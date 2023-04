Tianlong gibt weltweite Markteinführung des Nukleinsäure-Extraktors GeneFlex und des Echtzeit-PCR-Systems Gentier mini+ bekannt

Mit ihrer Flexibilität und Tragbarkeit sind die beiden Produkte ideal für kleine Labore oder Vor-Ort-Tests.

XI'AN, China, 1. April 2023 /PRNewswire/ -- Tianlong, ein innovatives Hightech-Unternehmen, das sich auf molekulare Diagnostikprodukte spezialisiert hat, hat die weltweite Einführung von zwei neuen Produkten bekannt gegeben, des Nukleinsäure-Extraktors GeneFlex und des Echtzeit-PCR-Systems Gentier mini+. Mit ihrem kompakten Design und ihrer Tragbarkeit dienen sie Forschern und Klinikern als zuverlässige und effiziente Werkzeuge für die Nukleinsäure-Extraktion und für Echtzeit-PCR-Anwendungen.

Tianlong GeneFlex Automatic Nucleic Acid Extractor Tianlong Gentier mini+ Real-Time RCR System

„Wir wissen, dass Abfalldurchsatz und Platzmangel zwei Anliegen sowohl vieler Labore als auch klinischer Betreiber sind, daher hat sich Tianlong gut für die bevorstehende steigende Nachfrage nach flexiblen Durchsatzlösungen positioniert. Dementsprechend haben wir GeneFlex16 entwickelt, das 16 x n verschiedene Durchsätze bilden kann. Dies erfüllt die Anforderungen gleichzeitiger Extraktionen über mehrere Projekte hinweg ohne gegenseitige Beeinflussung, was die Extraktionseffizienz erheblich erhöht", sagte Li Ming, CEO von Tianlong.

Der Nukleinsäure-Extraktor GeneFlex, der auf patentierter proprietärer Technologie von Tianlong basiert und die deutsche Auszeichnung Dot Design Award 2021 erhalten hat, wurde entwickelt, um Forschern und Klinikern einen flexiblen Durchsatz zu bieten.

Der Nukleinsäure-Extraktor GeneFlex verfügt außerdem über:

ein maximales Verarbeitungsvolumen von 1.700 μL; ein Probenverarbeitungsvolumen von 200 μL bis 500 μL; ein größeres Probenvolumen, das einen höheren Gehalt an Nukleinsäure ermöglicht;

präzise Temperaturregelung mit einem Bereich von 30 °C bis 120 °C, eine Heizgeschwindigkeit von 4° ± 0,2 °C/s, eine Temperaturgenauigkeit von ± 1 °C und eine Temperaturgleichmäßigkeit von ≤ 1,0 °C. Dies ermöglicht es Forschern, reproduzierbare Ergebnisse mit hoher Genauigkeit zu erzielen.

Das Echtzeit-PCR-System Gentier mini+ ist ein kompaktes und tragbares Instrument, das für die Erkennung und Prävention von Tierkrankheiten, Infektionskrankheiten, Lebenmittelsicherheit und wissenschaftlichen Forschungsanwendungen entwickelt wurde. Dieses leichte Gerät ist ideal für den Einsatz in mobilen Labors, kleinen Labors oder bei Vor-Ort-Tests, da es nicht viel Platz in Anspruch nimmt. Das Gerät ist mit mehreren fluoreszierenden Kanälen und einer schnellen Heiz- und Abkühlrate ausgestattet, was die Dauer der Untersuchungen erheblich verkürzt. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seiner Tragbarkeit löst das Echtzeit-PCR-System Gentier mini+ von Tianlong auf revolutionäre Weise das Problem von Platzmangel und fragmentierten Problem im Labor und gewährleistet eine einfache Anwendung mit höherer Genauigkeit und Effizienz.

Highlights des Echtzeit-PCR-Systems Gentier mini+:

Seine Leichtbauweise ermöglicht ein Gewicht von nur 3,2 kg, wodurch es bequem mitzuführen und für den Einsatz in mobilen Labors, kleinen Labors oder Vor-Ort-Tests geeignet ist;

anwenderfreundlicher vollfarbiger, 7 Zoll großer LCD-Touchscreen;

Möglichkeit vollständiger Fluoreszenz-Scans aller 16 Quellen innerhalb einer Sekunde, was die Effizienz für Laborfachkräfte verbessert;

bietet mehrere Vernetzungsmethoden, einschließlich Netzwerkanschluss, USB und Wi-Fi, und bietet Forschern Flexibilität und Komfort beim Übertragen von Daten oder der Steuerung des Instruments aus der Ferne.

Li Zheng, Instruments R&D Director von Tianlong, sagte: „Das Gentier mini+ verfügt über mehrere fluoreszierende Kanäle, die mit mehr Reagenzien, insbesondere Multi-Target-Reagenzien, kompatibel sind, und verfügt über eine schnelle Heiz- und Abkühlrate, die die Untersuchungszeiten verkürzt. Ein Höhepunkt ist die Verwendung einer wartungsfreien LED-Lichtquelle für das Fluoreszenz-Scannen."

Mit der Einführung des Nukleinsäure-Extraktors GeneFlex und des Echtzeit-PCR-Systems Gentier mini+ bietet Tianlong integrierte PCR-Laborlösungen für mehr Forscher und klinische Fachkräfte auf der ganzen Welt. Die beiden Instrumente sind klein, tragbar und speziell für mobile Labore, kleine Labore oder Vor-Ort-Tests konzipiert. In Verbindung mit verschiedenen Extraktionsreagenzien und PCR-Reagenzien von Tianlong kann das Extraktionsinstrument GeneFlex in Kombination mit dem PCR-Instrument Gentier mini+ auf verschiedene Nachweiselemente angewendet werden, einschließlich der Erkennung von genetischen Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und Blutkrankheiten.

Informationen zu Tianlong

Tianlong ist ein innovatives High-Tech-Unternehmen, das sich auf molekulardiagnostische Produkte in China spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat sich Tianlong der Bereitstellung integrierter PCR-Laborlösungen für professionelle Anwender weltweit verschrieben. Wir verfügen über eine breite Produktpalette, die von Geräten bis zu Reagenzien reicht, darunter Nukleinsäureextraktoren, Echtzeit-PCR-Systeme, All-in-one-Systeme für die Molekulardiagnose, Probenverarbeitungssysteme, Liquid-Handling-Systeme und 300 Arten kompatibler Reagenzien.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie Tianlong und seine Seiten auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Für Produkt- oder Unternehmensinformationen wenden Sie sich bitte an [email protected].

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2045099/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2045100/image_2.jpg

SOURCE Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd