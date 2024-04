Tianlong a participé au congrès médical international des pays de l'OCS au Kirghizistan

BICHKEK, Kirghizistan, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le congrès médical international des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai s'est tenu du 27 au 29 mars à Bishkek, au Kirghizstan, sur le thème « Innovations et technologies dans le développement de la cardiologie et des maladies non transmissibles dans les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai ». Alymkady Beishenaliev, ministre de la Santé de la République kirghize, Janesh Kane, secrétaire général adjoint de l'OCS, ainsi que 400 professionnels de la santé, universitaires et scientifiques de renommée mondiale ont participé au congrès. La société Tianlong Science and Technology a été invitée à participer au congrès et à y prononcer un discours, afin de présenter ses dernières réalisations et innovations dans le domaine de la médecine personnalisée et d'en discuter avec les meilleurs experts du monde entier.

Professor Kou Spoke at the International Medical Congress of SCO Countries Dr. Wu Spoke at the International Conference in Kyrgyzstan Tianlong's personalized medication solution

Lors de ce congrès, Tianlong a invité le professeur Kou Huijuan du département de cardiologie du deuxième hôpital affilié de l'université Xi'an Jiaotong à prononcer un discours. Le professeur Kou a évoqué le traitement précis et les progrès actuels du diagnostic et du traitement de l'hypertension en Chine, ainsi qu'une série de cas cliniques. Il a également présenté la solution de médication personnalisée de Tianlong pour l'hypertension, qui peut détecter sept mutations génétiques dans les médicaments contre l'hypertension et guider cinq types de médicaments contre l'hypertension. Le professeur Kou a expliqué que « la médication personnalisée est un nouveau modèle médical qui peut déterminer le dosage et le type de médicament pour chaque patient en fonction des différences génétiques », ce qui a été une source d'inspiration précieuse pour les participants.

Tianlong a également été invité à participer à une série de conférences et d'échanges au Kirghizstan. Lors d'une conférence internationale sur les « questions d'actualité de la médecine de laboratoire », Jessica Wu (docteure en biologie moléculaire), du service de marketing à l'étranger de Tianlong, a prononcé un discours sur le « kit de réactifs LigSeq - les solutions de médication personnalisée de Tianlong ». Au cours de la présentation, le Dr Wu a discuté de l'importance des médicaments personnalisés et a partagé les dernières recherches et les cas d'application. Elle a expliqué que « la solution de médication personnalisée de Tianlong peut détecter les gènes liés aux effets des médicaments couramment utilisés pour traiter les maladies, ce qui permet d'orienter le traitement clinique ». La présentation a suscité un grand intérêt et des discussions parmi les experts présents.

Les solutions de médecine personnalisée de Tianlong, qui comprennent une série d'instruments de détection et de réactifs, peuvent détecter les gènes liés aux effets des médicaments couramment utilisés pour la reproduction assistée, les médicaments endocriniens, ainsi que les maladies cardiovasculaires, digestives, psychiatriques, rhumatismales, oncologiques et autres, et fournir des conseils pour le traitement clinique. Elles présentent les avantages d'une détection rapide, de résultats précis, d'un rapport complet et d'une grande convivialité.

La participation de Tianlong aux conférences médicales a facilité les échanges internationaux et la coopération dans le domaine médical. À l'avenir, Tianlong poursuivra son engagement en faveur de la recherche scientifique, de l'innovation et du développement technologique pour le progrès global de la médecine et des soins de santé.

À propos de Tianlong

Tianlong est une société de haute technologie innovante spécialisée dans la détection génétique et les produits de diagnostic moléculaire en Chine. Depuis sa fondation en 1997, Tianlong se consacre à la fourniture de solutions de laboratoire de PCR intégrées pour les professionnels du monde entier.

