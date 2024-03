Transit Technologies annonce une acquisition stratégique pour améliorer les solutions de mobilité

KNOXVILLE, Tennessee, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Transit Technologies , un visionnaire de la transformation de la mobilité publique et privée, a officiellement acquis TripShot , une société de logiciels de gestion de parc automobile reconnue pour sa puissante plateforme dans le transport public et privé. Cette acquisition redéfinira les normes des services de transport et de la gestion du parc de véhicules en intégrant davantage les solutions technologiques dans la plateforme de mobilité complète de Transit Technologies.

« C'est plus qu'une expansion stratégique; c'est un bond en avant vers un avenir où le transport en commun est plus efficace, plus fiable et plus inclusif, a déclaré Gerry Leonard, PDG de Transit Technologies En intégrant cette plateforme de pointe, nous ne faisons pas que simplifier les opérations; nous établissons de nouveaux points de repère pour ce que les réseaux de transport en commun peuvent accomplir. Nous sommes très enthousiasmés par la capacité de TripShot d'ajouter une valeur importante aux vastes plateformes technologiques de Transit Technologies, qui dessert aujourd'hui plus de 3 000 clients dans le monde entier. »

TripShot, fondé dans la Silicon Valley, est à l'avant-garde de la révolution de la mobilité depuis 2008. Son parcours, d'une entreprise en démarrage au service de quelques-uns des clients les plus renommés du palmarès Fortune 500 de la Silicon Valley et des parcs de véhicules de transport du secteur privé, témoigne de son engagement à relever des défis complexes en matière de mobilité. Cette acquisition permettra d'intégrer un ensemble de produits améliorés à la suite de solutions de mobilité SaaS alimentées par l'IA de Transit Technologies, ce qui améliorera la capacité de desservir, de relier et d'optimiser les réseaux de transport en commun publics et privés.

« Aujourd'hui est une journée fantastique pour les clients, les partenaires et le personnel de TripShot, a déclaré Wayne Lewis, cofondateur et PDG de TripShot. Ensemble, Transit Technologies et TripShot franchissent la prochaine grande étape en mettant en œuvre notre vision commune de stimuler l'innovation dans le domaine des transports et de réaliser la mobilité pour tous. Je suis extrêmement fier de l'équipe TripShot dont le courage, l'expérience et les compétences nous ont permis de vivre ce moment de fierté. Grâce au savoir-faire et aux ressources extraordinaires de Transit Technologies, nous avons hâte d'élargir la portée, la capacité et la valeur de nos solutions de mobilité de pointe. »

La synergie entre les solutions de parc de véhicules de TripShot et les plateformes de pointe de Transit Technologies pour des itinéraires fixes, la réponse à la demande, la sécurité et la conformité de même que les services médicaux non urgents contribueront grandement à la mission de Transit Technologies, soit de révolutionner la mobilité et de répondre aux demandes changeantes des transports modernes.

À propos de Transit Technologies :

Transit Technologies est à l'avant-garde de la révolution de la mobilité, de la connexion des collectivités, de l'habilitation des déplacements individuels et de l'élimination de l'écart en matière d'équité dans le transport en commun. Depuis sa création, l'entreprise s'est engagée à combiner une technologie puissante à des solutions de mobilité et de transport en commun sécuritaires et novatrices.