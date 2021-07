Think tank CGTN vydává analytickou zprávu o aktuální situaci spojené s globální pandemií nemoci COVID-19

PEKING, 26. července 2021 /PRNewswire/ -- Vzhledem k tomu, že celosvětové šíření pandemie covidu-19 dosud neustoupilo, rozhodl se think tank zpravodajské platformy CGTN publikovat analytickou zprávu o globální situaci spojené s pandemií covidu-19 (dále jen „zpráva"), která byla vypracována na základě dat Univerzity Johnse Hopkinse umístěných na portálech Our World in Data a Pharmaceutical Technology. Při provádění analýzy jsme čerpali z odborné literatury a zohlednili jsme známé dopady pandemie na globální ekonomický a sociální rozvoj, jakož i doporučení týkající se její prevence a kontroly od renomovaných odborníků z oblasti zdravotnictví. Zpráva shromažďuje údaje o opatřeních pro prevenci a kontrolu pandemie v 51 vybraných zemích a sestavuje žebříčky, které odrážejí současnou situaci v oblasti kontroly pandemie v těchto zemích. Zaměřuje se na to, jaký význam státy přikládají osobní bezpečnosti či sociální a environmentální stabilitě, a poskytuje tak zemím z celého světa nápady a doporučení pro boj proti pandemii.

Zpráva analyzuje a hodnotí současný stav prevence a kontroly pandemie v těchto 51 zemích na základě pěti statistických ukazatelů, včetně celkového počtu potvrzených případů, počtu nově potvrzených případů, celkového počtu úmrtí, počtu očkovaných a celého cyklu od vypuknutí pandemie po její zvládnutí k 14. červenci.

Z údajů vyplývá, že Spojené státy dosahují nejhorších výsledků ve třech z pěti ukazatelů. USA mají celkem přes 34 milionů potvrzených případů a přes 600.000 úmrtí, což je v obou případech nejvíce na světě. Za celé zkoumané období od vypuknutí pandemie zaznamenaly také pouze 62 dní, ve kterých se podle úřadů objevilo méně než 5000 nových případů, což je mezi zkoumanými zeměmi nejhorší výsledek.

Podle statistik není situace povzbudivá ani v hlavních evropských zemích. Pokud jde o celkový počet potvrzených případů a úmrtí, na předních místech jsou Francie, Spojené království a Itálie.

Údaje ukazují, že některé asijské země si v prevenci a kontrole pandemie vedou dobře, a to díky účinným opatřením, jako jsou zákazy vycházení, karanténa a přísné testování na hranicích. Čína má nejnižší počet potvrzených nových případů mezi analyzovanými zeměmi a nejvyšší počet očkovaných obyvatel na světě. Singapur a Vietnam mají mezi všemi zeměmi ze vzorku celkově nejméně úmrtí na covid-19 a Jižní Korea včas zpřísnila svá protipandemická opatření, což vedlo k 537 dnům, v nichž bylo zaznamenáno méně než 5000 nových případů.

Z hlediska počtu očkování je Čína jednou z mála rozvojových zemí s vysokou proočkovaností, a to díky své schopnosti vyvíjet a vyrábět vlastní vakcíny. V současné době bylo v Číně podáno více než 1,4 miliardy dávek vakcíny proti covidu-19. Čína také dodala více než 500 milionů dávek vakcín a skladovacích řešení do více než 100 zemí a mezinárodních organizací po celém světě, což odpovídá jedné šestině celkové světové produkce. Statistiky však také ukazují, že pokrok v očkování je v rámci rozvojových zemí výrazně horší než v zemích rozvinutých, a to kvůli velké nerovnosti v globální distribuci vakcín. Země se špatnou proočkovaností, jako je Vietnam a Irák, jsou stále daleko od dosažení kolektivní imunity kvůli různým omezením, jako je špatná úroveň zdravotní péče a hromadění vakcín v některých rozvinutých zemích.

Rozdíly v počtu potvrzených případů, počtu úmrtí a počtu očkovaných osob v různých zemích a regionech světa, které ukazují statistiky, do značné míry souvisí s národními politikami a zavedenými opatřeními v oblasti prevence a kontroly pandemie a zdůrazňují, jak zásadní roli v boji proti pandemii hraje vláda každé země.

