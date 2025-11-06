Gasolina. Híbrido. Eléctrico. Hidrógeno. Toyota presenta un futuro de movilidad y aventura de múltiples vías.

LAS VEGAS, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota llega a la exposición de la Specialty Equipment Market Association (SEMA: Asociación de Mercados de Equipos Especializados) con un mensaje inspirador: "Powered by Possibility" (Impulsado por las posibilidades). Cuando el sector explora un futuro que se define por una amplia variedad de tecnologías de tren motriz en constante evolución, Toyota demuestra cómo su diversa gama —gasolina, híbrido, híbrido enchufable, eléctrico de baterías y celdas de combustible de hidrógeno— impulsa cada estilo de vida, pasión y aventura.

Toyota impulsa las posibilidades en SEMA 2025

Ubicado en el pabellón central, stand 22200 en el Centro de Convenciones de Las Vegas, la "muestra de trenes motrices" de Toyota hace que esta filosofía cobre vida. El estand inmersivo muestra una variedad exclusiva de vehículos y accesorios de diseño especializado que ponen de relieve la convicción de Toyota de que no existe una única solución para cada cliente o cada travesía. Desde resistentes todoterrenos y máquinas de rendimiento GR para pistas hasta vehículos conceptuales eléctricos y autos innovadores de hidrógeno, la exposición refleja la visión de Toyota para un futuro de múltiples vías donde la posibilidad depende de la elección.

"En Toyota, la innovación nos impulsa a explorar nuevas posibilidades y a redefinir el futuro de la movilidad", afirmó Mike Tripp, vicepresidente del grupo en la División de Marketing de Toyota. "SEMA es el lugar perfecto para mostrar cómo la diversidad en los trenes motrices de Toyota satisface las necesidades del presenta y desafía a la vez los límites del futuro. Independientemente de que se elija un vehículo de gasolina, híbrido, eléctrico o de hidrógeno, los automóviles de Toyota demuestran que la eficiencia, el rendimiento y la aventura son posibles en todas las formas".

La muestra de 2025 de Toyota integra vehículos especializados, conceptuales y la amplia cartera de Productos de accesorios asociados (AAP, por sus siglas en inglés) para ilustrar cómo cada vehículo y tren motriz pueden personalizarse para distintos estilos de vida. Desde la exploración todoterreno hasta el rendimiento inspirado en el automovilismo, la muestra de trenes motrices de Toyota resalta cómo los clientes pueden trazar sus propios rumbos hacia el futuro, impulsados por las posibilidades.

Este año, el stand de Toyota incluye lo siguiente:

Vehículo conceptual bZ Time Attack

Toyota lleva el rendimiento completamente eléctrico hacia nuevos límites con su vehículo conceptual bZ Time Attack. Especialmente diseñado para circuitos y subidas de montañas, este VE de alta carga aerodinámica combina tecnología avanzada de baterías eléctricas, construcción ligera y características aerodinámicas completamente funcionales para mostrar el emocionante potencial de los futuros VE y ofrecer una mirada audaz al posible futuro del automovilismo.

Vehículo conceptual Tacoma H2-Overlander

El vehículo conceptual Tacoma H2-Overlander reinventa las travesías todoterreno con la energía de hidrógeno, al combinar las robustas capacidades con tecnología avanzada sin emisiones. Equipado para la exploración, este vehículo muestra cómo la innovación de celdas de combustible de hidrógeno y la tecnología de baterías eléctricas pueden impulsar el legendario espíritu todoterreno del Tacoma hacia un futuro de aventuras más ecológico y sostenible.

Turbo Trail Cruiser

Renace un ícono: el Turbo Trail Cruiser combina el clásico Land Cruiser FJ60 de 1985 con la potencia moderna del i-FORCE 3.4L con motor biturbo V6 de Toyota. El resultado es un auto restaurado y modernizado que mantiene au apariencia original de fábrica pero que ofrece un rendimiento casi dos veces superior al motor de seis cilindros en línea originales del FJ60, con lo cual preserva la personalidad atemporal de Land Cruiser, mientras demuestra la capacidad de Toyota de fusionar la ingeniería tradicional con la contemporánea, y a la vez mantener al ADN del tren motriz de Toyota.

