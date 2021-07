CGTN Think Tank публикует аналитический доклад о мировой ситуации в связи с COVID-19

CGTN Think Tank публикует аналитический доклад о мировой ситуации в связи с пандемией COVID-19

ПЕКИН, 26 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Поскольку всемирное распространение пандемии COVID-19 еще не прекратилось, информационно-аналитический центр CGTN Think Tank опубликовал аналитический доклад о мировой ситуации с пандемией COVID-19 (далее «Доклад»), используя неполностью обработанные данные с веб-сайта Университета Джонса Хопкинса "Our World in Data and Pharmaceutical Technology", анализируя научно-исследовательскую литературу научного сообщества и ссылаясь на известное влияние пандемии на мировое социально-экономическое развитие, а также рекомендации по ее профилактике и борьбе с ней со стороны известных специалистов в области здравоохранения. В докладе собраны данные о мерах по предотвращению пандемии и борьбе с ней в 51 выборочной стране с целью их систематизации для отражения текущей ситуации в области борьбы с пандемией в этих странах. Основное внимание в нем уделяется важности, придаваемой в этих странах личной безопасности, социальной и экологической стабильности, тем самым предлагая странам по всему миру идеи и направления борьбы с пандемией.

В докладе анализируется и оценивается текущее состояние дел в области профилактики пандемии и борьбы с ней в 51 стране на основе пяти показателей, включая общее число подтвержденных случаев, число вновь подтвержденных случаев, общее число погибших, количество прививок и полный цикл от вспышки пандемии до ее взятия под контроль по состоянию на 14 июля.

Представленные в докладе данные свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты имеют наихудшие результаты по трем из пяти статистических показателей. В США зарегистрировано в общей сложности более 34 миллионов подтвержденных случаев заболевания, что является самым высоким показателем в мире, и суммарно более 600 тысяч смертей, что также является максимальным количеством по всему миру; а число дней, в течение которых ежедневно регистрируется менее 5000 новых случаев заболевания в течение всего цикла от вспышки пандемии до ее взятия под контроль, составляет всего лишь 62, что тоже является худшим показателем среди стран, включенных в выборку.

Согласно представленным данным, ситуация в ведущих европейских странах не внушает оптимизма. Что касается общего числа подтвержденных случаев и смертельных исходов, то по этим показателям высокие позиции занимают Франция, Великобритания и Италия.

Данные свидетельствуют о том, что некоторые азиатские страны добились хороших результатов в профилактике пандемии и борьбе с ней благодаря таким эффективным мерам, как запреты на въезд в страну, карантин и строгое тестирование на границе. Китай имеет наименьшее число подтвержденных новых случаев среди стран, включенных в выборку, и наибольшее число прививок в мире; Сингапур и Вьетнам занимают низкие позиции среди всех стран, включенных в выборку, по общему количеству смертей от COVID-19, а Южная Корея своевременно скорректировала уровень реагирования на пандемию, в результате чего за 537 дней было зарегистрировано менее 5000 новых случаев заболевания.

Что касается числа прививок, то Китай является одной из немногих развивающихся стран с наибольшим числом прививок против COVID-19 благодаря его способности разрабатывать и производить свои собственные вакцины. В настоящее время в Китае применено более 1,4 миллиарда доз вакцин против COVID-19. Кроме того, Китай поставил более 500 миллионов доз вакцин против COVID-19 и средств для их хранения более чем в 100 стран и международных организаций по всему миру, что эквивалентно шестой части общемирового объема производства вакцин. Однако статистические данные также свидетельствуют о том, что прогресс в области вакцинации в развивающихся странах значительно хуже, чем в развитых странах, в связи с существенным неравенством в глобальном распределении вакцин. Страны с низким уровнем вакцинации, такие как Вьетнам и Ирак, по-прежнему далеки от достижения коллективного иммунитета из-за различных ограничений, таких как плохое медицинское обслуживание и накопление запасов вакцин сверх потребности в некоторых развитых странах.

Поляризация числа подтвержденных случаев, числа погибших и числа вакцинированных в различных странах и регионах мира, как показывает объективная статистика, в значительной степени связана с национальной политикой и мерами по предотвращению пандемии и борьбе с ней и подчеркивает решающую роль, которую играет в этих вопросах правительство страны.

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN