 5 000 novými dennými prípadmi v celom cykle od vypuknutia pandémie po kontrolu je iba 62, čo je stále najhoršie spomedzi krajín zahrnutých vo vzorke.

Podľa údajov nie je situácia v hlavných európskych krajinách povzbudzujúca. Pokiaľ ide o celkový počet potvrdených prípadov a úmrtí, najvyššie sa umiestnili Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.

Údaje ukazujú, že niektoré ázijské krajiny dosiahli v prevencii a kontrole pandémie dobré výsledky vďaka účinným opatreniam, ako sú zákazy vstupu, karanténa a prísne testovanie na hraniciach. Čína má najnižší počet potvrdených nových prípadov medzi krajinami zahrnutými vo vzorke a najvyšší počet očkovaní na svete; Singapur a Vietnam sú na nízkom mieste medzi všetkými vzorkovanými krajinami z hľadiska celkového počtu úmrtí na COVID-19; a Južná Kórea včas upravila úroveň pandemickej reakcie, výsledkom čoho je 537 dní s menej ako 5 000 novými dennými prípadmi.

Pokiaľ ide o počet očkovaní, Čína je jednou z mála rozvojových krajín s najvyšším počtom očkovaní vakcínou proti COVID-19 vďaka svojej schopnosti vyvíjať a vyrábať svoje vlastné vakcíny. V súčasnosti je v Číne podaných viac ako 1,4 miliardy dávok vakcín proti COVID-19. Čína tiež dodala viac ako 500 miliónov dávok vakcín proti COVID-19 a zásobných roztokov do viac ako 100 krajín a medzinárodných organizácií na celom svete, čo zodpovedá šestine celkovej produkcie vakcín. Štatistiky však tiež ukazujú, že pokrok v očkovaní v rozvojových krajinách je výrazne horší ako v rozvinutých krajinách, a to kvôli vážnej nerovnosti v globálnej distribúcii vakcín. Krajiny s nízkym počtom očkovaných osôb, ako napríklad Vietnam a Irak, sú ešte ďaleko od dosiahnutia kolektívnej imunity z dôvodu rôznych obmedzení, napríklad zlej zdravotnej starostlivosti a hromadenia vakcín v niektorých rozvinutých krajinách.

Polarizácia počtu potvrdených prípadov, počtu úmrtí a počtu ľudí očkovaných v rôznych krajinách a regiónoch sveta, ako vyplýva z objektívnych štatistík, veľmi súvisí s národnými politikami a opatreniami na prevenciu a kontrolu pandémie a zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu vlád krajín v prevencii a kontrole pandémie.

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN