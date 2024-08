TOPDON erschließt den Outdoor- und Abenteuermarkt mit dem neuen Wärmebildmonokular TS004 mit 410 Metern Reichweite

ROCKAWAY, N.J., 16. August 2024 /PRNewswire/ -- TOPDON, der Premiumanbieter für Spitzentechnologie und fortschrittliche Werkzeuge für Autoreparaturprofis und -amateure, erschließt mit seinem neuen TS004 Wärmebildmonokular, welches eine Zielreichweite von 410 Metern bietet, den Outdoor- und Abenteuermarkt. Das wasserdichte TS004 wurde für die härtesten Außenbedingungen entwickelt und ist mit einer fortschrittlichen Wärmebildtechnologie ausgestattet, die mühelos dichten Nebel und Vegetation durchdringen sowie Wildtiere, Menschen und Objekte erkennen kann.

„Wir sind begeistert, dass wir mit der Markteinführung des TS004 unser Know-how im Bereich der Wärmebildtechnik in den Dienst von Outdoor-Fans stellen können", so Mike Zhou, Geschäftsführer von TOPDON. „Es wird nach den gleichen strengen Standards wie unsere Produkte für die Automobilindustrie gebaut und ist in ein robustes, wasserdichtes Design gehüllt, das selbst den härtesten Wetterbedingungen standhält. Es verfügt über eine hohe IR-Auflösung von 256 x 192 und eine flüssige Bildwiederholfrequenz von 50 Hz. Außerdem lässt es sich mit Smartphones kabellos verbinden, sodass man Bilder und Videos mit Ton aufnehmen und mit anderen Abenteuerlustigen teilen kann."

Mit einem 13-mm-Objektiv und 8-fachem Digitalzoom sowie fünf Farbpaletten, darunter Bird, White Hot, Black Hot, Red Hot und Fusion, identifiziert das TS004 schnell und präzise Ziele bei schwachem Licht und völliger Dunkelheit. Es wird von einem hocheffizienten Akku mit 5000 mAh angetrieben, der über 11 Stunden ununterbrochene Nutzung im Freien ermöglicht. Das wasserdichte IP67-Kunststoffgehäuse bietet Schutz vor starken Regenfällen, Schnee, Schlamm und anderen extremen Wetterbedingungen.

„Obwohl das TS004 mit nur 310 g unglaublich kompakt ist, hat es eine enorme Leistung zu bieten. Es ist ein unschätzbarer Begleiter für alles, von der gelegentlichen Vogelbeobachtung bis hin zu intensiven Such- und Rettungseinsätzen", so Mike. „Es ist so konstruiert, dass es sich jeder Situation anpasst und ist durch seine Vielseitigkeit ein unverzichtbares Instrument für Outdoorfreunde sowie ein Muss für jede Abenteurerausrüstung."

Weitere Funktionen und Informationen finden Sie auf https://www.topdon.com/products/TS004

Informationen zu TOPDON

TOPDON wurde 2017 gegründet und ist ein Anbieter von Werkzeugen sowie Lösungen der Einstiegs-, Mittel- und Fortgeschrittenenklasse für professionelle Techniker und Heimwerker. Weltweit beschäftigt TOPDON über 250 branchenführende Ingenieure und besitzt über 500 Patente und Software-Urheberrechte. Die hochmoderne Technologie des Unternehmens hilft den Geschäften, Ausfallzeiten zu minimieren und den Gewinn zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.topdon.com

