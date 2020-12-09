Tianfu Cloud Town: почувствуйте стиль и культуру городов

ЧЭНДУ (Китай), 9 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- "Tianfu Cloud Town" — бренд, объединяющий 279 городов в Чэнду — намеревается создать запоминающуюся и полноценную туристическую достопримечательность. Древние города Чэнду проникнуты исторической ценностью и культурой, что делает их популярными туристическими объектами. Ежегодно в этих городах проводится множество мероприятий, включая фестивали искусств, состязания по полумарафону и легкоатлетические кроссы, которые привносят в них веяния новой моды и жизненную силу. 13 декабря в городке Луодай, расположенном на территории района Лунцюаньи и Чэнду, носящем титул «первого города ХАККА в западном Китае», будет проходить кросс под названием HAKKA 50. Стартовав в древнем городе Луодай, участники состязания пробегут через Древний путь, местечко Вансинчан и гору Лунцюань. Помимо забега, посетители смогут увидеть песенно-танцевальные представления народа Хакка, принять участие в банкете, проводимом в стиле хакка, и ознакомиться с обычаями этого народа.

Древние города Чэнду богаты самыми разнообразными стилями и характеристиками, и древний город Луодай — всего лишь один из них. Прогуливаясь по одному из этих городов, посетители погрузятся в его древнюю историю на фоне современной застройки и впечатлятся его живописным природным ландшафтом с журчащими ручьями и покрытыми растительностью горами. Сделайте глоток чая или вина и наслаждайтесь непринужденной атмосферой. Древний город Хуанлунси, характерной особенностью которого являются древние мосты, небольшие павильоны и живописные ландшафты, является «задним двором» для жителей Чэнду и зовется «самым красивым водным местом». Древний город Анрен, называемый «китайским музейным городом», сочетает в себе традиционный и современный стили и культуру Китайской Республики. Древний город Джицзы — «задний двор Цинчэншаня» — это место со старинными деревушками, красивой природой и вкуснейшей едой. Древний город Юаньтун известен как «береговая площадка для праздника Цинмин в реальном мире». Самыми заметными зданиями здесь являются древние дома на сваях, сохраненные и поддерживаемые в том же состоянии, что и более тысячи лет назад. Многие прекрасные древние города заслуживают того, чтобы увидеть их своими глазами. Путешествуйте с Tianfu Cloud Town и наслаждайтесь стилем и культурой этих красивых городов.

SOURCE Chengdu tian fu yun duan xiao cheng