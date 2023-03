- Tianlong anuncia el lanzamiento mundial del extractor de ácidos nucleicos GeneFlex y del sistema de PCR en tiempo real Gentier mini

Gracias a su flexibilidad y portabilidad, estos dos productos son ideales para laboratorios pequeños o para pruebas in situ

XI'AN, China, 31 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Tianlong , empresa innovadora de alta tecnología especializada en productos de diagnóstico molecular, ha anunciado el lanzamiento mundial de dos nuevos productos, el extractor de ácidos nucleicos GeneFlex y el sistema de PCR en tiempo real Gentier mini+. Gracias a su diseño compacto y a su portabilidad, ofrecen a investigadores y médicos herramientas fiables y eficaces para la extracción de ácidos nucleicos y las aplicaciones de PCR en tiempo real.

Tianlong GeneFlex Automatic Nucleic Acid Extractor Tianlong Gentier mini+ Real-Time RCR System

"Sabemos que el desperdicio de rendimiento y la falta de espacio son dos preocupaciones habituales de muchos laboratorios y operadores clínicos, por lo que Tianlong se ha posicionado bien ante el inminente aumento de la demanda de rendimiento flexible. En consecuencia, hemos desarrollado GeneFlex16, que puede formar de forma flexible 16 x n rendimientos diferentes, lo que cumple los requisitos para la extracción simultánea de múltiples proyectos sin interferencia mutua, mejorando así significativamente la eficiencia de la extracción", explicó Li Ming, consejero delegado de Tianlong.

Basado en la tecnología patentada de Tianlong, el extractor de ácido nucleico GeneFlex, galardonado con el premio alemán Red Dot Design Award 2021, está diseñado para proporcionar un rendimiento flexible a investigadores y médicos.

El extractor de ácido nucléico GeneFlex dispone también de:

un volumen máximo de procesamiento de 1700μL; volumen de procesamiento de muestras de 200μL -500μL; mayor volumen de muestra que permite un mayor rendimiento del ácido nucleico.;

control preciso de la temperatura con un rango de 30°C-120°C, una velocidad de calentamiento de 4°±0,2°C/s, una precisión de la temperatura de ±1°C y una uniformidad de la temperatura de ≤1,0°C. Esto permite a los investigadores obtener resultados reproducibles con gran precisión.

El sistema de PCR en tiempo real Gentier mini+ es un instrumento compacto y portátil diseñado para la detección y prevención de enfermedades animales, enfermedades infecciosas, seguridad alimentaria y aplicaciones de investigación científica. Este ligero dispositivo es ideal para su uso en laboratorios móviles, laboratorios pequeños o necesidades de pruebas in situ, ya que no ocupa mucho espacio. El instrumento está equipado con múltiples canales fluorescentes y una rápida velocidad de calentamiento y enfriamiento, lo que reduce significativamente la duración de los experimentos. Con sus funciones avanzadas y su portabilidad, el sistema de PCR en tiempo real Tianlong Gentier mini+ revoluciona y resuelve el problema del espacio limitado y las muestras fragmentadas en el laboratorio, garantizando la facilidad de uso con una mayor precisión y eficiencia.

Aspectos destacados del sistema de PCR en tiempo real Gentier mini:

su diseño ligero pesa sólo 3,2 kg, por lo que es fácil de transportar y adecuado para su uso en laboratorios móviles, pequeños laboratorios o necesidades de pruebas in situ;

pantalla táctil LCD a todo color de 7 pulgadas de fácil manejo;

capaz de escanear completamente por fluorescencia los 16 pocillos en 1 segundo, lo que mejora la eficiencia de los profesionales del laboratorio;

ofrece múltiples métodos de interconectividad, como puerto de red, USB y Wi-Fi, lo que proporciona a los investigadores flexibilidad y comodidad a la hora de transferir datos o controlar el instrumento a distancia.

Li Zheng, director de I+D de instrumentos de Tianlong, afirmó: "Gentier mini+ dispone de múltiples canales de fluorescencia, compatibles con más reactivos, especialmente reactivos multiobjetivo, y tiene una rápida velocidad de calentamiento y enfriamiento, lo que acorta los tiempos de los experimentos. Cabe destacar la adopción de una fuente de luz LED que no requiere mantenimiento para la exploración de fluorescencia".

Con el lanzamiento del extractor de ácidos nucleicos GeneFlex y el sistema de PCR en tiempo real Gentier mini+, Tianlong ofrece soluciones integradas de laboratorio de PCR a más investigadores y profesionales clínicos de todo el mundo. Los dos instrumentos son pequeños, portátiles y están diseñados específicamente para laboratorios móviles, pequeños laboratorios o necesidades de análisis in situ. Combinado con diversos reactivos de extracción y reactivos PCR de Tianlong, el instrumento de extracción GeneFlex, junto con el instrumento PCR Gentier mini+, puede aplicarse a diversos elementos de detección, incluida la detección de enfermedades genéticas, respiratorias y sanguíneas.

Acerca de Tianlong

Tianlong es una empresa innovadora de alta tecnología especializada en productos de diagnóstico molecular en China. Desde su fundación en 1997, Tianlong se ha dedicado a proporcionar soluciones integradas de laboratorio PCR para profesionales de todo el mundo. Disponemos de una amplia gama de productos que abarca desde dispositivos hasta reactivos, incluidos extractores de ácidos nucleicos, sistemas de PCR en tiempo real, sistemas de diagnóstico molecular todo en uno, sistemas de procesamiento de muestras, sistemas de manipulación de líquidos y 300 tipos de reactivos compatibles.

