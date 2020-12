Tianfu Cloud Town: poczuj styl i kulturę miasteczek

CHENGDU, Chiny, 9 grudnia 2020 /PRNewswire/ -- „Tianfu Cloud Town" (Chengdu tian fu yun duan xiao cheng), marka obejmująca 279 miasteczek w obrębie Chengdu tworzy unikatową kompleksową ofertę atrakcji turystycznych. Starożytne miasteczka Chengdu są zanurzone w historii i kulturze, co sprawia, że są popularną atrakcją turystyczną. Co roku odbywa się tam wiele imprez, w tym festiwali sztuki, półmaratonów i wyścigów przełajowych, sprowadzając do tych miejsc najnowsze trendy i witalność. Wyścig przełajowy HAKKA 50 zaplanowano na 13 grudnia w miasteczku Luodai, znajdującym się w dzielnicy Longquanyi, i w Chengdu, które ogłoszono „pierwszym miastem HAKKA w Chinach zachodnich". Poza starożytnym miasteczkiem Luodai, gdzie znajduje się punkt startowy, wyścig przełajowy będzie przebiegał przez Starożytny Szlak, Wanxingchang i Górę Longquan. Oprócz wyścigu odwiedzający mogą obejrzeć pokazy wokalne i taneczne Hakka, wziąć udział w bankiecie w stylu Hakka, zasiadając przy długim stole, i doświadczyć zwyczajów ludowych Hakka.

Starożytne miasteczka Chengdu są bogate w rozmaite style i wyróżniające je cechy charakterystyczne, a Luodai to tylko jedno z wielu takich miejsc. Wędrując po jednym z tych miasteczek, turyści zagłębią się w starożytną historię przeplataną nowoczesnością i będą mogli zachwycić się zapierającymi dech w piersiach krajobrazami, pełnymi szumiących potoków i pokrytych bujną zielenią wzgórz. Poczęstuj się herbatą lub winem i delektuj się tą odprężającą atmosferą. Starożytne miasteczko Huanglongxi, charakteryzujące się zabytkowymi mostami, małymi pawilonami i malowniczymi krajobrazami, jest ogrodem mieszkańców Chengdu, określanym jako „najpiękniejsze wodne miejsce". Starożytne miasteczko Anren, znane jako „Chińskie Miasto Muzeów", to połączenie tradycyjnych i nowoczesnych stylów i kultury Republiki Chin. Starożytne miasteczko Jiezi, „ogród Qingcheng" jest miejscem charakteryzującym się zabytkowymi wioskami, atrakcyjną scenerią i znakomitym jedzeniem. Starożytne miasteczko Yuantong znane jest jako „krajobraz rzeczny na obrazie przedstawiającym Festival Qingming przeniesiony do rzeczywistego świata". Zabytkowe domy na palach są tutaj najbardziej wyróżniającymi się budynkami i są utrzymywane w takim samym stanie, w jakim były ponad tysiąc lat temu. Jest tyle starożytnych miasteczek, które warto odkryć. Podróżujmy z Tianfu Cloud Town i doświadczajmy stylu i kultury tych pięknych miejsc.

