Transaction Systems et Orion Innovation annoncent un partenariat stratégique

EDISON, N.J., 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Transaction Systems et Orion Innovation (« Orion »), deux leaders éminents dans le secteur des technologies de l'information, sont satisfaits d'annoncer un partenariat stratégique visant à fournir une offre exhaustive de services professionnels et de solutions multiples, y compris les solutions bancaires de base de Temenos, aux organisations de services financiers. Cette collaboration verra les deux sociétés coopérer à travers les activités d'avant-vente, de vente et de livraison afin de fournir des solutions de premier ordre, la mise en œuvre, l'intégration, ainsi que le soutien professionnel et la maintenance aux clients, dans l'industrie des services financiers.

Avec cet accord, Transaction Systems et Orion tireront parti de leurs forces, de leurs capacités et de leurs solutions stratégiques combinées pour soutenir le marché des services financiers dans toute l'Europe. Leurs forces conjointes se concentreront sur l'exécution de programmes de transformation professionnelle et sur la mise en œuvre ou le remplacement de systèmes dorsaux critiques, afin d'améliorer les opérations et les services bancaires de leurs clients.

Pour Orion, ce partenariat permet un accès direct aux marchés et aux zones géographiques où Transaction Systems opère, élargissant ainsi sa portée et son influence. En s'appuyant sur l'expertise d'Orion, Transaction Systems améliorera considérablement son portefeuille de solutions existantes en incorporant un programme de solutions bancaires de pointe, basé sur Temenos, l'un des principaux fournisseurs de logiciels bancaires. Les experts en la matière d'Orion en Europe et en Asie compléteront les compétences de Transaction Systems en matière de services professionnels.

Ce partenariat établit une approche commune de la modernisation des services bancaires de base sur plusieurs marchés, notamment l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale et orientale (ECE) et la région du Caucase.

« Nous sommes ravis de nous engager dans ce partenariat avec Orion Innovation. En combinant nos forces, nous avons les moyens de fournir des services inégalés à nos clients du secteur bancaire », a indiqué Martin Loeffler, président-directeur général mondial de Transaction Systems.

« Cette collaboration représente une opportunité significative pour les deux sociétés de renforcer leur position sur le marché et de fournir des solutions exhaustives et innovantes dans le domaine du core banking pour le secteur des services financiers », a ajouté Suchen Janjale, Head of Financial Services, Europe, chez Orion Innovation.

À propos de Transaction Systems

TRANSACTION SYSTEMS est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques innovantes pour les secteurs des services financiers et de détail, spécialisé dans les technologies liées aux paiements et aux transactions, les solutions de transformation numérique ainsi que l'intégration de systèmes. Fondée en 2002, la société opère actuellement dans plus de 35 pays à travers le monde. Avec une forte présence géographique, TRSYS peut accompagner ses clients dans le monde entier, soit par le biais de ses propres équipes locales, soit par l'intermédiaire d'un réseau établi de partenaires soigneusement sélectionnés. Visitez-nous à l'adresse suivante : https://tr-sys.eu/.

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est un chef de file des services de transformation numérique et de développement de produits. Ancrée dans la réflexion sur l'ingénierie et la conception, ainsi que dans une combinaison unique d'agilité, d'échelle et de maturité, son équipe d'environ 6 400 collaborateurs aide les entreprises du Fortune 1000 à améliorer leur efficacité, à enrichir l'expérience client et à développer de nouvelles offres numériques. Grâce à ses centres de fourniture situés en Amérique du Nord, dans la région EMEA, en Inde et en Amérique latine, Orion sert des clients dans les secteurs des télécommunications, des médias et de la technologie, du sport et du divertissement, des services professionnels, des services financiers et des soins de santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orioninc.com.

