Thuraya bringt seine innovative Push-to-Talk-Kommunikationslösung mit Cobham SATCOM auf den Markt

Thuraya PTT wurde zusammen mit Cobham SATCOM entwickelt, einem marktführenden Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen für den See- und Landmarkt. Die Lösung ermöglicht es Anwendern in einem breiten Spektrum von Branchen, die Reichweite ihrer Sprachkommunikation über die Sichtlinie hinaus zu erweitern, unabhängig davon, wo sich ihre Anlagen und Teams befinden.

Thuraya PTT ist eine IP-basierte Funkkommunikationslösung, die in Verbindung mit einem beliebigen Thuraya-Breitband-Endgerät ein privates Netzwerk einrichtet. Es bietet den Nutzern die Möglichkeit, verschiedene Technologien wie 3G/LTE/LMR (Land Mobile Radio) über das fortschrittliche Satellitensystem von Thuraya für eine nahtlose Sprach- und Datenkommunikation zu kombinieren und zu integrieren.

Die neue Lösung wurde so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen ist und eine sichere Interoperabilität zwischen mehreren Nutzern mit unterschiedlichen Kommunikationssystemen an Land und auf See gewährleistet. Die Lösung verwaltet die Kommunikation von mehreren Geräten und Standorten und bietet eine unterbrechungsfreie Umschaltung zwischen Satellit, Mobilfunk und LAN in Echtzeit, wodurch eine kosteneffiziente und zuverlässige Konnektivität gewährleistet wird.

Thuraya PTT wurde für missionskritische Operationen entwickelt, um Organisationen in abgelegenen Gebieten zu unterstützen, die oft mit einem Mangel an zuverlässiger Konnektivität zu kämpfen haben - insbesondere dann, wenn eine dringende Notwendigkeit besteht, über verschiedene Gebiete, Länder oder Kontinente hinweg zu kommunizieren. Der PTT-Dienst von Thuraya ermöglicht es Unternehmen, diese Herausforderung zu meistern und dadurch die Produktivität und Sicherheit der Mitarbeiter insgesamt zu verbessern.

Sulaiman Al Ali, Chief Executive Officer bei Thuraya, sagte: „Wir sind stolz darauf, heute die Einführung der Push-to-Talk-Lösung von Thuraya bekannt zu geben. Satellitenkonnektivität und Push-to-Talk-Technologie bieten eine beispiellose Unterstützung für eine breite Palette von Sektoren - von denen die meisten derzeit von Thuraya bedient und unterstützt werden -, indem sie die Effizienz, die Sicherheit und den Schutz der Truppen und des Personals vor Ort verbessern. Der Markt hat deutlich gezeigt, dass eine Nachfrage nach PTT-Diensten besteht, die es den Nutzern ermöglichen, über eine einzige Lösung zu kommunizieren. Wir gehen davon aus, dass das Marktpotenzial für einen solchen Dienst weiter wachsen wird."

„Unsere Partnerschaft mit Cobham SATCOM war eine Schlüsselkomponente für diesen erfolgreichen Start. Sie hat es uns ermöglicht, unser Angebot zu erweitern und zu verbessern, indem wir eine Plattform für weitere Innovationen und die Entwicklung von Funktionen und Anwendungen geschaffen haben, um unseren weltweiten Marktanteil zu erhöhen. Wir freuen uns auf weitere Kooperationen mit Cobham SATCOM und darauf, in naher Zukunft weitere Meilensteine dieser Art zu erreichen", fügte er hinzu.

Der globale PTT-Markt (einschließlich Hardware, Lösungen und Dienstleistungen für alle Netzwerktypen) wird von 29,2 Mrd. USD im Jahr 2021 auf 45,2 Mrd. USD im Jahr 2026 wachsen, mit einer CAGR von 9,1 % in diesem Zeitraum, wobei die Sektoren Öffentliche Sicherheit, Regierung, Energie und Versorgungsunternehmen einen bedeutenden Teil des Wachstums ausmachen werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass der globale Markt für hybride Satellitenzellularterminals bis 2031 rund 700 Millionen USD erreichen wird, mit einer CAGR von 22,81 % während des Prognosezeitraums 2021-2031.

Thuraya PTT erweitert die bisherigen Push-to-Talk-Fähigkeiten auf hybride Datennetze, wie z.B. terrestrische Mobilfunknetze, wo sie verfügbar sind, und ergänzt sie durch das Thuraya-Satellitennetz, wo keine terrestrische Netzabdeckung vorhanden ist. Ohne dass der Benutzer eingreifen muss, leitet das System den Sprach- und Datenverkehr automatisch über das kostengünstigste und zuverlässigste verfügbare Netz.

