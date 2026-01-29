Tosi bringt eine speziell entwickelte Plattform für sichere OT-Konnektivität, Transparenz und Kontrolle auf den Markt

Tosi, der weltweite Pionier für OT-Konnektivität, kündigt die Tosi-Plattform an – eine sichere Lösung, um OT-Umgebungen in jeder Größenordnung zu verbinden, zu visualisieren und zu steuern.

Tosi Platform home page

OULU, Finnland und IRVING, Texas, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Ab heute erhalten Tosi-Kunden weltweit Zugriff auf die Tosi-Plattform, die Konnektivität, Transparenz und Sicherheit über Operational-Technology-Umgebungen (OT) in allen Branchen hinweg vereint, unabhängig von Größe oder Komplexität. Das Herzstück der Plattform ist Tosi Control, eine cloudbasierte Konsole, mit der OT- und Sicherheitsteams entfernte Standorte verbinden, kritische Anlagen überwachen und Zugriffe verwalten können – alles in Echtzeit und ohne umfangreiche IT-Ressourcen.

„Seit Jahren kennen uns Kunden als das Unternehmen, das als Pionier den sicheren Fernzugriff für OT eingeführt hat", sagte Sakari Suhonen, Geschäftsführer von Tosi USA. „Heute hat sich Tosi zu einer speziell entwickelten OT-Plattform weiterentwickelt, die Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über eine einzige Konsole bereitstellt. Mit Tosi Control können Unternehmen ihren gesamten Fuhrpark überblicken, wissen, wann etwas offline ist, und den Zugriff über Hunderte Standorte hinweg verwalten, ohne die Komplexität herkömmlicher Unternehmenslösungen. Tosi Insight ergänzt Netzwerkverkehrsanalysen und Anomalieerkennung und wir werden im Laufe dieses Jahres ein umfassendes Anlagenmanagement auf den Markt bringen. Das verstehen wir unter sicherer OT, die skaliert."

Die Tosi-Plattform kombiniert OT-fähige Hardware und Software, die aufeinander abgestimmt sind sowie eine schnelle Bereitstellung und Betriebsbereitschaft innerhalb von Minuten statt Monaten ermöglichen. Tosi Control ist in jedem Abonnement enthalten.

Ausgewählte Kunden hatten die Möglichkeit, die Plattform vorab zu testen und Feedback zu deren Leistung zu abgeben. Einer der frühen Anwender ist David Greatrex, Technologiedirektor für Site Delivery bei TAIT, dem führenden Anbieter erstklassiger, publikumszentrierter Erlebnisse.

„Als Weltmarktführer für Entertainment-Automatisierung benötigen wir zuverlässige, sichere Fernkonnektivität in Veranstaltungsstätten, von Theatern über Freizeitparks bis hin zu Kreuzfahrtschiffen – und für Welttourneen, bei denen das Netzwerk an jedem Stopp auf- und abgebaut wird", sagte David Greatrex. „Die Echtzeittransparenz über Netzwerk- und Gerätestatus an einem zentralen Ort in Tosi Control für unsere mehr als 200 Gateways ermöglicht uns, Probleme proaktiv zu beheben, bevor der Kunde sie bemerkt, damit die Show weiterläuft."

Tosi Control ist so konstruiert, dass es sich mit den Anforderungen jeder Organisation weiterentwickelt. Kunden können mit grundlegender Transparenz und Flottenmanagement starten und dann je nach Bedarf auf Funktionen wie Tosi Insight für Netzwerkverkehrsanalysen oder ein umfassendes Anlagenmanagement erweitern.

Weitere Informationen zur Tosi-Plattform finden Sie auf www.tosi.net.

Informationen zu Tosi

Tosi (ehemals Tosibox) ist der weltweite Pionier für Cyber-Physical-Systems-Plattformen für OT-Netzwerke. Seit 2011 hat das Unternehmen seine einheitliche Plattform eingesetzt, um Hunderttausende industrieller Geräte zu verbinden, zu schützen und zu steuern. Mit Hauptsitzen in Irving, Texas, sowie Oulu, Finnland, bedient Tosi weltweit über 800 Kunden und arbeitet mit über 150 Partnern zusammen. Die integrierte Plattform des Unternehmens ermöglicht eine schnelle Bereitstellung, umfassende Transparenz sowie eine einheitliche Kontrolle. Dies vereinfacht die Compliance und sorgt zugleich für messbare Verbesserungen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2870753/Tosi.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2870752/Tosi_Logo.jpg