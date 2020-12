Tianfu Cloud Town: Pocíťte štýl a kultúru miest

ČCHENG-TU, Čína, 10. decembra 2020 /PRNewswire/ -- „Tianfu Cloud Town" (Chengdu tian fu yun duan xiao cheng), značka zahŕňajúca 279 miest v Čcheng-tu, sa zaviazala vytvoriť osobitnú a úplnú turistickú atrakciu. Starobylé mestá Čcheng-tu sú plné historického významu a kultúry, čo z nich robí obľúbené turistické ciele. V týchto mestách sa každý rok organizuje veľa podujatí, vrátane umeleckých festivalov, polmaratónov a bežeckých pretekov, ktoré vnesú do týchto miest čerstvú módu a vitalitu. Bežecké preteky HAKKA 50 sa majú konať 13. decembra v meste Luodai v okrese Longquanyi a v Čcheng-tu, ktoré bolo korunované ako „prvé mesto HAKKA v západnej Číne". Z východiskového bodu, ktorým je historické mesto Luodai, budú bežkárske preteky prechádzať cez Starodávnu cestu, komunitu Wanxingchang Community a hory Longquan. Okrem pretekov môžu návštevníci sledovať spevácke a tanečné vystúpenia Hakka, zúčastniť sa na bankete v štýle Hakka a zažiť skutočné ľudové zvyky Hakka.

Starobylé mestá Čcheng-tu sú bohaté na nespočetné množstvo štýlov a charakteristík, a historické mesto Luodai Ancient je iba jedným z nich. Na potulkách jedným z týchto miest sa návštevníci ponoria do dávnej histórie popri modernom vývoji a ohromí ich prírodná krajina so žblnkajúcimi potokmi a zelenými horami. Popíjajte čaj alebo víno a vychutnajte si pokojnú atmosféru. Starobylé mesto Huanglongxi, ktoré sa vyznačuje starodávnymi mostami, malými pavilónmi a malebnou krajinou, je záhradou pre miestnych obyvateľov Čcheng-tu a nazýva sa „Najkrajšie miesto na vodu". Starobylé mesto Anren, známe ako „Čínske múzeum mesta", predstavuje kombináciu tradičného a moderného štýlu a kultúry Čínskej republiky. Starobylé mesto Jiezi, „záhrada Qingcheng", je miestom so starobylými dedinami, atraktívnou scenériou a chutným jedlom. Starobylé mesto Yuantong je známe ako „scéna na brehu rieky Qingming v skutočnom svete". Starobylé domy na chodúľoch sú tu najvýraznejšími stavbami a sú udržiavané v rovnakom stave, v akom boli pred viac ako tisíc rokmi. Existuje toľko nádherných starobylých miest, ktoré stoja za preskúmanie. Poďme cestovať s Tianfu Cloud Town a zažime štýl a kultúru týchto krásnych miest.

SOURCE Chengdu tian fu yun duan xiao cheng