Transaction Systems и Orion Innovation объявляют о стратегическом партнерстве

ЭДИСОН, штат Нью-Джерси , 18 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Transaction Systems и Orion Innovation («Orion»), два выдающихся лидера в ИТ-секторе, рады объявить о стратегическом партнерстве для предоставления комплексного предложения профессиональных услуг и нескольких решений, включая Temenos Core Banking Solutions для организаций, предоставляющих финансовые услуги. Это сотрудничество позволит обеим компаниям сотрудничать в области предпродажной подготовки, продаж и доставки для предоставления первоклассных решений, внедрения, интеграции, а также профессиональной поддержки и обслуживания клиентов в отрасли финансовых услуг.

Благодаря этому соглашению Transaction Systems и Orion воспользуются своими сильными сторонами, возможностями и стратегическим решением для поддержки рынка финансовых услуг по всей Европе. Их совместные силы будут сосредоточены на выполнении программ профессиональной трансформации и внедрении или замене критически важных бэкэнд-систем для улучшения банковских операций и обслуживания своих клиентов.

Для Orion это партнерство обеспечивает прямой доступ к рынкам и регионам, где работает Transaction Systems, расширяя ее охват и влияние. Используя опыт Orion в своей области, Transaction Systems значительно расширит свой портфель существующих решений, включив в него современную программу основных банковских решений, основанную на Temenos, ведущем поставщике банковского программного обеспечения. Специалисты Orion из Европы и Азии дополнят компетенции Transaction Systemв области профессиональных услуг.

Это партнерство устанавливает общий подход к модернизации основных банковских услуг на нескольких рынках, включая Западную Европу, Центральную и Восточную Европу (ЦВЕ) и Кавказский регион.

«Мы рады начать сотрудничество с Orion Innovation. Объединяя наши сильные стороны, мы имеем хорошие возможности для предоставления беспрецедентных услуг нашим клиентам в банковской отрасли», — сказал Мартин Лоффлер (Martin Loeffler), генеральный директор Transaction Systems.

«Это сотрудничество предоставляет значительную возможность для обеих компаний укрепить свои позиции на рынке и предоставить комплексные и инновационные решения в области основного банковского обслуживания для отрасли финансовых услуг», — добавил Сухен Джанджале (Suchen Janjale), руководитель отдела финансовых услуг в Европе в Orion Innovation.

О компании Transaction Systems

TRANSACTION SYSTEMS является ведущим поставщиком инновационных технологических решений для индустрии финансовых и розничных услуг, специализирующихся на технологиях, связанных с платежами и транзакциями, решениях для цифровой трансформации, а также системной интеграции. Основанная в 2002 году, компания в настоящее время работает более чем в 35 странах мира. Имея сильное географическое присутствие, TRSYS может поддерживать клиентов по всему миру, либо через свои собственные местные команды, либо через налаженную сеть тщательно отобранных партнеров. Посетите наш сайт https://tr-sys.eu/.

О компании Orion Innovation

Orion Innovation («Орион») — ведущая компания по цифровой трансформации и разработке продуктов. Основанная на инженерном и дизайнерском мышлении, а также уникальном сочетании гибкости, масштаба и зрелости, команда из примерно 6400 сотрудников помогает компаниям из списка Fortune 1000 повышать эффективность, улучшать качество обслуживания клиентов и разрабатывать новые цифровые предложения. Через свои центры доставки в Северной Америке, EMEA, Индии и Латинской Америке Orion обслуживает клиентов в таких отраслях, как телекоммуникации, медиа и технологии, спорт и развлечения, профессиональные услуги, финансовые услуги и здравоохранение. Для получения дополнительной информации посетите www.orioninc.com.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2195243/4240974/Orion_Innovation_Logo.jpg