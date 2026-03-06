PLANO, Texas, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota y la cantautora colombiana ELA Taubert culminaron con éxito su colaboración durante la última etapa de su gira por Estados Unidos, "Preguntas a las 11:11", con un concierto íntimo en Las Vegas, Nevada. Miles de fans disfrutaron de la música lírica de la cantante durante las paradas de su gira en grandes ciudades como Los Ángeles y Nueva York. Para celebrar la clausura, Ela y Toyota invitaron a los fans a votar por la ciudad en la que querían que actuara y la gran mayoría de los votos fue para Las Vegas.

Toyota y la aclamada estrella del pop ganadora del Grammy Latino, Ela Taubert, concluyen con éxito su gira conjunta por Estados Unidos con una última actuación en Las Vegas

"Nuestra colaboración con Ela destaca nuestro compromiso de apoyar a los talentos emergentes y ofrecer experiencias culturalmente relevantes que conecten a los fans con la música que les gusta", afirmó Kaylea Spurgin, gerente de Patrocinio Deportivo y Estilo de Vida de Toyota. "Terminar la gira con este espectáculo dinámico fue el final perfecto, ya que reunió a los fans por última vez de una forma auténtica y memorable".

La colaboración con Ela en su gira brindó oportunidades significativas para que los fans de Toyota disfrutasen de su música llena de energía. Toyota acompañó a Ela en la gira con el Band Cruiser, un espacio íntimo remolcado por el Land Cruiser y lleno de recuerdos y música inspiradores para que los fans disfrutaran en las paradas de los conciertos. Además, antes de cada actuación, los fans pudieron explorar el Toyota Music Den (TMD), un espacio interactivo previo al espectáculo con divertidas actividades, regalos y el Band Cruiser.

"Me complace haber tenido la oportunidad de compartir este momento tan especial e íntimo con mis fans en Las Vegas", declaró Ela Taubert, cantante y compositora ganadora de un Grammy Latino. "Agradezco enormemente a Toyota por su apoyo incondicional en este recorrido inolvidable y por hacer posible esta experiencia tan especial".

El compromiso de Toyota con el descubrimiento musical se basa en crear momentos auténticos que conecten a los artistas y los fans de manera significativa. Al apoyar a artistas emergentes y aprovechar lo que es culturalmente relevante, Toyota sigue generando experiencias que van más allá del escenario, y dan vida a la música mediante conexiones reales, pasiones compartidas y recuerdos inolvidables.

Para obtener más información sobre la colaboración y ver el recorrido musical de Ela a lo largo de su gira, visite www.toyota.com/espanol/music/.

