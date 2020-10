Time Out divulga os 40 bairros atualmente mais descolados do mundo

LONDRES, 6 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Time Out divulgou hoje os 40 bairros mais descolados do mundo: os lugares que combinam excelente cultura local, comida e diversão com apoio e gentileza para suas comunidades durante a turbulência de 2020.

Desde 2018, a lista anual tem sido compilada a partir das opiniões dos habitantes locais por meio da pesquisa anual Time Out Index com mais de 38.000 residentes de cidades globais, respondendo onde eles mais adoravam passar o tempo em sua cidade. Para classificar a lista deste ano, a rede global de editores e especialistas da Time Out considerou não apenas ótimas vibrações, comida, bebida, vida noturna e cultura independente, mas também o espírito comunitário, elogiando os bairros onde as pessoas demonstraram amor incondicional e apoio às comunidades e empresas locais que representam a alma da cidade.

O bairro que obteve o primeiro lugar, sendo eleito o bairro mais descolado do mundo, é o Esquerra de l'Eixample em Barcelona. Apesar de sua imagem como uma parte residencial da capital catalã, ele mostrou um incrível espírito comunitário em 2020 com iniciativas de bairro, como as Sessões Hidrogel, nas quais os vizinhos organizavam festas dançantes em suas varandas durante o lockdown. É também onde ocorre uma série de espaços de reunião vitais, como o jardim Espai Germanetes, administrado pela comunidade, e grandes empresas independentes, como a Odd Kiosk: o primeiro quiosque de revistas LGBTQ+ do mundo.

James Manning, editor internacional da Time Out, disse: "Com as viagens globais em desordem, este ano nossa lista anual dos bairros mais descolados do mundo tem menos a ver com o planejamento de sua próxima viagem e mais com a celebração dos pontos críticos que estão apontando o caminho a seguir para a vida na cidade. Em tempos difíceis, os bairros são mais importantes do que nunca – e esses são os lugares onde a alma da cidade está em plena exposição, graças às empresas independentes, à cultura local e às iniciativas da comunidade. Considere esta lista como um elogio mundial à força, espírito e resiliência dos moradores da cidade."

A Time Out está incentivando os moradores da cidade a compartilhar seus lugares favoritos no bairro por meio da hashtag #LoveLocal.

Leia a lista completa em timeout.com/coolest-neighbourhoods

1. Esquerra De L'Eixample, Barcelona

2. Downtown, LA

3. Sham Shui Po, Hong Kong

4. Bedford-Stuyvesant, Nova York

5. Yarraville, Melbourne

6. Wedding, Berlim

7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Xangai

8. Dennistoun, Glasgow

9. Haut-Marais, Paris

10. Marrickville, Sydney

11. Verdun, Montreal

12. Kalamaja, Tallinn

13. Hannam-dong, Seul

14. Bonfim, Porto

15. Ghosttown, Oakland

16. Chula-Samyan, Bangkok

17. Alvalade, Lisboa

18. Noord, Amsterdã

19. Centro, São Paulo

20. Holešovice, Praga

21. Lavapiés, Madri

22. Opebi, Lagos

23. Narvarte, Cidade do México

24. Uptown, Chicago

25. Little Five Points, Atlanta

26. Wynwood, Miami

27. Phibsboro, Dublin

28. Nørrebro, Copenhagen

29. Bugis, Cingapura

30. Gongguan, Taipei

31. Soho, Londres

32. Binh Tanh, Ho Chi Minh City

33. Melville, Johannesburg

34. Kabutocho, Tóquio

35. Porta Venezia, Milão

36. Taman Paramount, Kuala Lumpur

37. Allston, Boston

38. Bandra West, Mumbai

39. Arnavutköy, Istanbul

40. Banjar Nagi, Ubud

