Tianfu Cloud Town : découvrez les styles et la culture des villes de Chengdu

CHENGDU, Chine, 10 décembre 2020 /PRNewswire/ -- « Tianfu Cloud Town » (Chengdu tian fu yun duan xiao cheng), une marque constituée de 279 villes de Chengdu, s'engage à créer un pôle d'attraction touristique distinct et complet. Hauts lieux historiques, les villes anciennes de Chengdu sont par ailleurs imprégnées de culture, ce qui en fait des destinations touristiques populaires. Chaque année, de nombreux événements y sont organisés, notamment des festivals d'art, des semi-marathons et des courses de cross-country, lançant ainsi de nouvelles modes et injectant de la vitalité dans ces villes. La course de cross-country HAKKA 50 aura lieu le 13 décembre dans la ville de Luodai, dans le district de Longquanyi, et à Chengdu, qui a été désignée « première ville HAKKA de la Chine occidentale ». La ligne de départ de la course de cross-country sera située dans la ville ancienne de Luodai. Le parcours de la course passera par la « voie ancienne », la communauté Wanxingchang et les montagnes de Longquan. En plus de la course, les visiteurs peuvent assister aux spectacles de chant et de danse Hakka, participer au banquet avec table longue de style Hakka et découvrir de véritables coutumes folkloriques Hakka.

Les cités anciennes de Chengdu sont riches d'innombrables styles et caractéristiques. La ville ancienne de Luodai n'est en fait qu'un exemple parmi d'autres. En se promenant dans l'une de ces villes, les visiteurs seront plongés dans son histoire ancienne, dont les vestiges côtoient les symboles d'un développement moderne. Ils seront impressionnés par ses paysages naturels et ravis par ses ruisseaux gazouillant et ses montagnes verdoyantes. Sirotez une tasse de thé ou un verre de vin et profitez de l'ambiance décontractée. La ville ancienne de Huanglongxi, caractérisée par d'anciens ponts, de petits pavillons et des paysages pittoresques, est un véritable havre de paix pour les habitants de Chengdu et est considérée comme « le plus beau village au bord de l'eau ». La ville ancienne d'Anren, connue comme la « ville-musée chinoise », allie des styles traditionnels et modernes du pays à la culture de la République de Chine. La ville ancienne de Jiezi, le « jardin de Qingcheng », abrite des villages anciens, sis au milieu de paysages magnifiques. La nourriture y est délicieuse. La ville ancienne de Yuantong est, quant à elle, désignée comme la « scène au bord de la rivière du festival de Qingming dans le monde réel ». Les maisons anciennes sur pilotis sont les bâtiments les plus distinctifs de cette ville et ont été conservées dans leur état d'origine, datant de plus d'un millénaire. On ne compte plus les très belles villes anciennes, au charme irrésistible, qui valent la peine d'être découvertes. Voyagez avec Tianfu Cloud Town et découvrez le style et la culture de ces villes magnifiques.

SOURCE Chengdu tian fu yun duan xiao cheng