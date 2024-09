Transaction Systems und Orion Innovation kündigen strategische Partnerschaft an

EDISON, N.J., 18. September 2024 /PRNewswire/ -- Transaction Systems und Orion Innovation („Orion"), zwei führende Unternehmen im IT-Sektor, sind erfreut, eine strategische Partnerschaft bekannt zu geben, um Finanzdienstleistern ein umfassendes Angebot an professionellen Dienstleistungen und verschiedenen Lösungen, einschließlich Temenos Core Banking, Kernbankensystemlösungen, zu bieten. Im Rahmen dieser Kooperation werden beide Unternehmen in den Bereichen Vorverkauf, Vertrieb und Lieferung zusammenarbeiten, um der Kundschaft in der Finanzdienstleistungsbranche erstklassige Lösungen, Implementierung, Integration sowie professionellen Support und Wartung zu bieten.

Mit dieser Vereinbarung werden Transaction Systems und Orion ihre gemeinsamen Stärken, Fähigkeiten und strategischen Lösungen nutzen, um den Finanzdienstleistungsmarkt in ganz Europa zu unterstützen. Ihre gemeinsamen Kräfte werden sich auf die Durchführung professioneller Transformationsprogramme und die Implementierung oder den Ersatz kritischer Backend-Systeme konzentrieren, um die Bankgeschäfte und Dienstleistungen ihrer Kundschaft zu verbessern.

Für Orion ermöglicht diese Partnerschaft einen direkten Zugang zu den Märkten und Regionen, in denen Transaction Systems tätig ist, und erweitert damit seine Reichweite sowie seinen Einfluss. Transaction Systems wird sein bestehendes Lösungsportfolio durch ein hochmodernes, auf Temenos, einem führenden Anbieter von Bankensoftware, basierendes Kernbankenlösungsprogramm erheblich erweitern und dabei die Fachkompetenz von Orion nutzen. Die Fachexperten von Orion aus Europa und Asien werden die Kompetenzen von Transaction System im Bereich der professionellen Dienstleistungen ergänzen.

Mit dieser Partnerschaft wird ein gemeinsamer Ansatz für die Modernisierung des Kernbankwesens in mehreren Märkten, darunter Westeuropa, Mittel- und Osteuropa (MOE) sowie die Kaukasusregion, geschaffen.

„Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit Orion Innovation. Aufgrund der Kombination unserer Stärken sind wir gut positioniert, um unserer Kundschaft im Bankensektor unvergleichliche Dienstleistungen zu bieten", so Martin Loeffler, Global CEO bei Transaction Systems.

„Diese Kooperation stellt für beide Unternehmen eine große Chance dar, ihre Marktposition zu stärken und umfassende sowie innovative Lösungen im Bereich Kernbankensystem für die Finanzdienstleistungsbranche zu liefern", fügt Suchen Janjale, Leiter Finanzdienstleistungen, Europa, bei Orion Innovation hinzu.

Informationen zu Transaction Systems

TRANSACTION SYSTEMS ist ein führender Anbieter innovativer Technologielösungen für die Finanz- und Einzelhandelsbranche, der sich auf zahlungs- und transaktionsbezogene Technologien, digitale Transformationslösungen sowie Systemintegration spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist derzeit in mehr als 35 Ländern weltweit tätig. Mit einer starken geografischen Präsenz kann TRSYS ihr Klientel auf der ganzen Welt unterstützen, entweder durch eigene Teams vor Ort oder über ein etabliertes Netzwerk sorgfältig ausgewählter Partner. Besuchen Sie uns auf https://tr-sys.eu/.

Informationen zu Orion Innovation

Orion Innovation („Orion") ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung. Das Team aus rund 6400 Mitarbeitern, das seine Wurzeln in der Technik und im Design Thinking hat, unterstützt Fortune-1000-Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue digitale Angebote zu entwickeln. Über seine Lieferzentren in Nordamerika, EMEA, Indien und Lateinamerika betreut Orion ein Klientel aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie, Sport und Unterhaltung, professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen sowie Gesundheitswesen. Weitere Informationen finden Sie auf www.orioninc.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2195243/4240974/Orion_Innovation_Logo.jpg