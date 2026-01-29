Tosi lance une plateforme spécialisée pour la connectivité, la visibilité et le contrôle sécurisés des systèmes informatiques

Tosi, pionnier international de la connectivité OT, annonce la plate-forme Tosi – une solution sécurisée pour connecter, visualiser et contrôler les environnements OT à n'importe quelle échelle.

OULU, Finlande et IRVING, Texas, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- À partir d'aujourd'hui, les clients de Tosi du monde entier auront accès à la plate-forme Tosi, qui unifie la connectivité, la visibilité et la sécurité dans les environnements technologiques opérationnels de tous les secteurs, quelle que soit leur taille ou leur complexité. Au cœur de la plateforme se trouve Tosi Control, une console basée sur le cloud qui permet aux équipes OT et de sécurité de connecter des sites distants, de surveiller les actifs critiques et de gérer l'accès, le tout en temps réel et sans nécessiter de ressources informatiques importantes.

« Depuis des années, les clients nous connaissent comme l'entreprise pionnière en matière d'accès à distance sécurisé pour les technologies de l'information », a déclaré Sakari Suhonen, PDG de Tosi USA. « Aujourd'hui, Tosi a évolué pour devenir une plateforme OT spécialisée qui offre visibilité, sécurité et contrôle à partir d'une console unique. Avec Tosi Control, les organisations seront en mesure de voir l'ensemble de leur flotte, savoir quand quelque chose est hors ligne et gérer l'accès sur des centaines de sites, sans la complexité des solutions d'entreprise traditionnelles. Tosi Insight ajoute l'analyse du trafic réseau et la détection des anomalies, et nous mettrons sur le marché une gestion complète des actifs dans le courant de l'année. C'est ce que nous entendons par OT sécurisé et modulable. »

La plate-forme Tosi combine du matériel et des logiciels prêts pour l'OT, conçus pour fonctionner ensemble, permettant un déploiement rapide et une disponibilité opérationnelle en quelques minutes plutôt qu'en quelques mois. Tosi Control est inclus dans chaque abonnement.

Des clients sélectionnés ont eu l'occasion de tester la plateforme à l'avance et de faire part de leurs commentaires sur ses performances. David Greatrex, directeur de la technologie pour la livraison des sites chez TAIT, leader dans la fourniture d'expériences centrées sur le public, est l'un des premiers à l'avoir adopté.

« En tant que leader mondial de l'automatisation des loisirs, nous avons besoin d'une connectivité à distance fiable et sécurisée dans les lieux de divertissement, qu'il s'agisse de théâtres, de parcs à thème ou de bateaux de croisière, ainsi que pour les tournées mondiales qui montent et démontent le réseau à chaque étape », a déclaré David Greatrex. « La visibilité en temps réel de l'état du réseau et des appareils, en un seul endroit dans Tosi Control pour nos plus de 200 passerelles, nous permet de traiter les problèmes de manière proactive avant que le client ne les remarque, afin d'assurer la continuité du spectacle. »

Tosi Control est conçu pour évoluer avec les besoins de chaque organisation. Les clients peuvent commencer par la visibilité de base et la gestion de la flotte, puis développer les capacités telles que Tosi Insight pour l'analyse du trafic réseau ou la gestion complète des actifs au fur et à mesure que leurs besoins évoluent.

À propos de Tosi

Tosi (anciennement Tosibox) est le pionnier mondial des plates-formes de systèmes cyber-physiques pour les réseaux OT. Depuis 2011, l'entreprise a déployé sa plateforme unifiée pour connecter, protéger et contrôler des centaines de milliers d'appareils industriels. Avec des sièges à Irving (Texas) et à Oulu (Finlande), Tosi sert plus de 800 clients dans le monde et travaille avec plus de 150 partenaires. La plateforme intégrée de l'entreprise permet un déploiement rapide, une visibilité complète et un contrôle unifié qui simplifie la conformité tout en apportant des améliorations mesurables.

