Too Good To Go y Whole Foods Market unen fuerzas en todo Estados Unidos para reducir el desperdicio de alimentos

La iniciativa establece un nuevo estándar de sostenibilidad en la industria y ayudará a reducir el desperdicio de alimentos en más de 450 tiendas en todo el país

NUEVA YORK, 17 de julio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Too Good To Go, la compañía que opera la app más grande del mundo salvar los excedentes de comida y evitar su desperdicio, y Whole Foods Market, el minorista de alimentos naturales y orgánicos líder en el mundo, se enorgullecen de anunciar una iniciativa a nivel nacional para reducir el desperdicio de alimentos. A partir de hoy, los clientes podrán comprar Surprise Bags de alimentos excedentes en más de 450 tiendas de Whole Foods Market en todo Estados Unidos a través de la aplicación de Too Good To Go.

Este lanzamiento nacional establece un nuevo estándar: Dos empresas trabajan juntas con el fin de impulsar un cambio significativo en la industria minorista, y significa un paso al frente importante en el compromiso de ambas compañías para reducir el desperdicio de alimentos. Too Good To Go y Whole Foods Market marcan un hito y demuestran que es posible impulsar prácticas cada vez más sostenibles en toda la industria.

Esta iniciativa sin precedentes profundiza el compromiso de Whole Foods Market de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030. Al ofrecer alimentos excedentes a través de la app de Too Good To Go, esta colaboración impacta positivamente en el medio ambiente y proporciona a los clientes acceso a alimentos frescos de alta calidad a un precio reducido. Los clientes podrán elegir entre Prepared Foods Surprise Bags, que contienen sopas y comidas listas para comer, a un precio de $9.99 por un valor de $30, y Bakery Surprise Bags que incluyen panes, muffins, scones y galletas, a un precio de $6.99 por un valor de $21.

"Estamos entusiasmados por ser parte de la comunidad de Too Good To Go", dijo Caitlin Leibert, Vicepresidenta de Sostenibilidad de Whole Foods Market. "Como parte de nuestro propósito de nutrir a las personas y al planeta, continuamos invirtiendo en formas nuevas e innovadoras para mantener los alimentos no vendidos lejos de los vertederos y empoderando a nuestros clientes para que tomen decisiones con conciencia ambiental. Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado; solo el año pasado donamos casi 34 millones de libras de alimentos a programas alimentarios en todo el país, pero estamos emocionados de expandir ese trabajo con la ayuda de Too Good To Go."

Con más de 100 millones de usuarios registrados en todo el mundo la app de Too Good To Go es una herramienta poderosa para que las empresas se conecten con una comunidad sumamente activa, y profundamente comprometida con reducir el desperdicio alimentario. La colaboración con Whole Foods Market simplifica la distribución de comida y es una expansión de la visión de Too Good To Go para lograr un mundo sin desperdicio de alimentos.

"Estamos muy entusiasmados de dar la bienvenida a Whole Foods Market, una empresa conocida por su dedicación a la calidad y que comparte nuestra pasión por la sostenibilidad", dijo Chris MacAulay, VP de Operaciones de América del Norte de Too Good To Go. "Esta colaboración es un hito significativo en la lucha contra el desperdicio de alimentos y significa una oportunidad para millones de consumidores en todo el país".

Esta iniciativa es parte de un esfuerzo colectivo más amplio de ambas compañías para abordar el desperdicio global de alimentos. Whole Foods Market ha sido durante mucho tiempo un líder en prácticas sostenibles, desde sus inigualables Estándares de Calidad para ingredientes y abastecimiento, hasta celebrar recientemente 20 años como el primer (y único) supermercado nacional orgánico certificado en Estados Unidos. La colaboración con Too Good To Go amplía estos esfuerzos al abordar el desperdicio de alimentos a nivel minorista. Al trabajar juntos, Whole Foods Market tiene como objetivo salvar millones de comidas anualmente, asegurando que más personas puedan disfrutar de alimentos saludables mientras minimizan el impacto ambiental.

Los clientes pueden comenzar a rescatar alimentos excedentes de Whole Foods Market descargando la aplicación Too Good To Go, disponible en plataformas iOS y Android. Juntos, Whole Foods Market y Too Good To Go están avanzando hacia un sistema alimentario más sostenible y alentando a todos a ser parte de la solución.

Para más información, visite Whole Foods Market y Too Good To Go.

Acerca de Too Good To Go

Too Good To Go es una empresa de impacto social que ayuda a los distribuidores de alimentos a desbloquear el valor de los alimentos excedentes y reducir el desperdicio de alimentos. Too Good To Go opera el marketplace más grande del mundo para alimentos excedentes, con más de 100 millones de usuarios registrados y 160,000 socios activos en 18 países de Europa y América del Norte. La compañía es partner de empresas líderes del comercio minorista de alimentos, cafeterías, comida rápida, restaurantes, manufactura y mayoristas, incluyendo Whole Food Market, Carrefour, ALDI, Unilever, Starbucks, SPAR, Costa Coffee, y Grupo PAUL. Con las Surprise Bags, Too Good To Go Parcels y Too Good To Go Platform, la empresa ofrece una gama completa de soluciones para la gestión de alimentos excedentes.

Para más información, visita https://www.toogoodtogo.com/en-us/press

Acerca de Whole Foods Market

Fundada en 1980 y con sede en Austin, Whole Foods Market es el minorista de alimentos naturales y orgánicos líder en el mundo y el primer supermercado nacional orgánico certificado en Estados Unidos. Parte de las Tiendas Mundiales de Alimentos de Amazon, Whole Foods Market atiende a clientes en más de 530 tiendas en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Para aprender más sobre Whole Foods Market, por favor visita https://media.wholefoodsmarket.com.

Contacto de prensa:

Sarah Soteroff

Senior PR Manager, North America

416.838.0077

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2462732/Too_Good_To_Go_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2462731/Whole_Foods_Market_Logo.jpg

FUENTE Too Good To Go