Corolla Cross Nasu Edition

El Corolla Cross Nasu Edition posee el espíritu de las aventuras alpinas de Japón, al combinar la versatilidad del día a día con un estilo robusto. Equipado con accesorios personalizados, detalles de diseño audaces y mejoras funcionales, este vehículo conceptual transforma el accesible Corolla Cross en un crossover para todos los estilos de vida, y está pensado para escapadas a la montaña y exploraciones de fin de semana.

Camry GT-S

El vehículo conceptual Camry GT-S refleja un estudio audaz de estilo y acabado que explora la manera en la que una apariencia exterior inspirada en el rendimiento y las mejoras de un chasis perfeccionado realzan el estilo de Camry moderno. Con un llamativo acabado Inferno Flare y líneas de carrocería rediseñadas, complementados por una altura reducida sobre llantas de 20 pulgadas, el GT-S representa el potencial para que el Camry se convierta en un verdadero sedán deportivo con un atractivo del mundo real.

Vehículo conceptual Scion 01

Toyota se complace en presentar un nuevo y llamativo vehículo conceptual todoterreno con el emblemático nombre Scion, reconocido por su legado como banco de pruebas creativo y símbolo de experimentación. Con su debut en SEMA, este dinámico vehículo conceptual side-by-side se ha diseñado para ofrecer increíbles experiencias todoterreno, ya que combina una robusta capacidad con ingeniería de última generación. Aunque aún se encuentra en la etapa conceptual, se ha diseñado para conductores entusiastas que buscan la adrenalina y sirve como plataforma para desafiar los límites, explorar nuevas posibilidades e inspirar la próxima generación de innovación todoterreno.

Impulsado por un tren motriz híbrido turboalimentado de alta potencia, este ejercicio de ingeniería reinventa de manera audaz la experiencia de aventura al aire libre al ofrecer emociones electrizantes junto con una impresionante eficiencia de combustible. Su innovador modo silencioso permite recorrer senderos con total serenidad, para poder deleitarse con el esplendor de la naturaleza. El vehículo conceptual side-by-side Scion provoca expectativas para un futuro donde la aventura se une como nunca a la innovación de última generación, e invita a reinventar lo que es posible más allá del camino transitado.

Vehículo eléctrico híbrido enchufable RAV4 GR SPORT con prototipo de kit de carrocería

Con su debut en la exposición SEMA 2025, este RAV4 GR Sport muestra un prototipo de kit de carrocería desarrollado exclusivamente por Toyota Customizing & Development (TCD) para la exposición. Este vehículo conceptual presenta secciones de los parachoques delantero inferior y trasero rediseñadas, y faldones laterales aerodinámicos que realzan el look deportivo y la personalidad inspirada en el rendimiento del RAV4 a la vez que conserva los guardabarros de fábrica y las proporciones generales. El diseño prevé posibles mejoras estéticas para el futuro, inspiradas por la estética dinámica de Toyota Gazoo Racing.

Piezas y accesorios originales de Toyota, TRD y AAP

Con ofertas para cada modelo de Toyota, los accesorios originales aumentan el rendimiento, el estilo y la versatilidad. En exhibición en SEMA, los visitantes podrán encontrar módulos de piezas AAP y muestras de llantas originales de Toyota con fondos rojos exclusivos, pedestales de TRD y quioscos digitales AAP con contenido actualizado. Ampliados este año con productos aprobados de la marca, los accesorios son elementos fundamentales: se exhiben vehículos equipados en todo el stand para mostrar cómo Toyota ofrece aventura, personalización y capacidad para cada estilo de vida.

Los vehículos exhibidos son prototipos de proyectos especiales, modificados con partes y/o accesorios no disponibles en Toyota que pueden anular la garantía del vehículo, pueden afectar negativamente al rendimiento y la seguridad del vehículo y pueden no ser legales en la calle.

