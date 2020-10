Time Out revela los 40 barrios más geniales del momento

LONDRES, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Time Out reveló hoy los 40 barrios más geniales de todo el mundo: los lugares que combinan a la perfección una gran cultura local, comida y diversión con el apoyo y la amabilidad de sus comunidades durante el ajetreado año 2020.

Desde 2018, la lista anual se ha nutrido de las opiniones de los habitantes locales a través de la encuesta anual Time Out Index, donde más de 38.000 habitantes de ciudades en todo el planeta responden dónde disfrutaron más pasar el tiempo en su ciudad. Para elaborar la lista de este año, la red global de editores y expertos de Time Out no solo tuvo en cuenta la buena vibra, comida, bebida, vida nocturna y cultura independiente, sino también el espíritu de comunidad, con aprecio a los barrios donde la gente mostró cariño y apoyo incondicional a las comunidades y negocios locales que representan el alma de la ciudad.

El barrio que alcanzó el puesto número uno, recibiendo el título del barrio más genial del mundo, es la Esquerra de l'Eixample en Barcelona. A pesar de su imagen como un sector residencial de la capital catalana, mostró un increíble espíritu de comunidad durante el 2020 con iniciativas vecinales tales como las Sesiones de hidrogel, en las que los vecinos organizaron fiestas de baile masivas en sus balcones durante la cuarentena. También es hogar de una cantidad de espacios de encuentro vitales, como el jardín comunitario Espai Germanetes, y geniales negocios independientes tales como Odd Kiosk, el primer quiosco de revistas LGBTQ+ del mundo.

James Manning, editor internacional de Time Out, explicó: "Con el caos en los viajes internacionales, este año nuestra lista de los barrios más geniales del mundo se relaciona menos con planificar nuestros propios viajes y más con celebrar los centros de actividad que apuntan al futuro de la vida urbana. En tiempos difíciles, los barrios son más importantes que nunca, y son estos lugares donde el alma de la ciudad se manifiesta en su máximo esplendor, gracias a los negocios independientes, la cultura local y las iniciativas de la comunidad. Consideren esta lista como un reconocimiento de alcance mundial a la fuerza, espíritu y resistencia de los ciudadanos".

Time Out invita a los ciudadanos a compartir sus rincones vecinales favoritos a través de #LoveLocal.

Lea la lista entera en timeout.com/coolest-neighbourhoods

1. Esquerra De L'Eixample, Barcelona

2. Centro de Los Ángeles, Los Ángeles

3. Sham Shui Po, Hong Kong

4. Bedford-Stuyvesant, Nueva York

5. Yarraville, Melbourne

6. Wedding, Berlín

7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Shanghái

8. Dennistoun, Glasgow

9. Haut-Marais, París

10. Marrickville, Sídney

11. Verdún, Montreal

12. Kalamaja, Tallin

13. Hannam-dong, Seúl

14. Bonfim, Oporto

15. Ghosttown, Oakland

16. Chula-Samyan, Bangkok

17. Alvalade, Lisboa

18. Amsterdam-Noord, Ámsterdam

19. Centro Histórico de São Paulo, São Paulo

20. Holešovice, Praga

21. Lavapiés, Madrid

22. Opebi, Lagos

23. Narvarte, Ciudad de México

24. Uptown, Chicago

25. Little Five Points, Atlanta

26. Wynwood, Miami

27. Phibsborough, Dublín

28. Nørrebro, Copenhague

29. Bugis, Singapur

30. Gongguan, Taipéi

31. Soho, Londres

32. Binh Thanh, Ciudad Ho Chi Minh

33. Melville, Johannesburgo

34. Kabutocho, Tokio

35. Porta Venezia, Milán

36. Taman Paramount, Kuala Lumpur

37. Allston, Boston

38. Bandra, Bombay

39. Arnavutköy, Estambul

40. Banjar Nagi, Ubud

