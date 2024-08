TOPDON entre sur le marché de l'outdoor et de l'aventure avec sa nouvelle monoculaire à imagerie thermique TS004 dotée d'une portée de 410 mètres

ROCKAWAY, New Jersey, 16 août 2024 /PRNewswire/ -- TOPDON, le premier fournisseur de technologie de pointe et d'outils avancés pour les professionnels et les passionnés de la réparation automobile, entre sur les marchés de l'outdoor et de l'aventure avec sa nouvelle monoculaire à imagerie thermique TS004 qui offre une portée de 410 mètres. Conçue pour les conditions les plus rudes, la caméra étanche TS004 est dotée d'une technologie d'imagerie thermique avancée capable de pénétrer le brouillard dense et la végétation, révélant facilement la faune, les personnes et les objets.

Topdon TS004 thermal imaging monocular

« Nous sommes ravis de mettre notre expertise en imagerie thermique au service des amateurs de plein air avec le lancement de la TS004 », déclare Mike Zhou, CEO, TOPDON. « Elle est construite selon les mêmes normes rigoureuses que nos produits automobiles, dans un design durable et étanche qui peut résister aux conditions météorologiques les plus difficiles. Elle offre une résolution IR élevée de 256x192 et un taux de rafraîchissement de 50 Hz. Elle se connecte également sans fil aux smartphones, ce qui permet aux utilisateurs de capturer et de partager des images et des vidéos avec du son entre compagnons d'aventure ».

Dotée d'un objectif de 13 mm, d'un zoom numérique 8x et de cinq finitions (Bird, White Hot, Black Hot, Red Hot et Fusion), la TS004 identifie rapidement et avec précision les cibles en situation de faible luminosité et même d'obscurité totale. Elle est alimentée par une batterie à haute efficience de 5 000mAh, offrant plus de 11 heures d'utilisation en extérieur sans interruption. Le boîtier étanche en plastique IP67 garantit une protection contre les fortes pluies, la neige, la boue et d'autres conditions météorologiques extrêmes.

« La TS004 est à la fois incroyablement compacte, légère (310 g seulement) et très performante. Elle est conçue pour être un compagnon irremplaçable, de l'observation occasionnelle des oiseaux aux missions de recherche et de sauvetage », déclare Mike. « Construite à l'adresse pour s'adapter à toutes les situations, sa polyvalence en fait un outil essentiel pour les amateurs d'activités de plein air et un élément indispensable de la trousse de tout aventurier ».

Pour plus de détails et d'informations, rendez-vous sur https://www.topdon.com/products/TS004

Fondé en 2017, TOPDON est un fournisseur d'outils et de solutions d'entrée, milieu et haut de gamme pour les techniciens professionnels et les amateurs. TOPDON compte plus de 250 ingénieurs de renom et possède plus de 500 brevets et droits d'auteur de logiciels. La technologie de pointe de l'entreprise aide les ateliers à minimiser les temps d'arrêt et à maximiser les profits. Pour plus d'informations, consultez le site www.topdon.com

