TORRAS DÉVOILE LA CYBERNORME COOLiFY, LA NOUVELLE NORME DE L'INDUSTRIE DANS LA CATÉGORIE DES CLIMATISEURS PERSONNELS

LAS VEGAS, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- TORRAS, titulaire de plus de 1 300 brevets et lauréat de plus de 60 prix internationaux de l'industrie, a dévoilé la dernière génération de ses produits de climatisation personnels portables COOLiFY, le COOLiFY Cyber, au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Le produit sera lancé en mars 2024.

COOLiFY for outdoor activities

TORRAS a créé le climatiseur de cou en appliquant sa technologie interne à semi-conducteurs à un moteur très puissant, qui lui permet de rafraîchir l'utilisateur. En utilisant un courant électrique entre le semi-conducteur et une plaque de refroidissement en céramique au niveau du col, le COOLiFY Cyber crée instantanément une sensation de rafraîchissement.

Doté de trois réglages de vitesse et d'un double évent, le COOLiFY Cyber est un ventilateur de cou ajustable, doté d'un système de refroidissement 3D et à 360° à 36 sorties d'air. Il est chargé par un câble de charge USB de type C.

COOLiFY est proposé en trois modèles. COOLiFY Cyber augmente la surface de rafraîchissement et la taille des conduits d'air, améliore l'efficacité de rafraîchissement et permet d'atteindre l'expérience de rafraîchissement ultime. COOLiFY Air est le climatiseur portable le plus léger. Quant à COOLiFY C2S, il s'agit du climatiseur personnel le plus équilibré avec des effets de rafraîchissement perceptibles. Il répond par ailleurs aux préoccupations relatives à la durée de vie de la batterie.

Le COOLiFY Cyber démontre que TORRAS donne désormais le ton pour les climatiseurs de cou. TORRAS a inventé la catégorie de produits en 2020. Grâce aux progrès de la technologie, chaque nouveau climatiseur personnel peut à présent faire plus que la génération précédente.

Derrière chaque modèle, l'équipe TORRAS est à la manœuvre et relève le défi. Il y a des années de cela, grâce à cette équipe, les coques de téléphone téléphoniques ont pu être mises en position « debout » avec un anneau Kickstand, ce qui a établi des normes mondiales pour les coques téléphoniques Kickstand, mais l'équipe ne s'est pas arrêtée là. Pour répondre à l'évolution des besoins et des tendances, l'équipe continue de chercher des améliorations à apporter à ses produits afin de mieux servir ses utilisateurs. Avec un esprit avant-gardiste et progressiste, TORRAS repousse les limites et résout les problèmes que d'autres ignorent, apportant des idées novatrices comme les coussins gonflables sur le pourtour et les coussins gonflables X-SHOCK. Maintenant, la marque offre une variété de produits, transformant la façon dont les utilisateurs font usage de leur coque de téléphone, de leur ventilateur et de leur climatiseur.

Tout en apportant des produits exceptionnels à ses clients, l'équipe TORRAS attache également une grande importance au développement de la planète. L'entreprise est honorée de faire partie du mouvement WeForest et de contribuer à des initiatives écologiques qui sont essentielles pour bâtir un avenir plus vert. L'entreprise prévoit faire pousser plus de 100 000 arbres d'ici 2030 pour améliorer l'état du monde.

À propos de TORRAS

Fondée en 2012, TORRAS est une marque innovante avec une philosophie de design « simple mais unique ». La société dispose désormais d'un laboratoire de R-D couvrant plus de 2 000 m² et ont obtenu plus de 1 300 brevets à ce jour, dont 60 produits ont remporté de prestigieux prix internationaux de design. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.torraslife.com .

