Time Out revela los 40 mejores barrios de todo el mundo en este momento

Time Out lanza su lista anual de mejores barrios de todo el mundo, seleccionados por su diversión, alimentación, cultura y espíritu comunitario

LONDRES, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Time Out ha dado a conocer hoy los 40 mejores barrios de todo el mundo: los lugares con un equilibrio perfecto entre cultura local y diversión con ayuda y amabilidad para sus comunidades durante la crisis de 2020.

Desde el año 2018, la lista anual se ha realizado de forma cotejada desde las opiniones de los habitantes locales por medio de la encuesta anual Time Out Index de más de 38.000 residentes de ciudades mundiales, dando respuesta a los que más tiempo pasan en relación al tiempo y su ciudad. Para hacer la clasificación de la lista de este año, las redes de editores y expertos mundiales de Time Out no solo se han fijado en las buenas vibraciones, alimentos, bebidas, vida nocturna y cultura independiente, sino que han observado además un espíritu de comunidad, alabando a los barrios en los que las personas han mostrado un amor incondicional y apoyo a sus comunidades y negocios locales que representan el alma de la ciudad.

El barrio que se ha hecho con el puesto número uno y ha sido nombrado mejor barrio en todo el mundo, es Esquerra de l'Eixample en Barcelona. Pese a su imagen como parte residencial de la capital de Cataluña, ha mostrado un espíritu de comunidad increíble en el año 2020, con iniciativas de barrio como las Hidrogel Sessions, en las que los vecinos organizaron bailes en masa en sus balcones durante la época del confinamiento. También es el hogar de varios espacios de reunión vitales, como el jardín comunitario Espai Germanetes, además de excelentes negocios independientes como el Odd Kiosk: primer quiosco de revistas LGBTQ+ en todo el mundo.

James Manning, redactor internacional de Time Out, explicó: "Gracias al alcance mundial en desorden, este año nuestra lista anual de los barrios mejores del mundo no trata tanto sobre planificar tu siguiente viaje, sino sobre celebrar los puntos destacados que están señalando el camino de avance de la vida de la ciudad. En momentos complicados, los barrios son más importantes que nunca - y estos son los lugares en los que el alma de la ciudad se muestra por completo, gracias a sus negocios independientes, la cultura local y las iniciativas de la comunidad. Hay que considerar esta lista como una llamada mundial hacia la fortaleza, espíritu y resistencia de los residentes de las ciudades".

Time Out insta a los residentes de las ciudades a compartir sus puntos favoritos de los barrios por medio de #LoveLocal.

Consulte la lista completa en timeout.com/coolest-neighbourhoods

1. Esquerra De L'Eixample, Barcelona

2. Downtown, Los Ángeles

3. Sham Shui Po, Hong Kong

4. Bedford-Stuyvesant, Nueva York

5. Yarraville, Melbourne

6. Wedding, Berlín

7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Shanghái

8. Dennistoun, Glasgow

9. Haut-Marais, París

10. Marrickville, Sydney

11. Verdun, Montreal

12. Kalamaja, Tallin

13. Hannam-dong, Seúl

14. Bonfim, Oporto

15. Ghosttown, Oakland

16. Chula-Samyan, Bangkok

17. Alvalade, Lisboa

18. Noord, Ámsterdam

19. Centro, São Paulo

20. Holešovice, Praga

21. Lavapiés, Madrid

22. Opebi, Lagos

23. Narvarte, Ciudad de México

24. Uptown, Chicago

25. Little Five Points, Atlanta

26. Wynwood, Miami

27. Phibsboro, Dublín

28. Nørrebro, Copenhague

29. Bugis, Singapur

30. Gongguan, Taipei

31. Soho, Londres

32. Binh Tanh, Ho Chi Minh City

33. Melville, Johannesburgo

34. Kabutocho, Tokio

35. Porta Venezia, Milán

36. Taman Paramount, Kuala Lumpur

37. Allston, Boston

38. Bandra West, Bombay

39. Arnavutköy, Estambúl

40. Banjar Nagi, Ubud

Contacto de prensa:

[email protected]

Fotos

Acerca de Time Out Group plc

Time Out Group es un negocio de medios y entretenimiento de nivel global que inspira y que permite a las personas explorar y disfrutar de lo mejor de la ciudad. Su presencia digital y física está formada por páginas web, revistas, eventos en directo y Time Out Market. En estas plataformas, Time Out distribuye su contenido destacado en torno a lo mejor de la comida, bebida, música, teatro, arte, viajes y entretenimiento en 328 ciudades y 58 países. Time Out, que cotiza en AIM, tiene su sede central en Reino Unido.

Related Links

https://www.timeout.com/



SOURCE Time Out