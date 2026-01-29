Tosi lanseeraa OT-käyttöön kehitetyn alustan turvalliseen yhteyteen, näkyvyyteen ja hallintaan

Tosi, maailmanlaajuinen OT-yhteyksien edelläkävijä, julkistaa Tosi-alustan – turvallisen ratkaisun OT-ympäristöjen yhdistämiseen, visualisointiin ja hallintaan missä tahansa mittakaavassa.

OULU, Suomi ja IRVING, Teksas, 29. tammikuuta 2026 /PRNewswire/ -- Tästä päivästä alkaen Tosin asiakkaat ympäri maailmaa saavat käyttöönsä Tosi-alustan, joka yhtenäistää liitettävyyden, näkyvyyden ja turvallisuuden operatiivisissa teknologiaympäristöissä kaikilla toimialoilla, koosta tai kompleksisuudesta riippumatta. Alustan ytimessä on Tosi Control, pilvipohjainen konsoli, jonka avulla OT- ja tietoturvatiimit voivat yhdistää etäkohteita, valvoa kriittisiä resursseja ja hallita pääsyoikeuksia, kaikki reaaliajassa ilman laajoja IT-resursseja.

Tosi Platform home page

"Asiakkaat ovat tunteneet meidät jo vuosia yrityksenä, joka on edelläkävijä OT:n turvallisessa etäkäytössä", sanoi Sakari Suhonen, Tosi USA:n toimitusjohtaja. "Tosi on nyt kehittynyt juuri tätä tarkoitusta varten rakennetuksi OT-alustaksi, jonka avulla näkyvyys, turvallisuus ja hallinta onnistuvat samasta konsolista. Tosi Controlin avulla organisaatiot voivat nähdä koko kalustonsa, tietää, milloin jokin menee offline-tilaan, ja hallita satojen toimipisteiden pääsyä ilman perinteisten yritysratkaisujen monimutkaisuutta. Tosi Insight lisää alustaan verkkoliikenteen analytiikan ja poikkeamien tunnistuksen, ja tuomme kattavan IT-omaisuudenhallinnan markkinoille myöhemmin tänä vuonna. Sitä tarkoitamme turvallisella OT:lla, joka skaalautuu."

Tosi-alusta yhdistää OT-valmiit laitteet ja ohjelmistot, jotka on suunniteltu toimimaan yhdessä, mahdollistaen nopean käyttöönoton ja operatiivisen valmiuden minuuteissa kuukausien sijaan. Tosi Control sisältyy jokaiseen tilaukseen.

Valikoiduilla asiakkailla oli mahdollisuus testata alustaa etukäteen ja antaa palautetta sen suorituskyvystä. Yksi varhaisista käyttäjistä on David Greatrex, TAITin Site Deliveryn teknologiajohtaja. TAIT on johtava maailmanluokan yleisökeskeisten kokemusten tarjoaja.

"Viihdeautomaation johtavana toimijana tarvitsemme luotettavan ja turvallisen etäyhteyden viihdepaikkoihin aina teattereista huvipuistoihin ja risteilyaluksiin – sekä maailmankiertueilla, joilla verkko kootaan ja puretaan jokaisella pysäkillä", sanoi David Greatrex. "Reaaliaikainen näkyvyys verkon ja laitteiden tilaan yli 200 yhdyskäytävällämme – kaikki yhdessä paikassa Tosi Controlissa – auttaa meitä käsittelemään ongelmat ennakoivasti ennen kuin asiakas näkee ne, mikä takaa, että show jatkuu."

Tosi Control on suunniteltu kehittymään kunkin organisaation tarpeiden mukaan. Asiakkaat voivat aloittaa keskeisestä näkyvyydestä ja kaluston hallinnasta, ja laajentaa myöhemmin muihin ominaisuuksiin kuten verkkoliikenteen analytiikka Tosi Insightin avulla, tai kattavaan omaisuudenhallintaan tarpeiden kasvaessa.

Saat lisätietoja Tosi-alustasta osoitteesta www.tosi.net

Tietoa Tosista

Tosi (entinen Tosibox) on maailmanlaajuinen edelläkävijä OT-verkkojen kyberfyysisten järjestelmien alustoissa. Yritys otti käyttöön yhtenäisen alustansa yhdistääkseen, suojatakseen ja hallitakseen satojatuhansia teollisuuslaitteita vuonna 2011. Tosi, jonka pääkonttorit sijaitsevat Teksasin Irvingissä ja Suomen Oulussa, palvelee maailmanlaajuisesti yli 800 yritysasiakasta sekä toimii yli 150 kumppanin verkoston kautta. Yrityksen integroitu alusta mahdollistaa nopean käyttöönoton, kattavan näkyvyyden ja yhtenäisen hallinnan, mikä yksinkertaistaa määräysten noudattamista ja tarjoaa samalla mitattavia parannuksia.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2870753/Tosi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2870752/Tosi_Logo.jpg