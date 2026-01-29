Tosi lanza una plataforma diseñada específicamente para conectividad, visibilidad y control seguros de OT

Tosi, pionero mundial en conectividad OT, anuncia la Plataforma Tosi: una solución segura para conectar, visualizar y controlar entornos OT a cualquier escala.

OULU, Finlandia e IRVING, Texas, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- A partir de hoy, los clientes de Tosi en todo el mundo tienen acceso a la Plataforma Tosi, que unifica la conectividad, la visibilidad y la seguridad en entornos tecnológicos operativos de todos los sectores, independientemente de su tamaño o complejidad. La plataforma se basa en Tosi Control, una consola en la nube que permite a los equipos de OT y seguridad conectar sitios remotos, supervisar activos críticos y gestionar el acceso, todo en tiempo real y sin necesidad de grandes recursos de TI.

Tosi Platform home page

"Durante años, nuestros clientes nos han reconocido como la empresa pionera en el acceso remoto seguro para OT", afirmó Sakari Suhonen, consejero delegado de Tosi USA. "Hoy, Tosi se ha convertido en una plataforma de OT diseñada específicamente para ofrecer visibilidad, seguridad y control desde una única consola. Con Tosi Control, las organizaciones pueden ver toda su flota, saber cuándo algo se desconecta y gestionar el acceso en cientos de sitios, sin la complejidad de las soluciones empresariales tradicionales. Tosi Insight incorpora análisis de tráfico de red y detección de anomalías, y lanzaremos al mercado una gestión integral de activos a finales de este año. A eso nos referimos cuando hablamos de OT segura y escalable".

La Plataforma Tosi combina hardware y software compatibles con OT, diseñados para funcionar en conjunto, lo que permite una rápida implementación y puesta en marcha en minutos, en lugar de meses. Tosi Control está incluido en todas las suscripciones.

Algunos clientes tuvieron la oportunidad de probar la plataforma con antelación y compartir sus comentarios sobre su rendimiento. Uno de los primeros en adoptarla es David Greatrex, director de Tecnología para la Entrega de Sitios en TAIT, líder en ofrecer experiencias de primera clase centradas en la audiencia.

"Como líder mundial en automatización del entretenimiento, necesitamos conectividad remota fiable y segura en espacios de entretenimiento, desde teatros hasta parques temáticos y cruceros, y para giras mundiales que conectan y desconectan la red en cada escala", afirmó David Greatrex. "La visibilidad en tiempo real del estado de la red y los dispositivos, todo en un solo lugar en Tosi Control para nuestras más de 200 puertas de enlace, nos permite abordar los problemas de forma proactiva antes de que el cliente los detecte para garantizar que el espectáculo continúe".

Tosi Control está diseñado para adaptarse a las necesidades de cada organización. Los clientes pueden comenzar con visibilidad básica y gestión de flotas, y luego ampliar a funciones como Tosi Insight para el análisis del tráfico de red o la gestión integral de activos a medida que sus necesidades aumentan.

Para obtener más información sobre la Plataforma Tosi, visite www.tosi.net

Acerca de Tosi

Tosi (anteriormente Tosibox) es pionera mundial en plataformas de sistemas ciberfísicos para redes OT. Desde 2011, la compañía ha implementado su plataforma unificada para conectar, proteger y controlar cientos de miles de dispositivos industriales. Con sedes en Irving, Texas, y Oulu, Finlandia, Tosi presta servicios a más de 800 clientes en todo el mundo y opera con más de 150 socios. Su plataforma integrada permite una implementación rápida, una visibilidad completa y un control unificado que simplifica el cumplimiento normativo y genera mejoras medibles.