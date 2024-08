Toyota Motor North America anuncia cambios en la dirección ejecutiva

David Wilson , presidente de TRD, U.S.A. , anuncia su retiro

Designación de Tyler Gibbs como presidente de TRD, U.S.A.

PLANO, Texas, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Motor North America (TMNA) anunció hoy cambios en la dirección ejecutiva debido al retiro el próximo 16 de diciembre de David Wilson, vicepresidente del grupo y presidente de TRD, U.S.A. (Toyota Racing Development) luego de 35 años trabajando con la organización. Tyler Gibbs, gerente general, le sucederá como presidente de TRD, una filial de Toyota Motor North America (TMNA).

Durante su larga carrera en TRD, Wilson ha ocupado muchos puestos, entre ellos, el de ingeniero de diseño; ingeniero de soporte de pista; vicepresidente, operaciones e ingeniería; vicepresidente, producción y planificación estratégica; vicepresidente, ventas, operaciones y planificación; y vicepresidente, finanzas, operaciones y planificación. Wilson fue designado para ocupar el cargo de presidente de TRD en enero de 2014, desde donde ha dirigido la división de deporte automovilístico en EE. UU. de Toyota durante los últimos 11 años.

"Ha sido un gran honor ser miembro de este equipo y trabajar junto a tantos hombre y mujeres dedicados, talentosos y apasionados", expresó Wilson. "Me siento honrado y agradecido por la confianza, el apoyo y la amistad que me han brindado a lo largo de mi carrera mis compañeros en TMNA, la Toyota Motor Corporation, nuestro sector y colaboradores del equipo y nuestros atletas. Pero ahora, ya he completado la vuelta y me enorgullece entregarle las llaves a mi amigo y "compañero de armas", Tyler Gibbs. Tengo plena confianza en que Tyler y su equipo continuarán desarrollando y fortaleciendo el legado de primera clase de TRD dentro y fuera de la pista".

Wilson desempeñó un importante papel en muchas victorias en campeonatos y carreras con los equipos y pilotos de Toyota, Lexus y Toyota Gazoo Racing North America (TGRNA) durante sus 35 años de permanencia con la organización, incluyendo campeonatos en CART, CORR, Grand-Am, IMSA, Indy Racing League, MTEG, NASCAR, NHRA, SCORE y USAC. También ha sido parte de muchas victorias significativas en carreras emblemáticas en el deporte automovilístico, incluyendo triunfos en el 12 Hours of Sebring, Baja 500 y 1000, Rolex 24 en Daytona, Daytona 500, Indianapolis 500, Petit Le Mans, Chili Bowl y Pikes Peak International Hill Climb. Asimismo, Wilson desempeñó un papel fundamental con el equipo de liderazgo de Toyota y TRD que planificó, apoyó y ejecutó las entradas trascendentales de la compañía en CART/INDYCAR y NASCAR.

Antes de unirse a TRD, Wilson trabajó con Johnson & Johnson y fue oficial de la División Aérea 101 del Ejército de los Estados Unidos, donde le fue concedida la Medalla por Servicio Meritorio, la Medalla por Logro Militar, la Insignia de Paracaidista y la Insignia por Ataque Aéreo. Wilson obtuvo el título en Ingeniería Mecánica en el Virginia Tech en Blacksburg, Virginia.

En su nuevo puesto, Gibbs será el responsable de todas las operaciones y actividades de TRD en América del Norte. Entre estas operaciones y actividades se incluyen la ingeniería de motores, la ingeniería de chasis, la fabricación, administración y operaciones. Supervisará todos los centros de TRD, incluyendo la sede central de la organización y las operaciones de motor en Costa Mesa, California, la operación de apoyo del equipo y el chasis en Salisbury, Carolina del Norte y el GR Garage y Toyota Performance Center (TPC), en Mooresville, Carolina del Norte.

"Me quedó la vara muy alta", expresó Gibbs. "Dave ha sido la piedra angular del crecimiento y la cultura de TRD durante los últimos 35 años. Durante los 28 años que he trabajado para Dave, me ha proporcionado infinitas oportunidades de aprendizaje y crecimiento, y esta es otra de esas oportunidades. Estoy emocionado y agradecido por el privilegio de trabajar con tantas personas increíbles en TRD y TMNA, junto a nuestros muchos colaboradores, y juntos intentaremos continuar el historial de éxitos de TRD".

Gibbs se unió a TRD en 1996 y ha ocupado varios puestos durante sus casi 30 años de trabajo con la organización. Actualmente supervisa las competencias, la ingeniería, y las actividades comerciales y administrativas en TRD. Además, trabaja en estrecha colaboración con TMNA y Toyota Racing, así como con el departamento de relaciones con el equipo de carreras y socios clave del deporte automovilístico.

Como graduado del Westmont College, Gibbs comenzó su carrera en 1992 con Cosworth Engineering. Más tarde obtuvo su MBA de la Wharton School en la Universidad de Pensilvania.

Gibbs asumirá su nuevo cargo como presidente de TRD a finales de diciembre.

