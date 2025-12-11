Thunes tritt der Unicorn Community des Weltwirtschaftsforums bei, um die globale finanzielle Interoperabilität zu beschleunigen

Thunes kehrt nach Davos zurück, um die Zusammenarbeit zu vertiefen und die Integration verschiedener Finanzsysteme weltweit voranzutreiben

SINGAPUR, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, die intelligente Superautobahn für weltweite Geldtransfers, ist der Unicorn Community des Weltwirtschaftsforums (WEF) beigetreten, einem ausgewählten Netzwerk technologieorientierter, wachstumsstarker Unternehmen, die die Zukunft globaler Branchen gestalten. Die Zusammenarbeit zwischen Thunes und dem WEF konzentriert sich darauf, den Zugang zu Finanzdienstleistungen und die Vernetzung für Milliarden von Endnutzern weltweit als Teil des Zentrums für Währungs- und Finanzsysteme zu beschleunigen.

Dies ist bereits das zweite Mal, dass Thunes an den Initiativen des Weltwirtschaftsforums zum Finanz- und Währungssystem teilnimmt und seine Erkenntnisse in die globalen Diskussionen über digitale Zahlungen, Infrastrukturinnovationen und integratives Wirtschaftswachstum einbringt. Der Beitritt zur Unicorn Community vertieft diese Zusammenarbeit mit dem WEF und ermöglicht es Thunes, gemeinsam mit weltweit führenden Persönlichkeiten und anderen Innovatoren daran zu arbeiten, ein interoperableres globales Finanzökosystem aufzubauen und einen gerechten Zugang zu Finanzdienstleistungen zu fördern.

Im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht das Direct Global Network von Thunes, das die Interoperabilität zwischen traditionellen Banken, mobilen Geldbörsen und Plattformen für digitale Vermögenswerte mit Echtzeit-Zahlungen in 130 Ländern und in 80 Währungen ermöglicht. Durch die Überbrückung dieser einst getrennten Finanzwelten ermöglicht Thunes Menschen und Unternehmen überall, Geld sofort und kostengünstig zu transferieren, und fördert so die finanzielle Inklusion sowohl für lokale und globale Gemeinschaften als auch darüber hinaus.

Peter De Caluwe, Mitbegründer und CEO von Thunes, sagte: „Wir fühlen uns geehrt, zur Unicorn Community des Weltwirtschaftsforums eingeladen worden zu sein. Die zweite Zusammenarbeit mit dem WEF ist eine Anerkennung für den bedeutenden Einfluss, den unser Direct Global Network auf den globalen Geldverkehr hat. Durch die Verbindung traditioneller, digitaler und aufstrebender Finanzsysteme bauen wir Barrieren ab und ermöglichen es mehr Menschen, Unternehmen und Volkswirtschaften, uneingeschränkt an der globalen Wirtschaft teilzunehmen. Wir freuen uns darauf, noch enger mit dem Forum und seinen anderen Partnern zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation der globalen Finanzinfrastruktur aufzubauen."

Verena Kuhn, Leiterin der Innovator Communities des Weltwirtschaftsforums, fügte hinzu: „Wir freuen uns, Thunes in der Unicorn Community des Weltwirtschaftsforums willkommen zu heißen. Die Arbeit von Thunes zur Verbesserung der Interoperabilität zwischen Finanzsystemen spiegelt die Art von Innovation wider, die erforderlich ist, um eine integrativere und widerstandsfähigere Weltwirtschaft zu unterstützen. Das Know-how des Unternehmens beim Aufbau einer modernen grenzüberschreitenden Zahlungsinfrastruktur wird uns wertvolle Erkenntnisse liefern, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu verbessern und die Grundlagen der digitalen Wirtschaft zu stärken."

Thunes bleibt seiner Mission verpflichtet, den nächsten Milliarden Endnutzern in Schwellenländern die Teilnahme an der Weltwirtschaft zu ermöglichen. Der Beitritt zur WEF Unicorn Community verstärkt diese Mission und festigt die Rolle des Unternehmens an der Spitze der globalen Innovation im Bereich der Zahlungsinteroperabilität.

Kontakt:

WE Communications, [email protected]

Anna Birdsall-Strong, Direktorin für Marken- und Öffentlichkeitsarbeit, [email protected]

Informationen zum Weltwirtschaftsforum

Das Weltwirtschaftsforum, das sich für die Verbesserung der Lage in der Welt einsetzt, ist die internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit. Das Forum bringt führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen der Gesellschaft zusammen, um globale, regionale und branchenbezogene Agenden zu gestalten. (www.weforum.org).

Informationen zu Thunes:

Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern, Zahlungen in Echtzeit in über 130 Ländern und mehr als 80 Währungen vorzunehmen. Das Netzwerk von Thunes ist direkt mit mehr als 7 Milliarden mobilen Wallets, Stablecoin-Wallets und Bankkonten weltweit sowie mit 15 Milliarden Karten über mehr als 320 verschiedene Zahlungsmethoden verbunden. Thunes hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen an 14 Standorten, darunter Atlanta, Barcelona, Peking, Dubai, Hongkong, Johannesburg, London, Manila, Nairobi, Paris, Riad, San Francisco und Shanghai. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.thunes.com/

