Transit Technologies kündigt strategische Akquisition zur Verbesserung von Mobilitätslösungen an

KNOXVILLE, Tenn., 4. März 2024 /PRNewswire/ -- Transit Technologies, ein Visionär bei der Umgestaltung der öffentlichen und privaten Mobilität, hat offiziell TripShot übernommen, ein führendes Unternehmen für Flottenmanagement-Software, das für seine leistungsstarke Plattform im öffentlichen und privaten Pendlerverkehr bekannt ist. Diese Akquisition wird die Standards für Transportdienstleistungen und Flottenmanagement neu definieren, indem Technologielösungen weiter in die umfassende Mobilitätsplattform von Transit Technologies integriert werden.

„Dies ist mehr als eine strategische Erweiterung; es ist ein Sprung in eine Zukunft, in der der Verkehr effizienter, zuverlässiger und integrativer ist", sagte Gerry Leonard, Geschäftsführer von Transit Technologies. „Durch die Integration dieser fortschrittlichen Plattform rationalisieren wir nicht nur den Betrieb, sondern setzen neue Maßstäbe für das, was Verkehrssysteme leisten können. Wir freuen uns sehr über die Fähigkeit von TripShot, die umfangreichen Technologieplattformen von Transit Technologies, die heute mehr als 3.000 Kunden weltweit bedienen, erheblich zu erweitern."

TripShot wurde im Silicon Valley gegründet und steht seit 2008 an der Spitze der Mobilitätsrevolution. Sein Weg von einem Startup zu einigen der renommiertesten Fortune-500-Kunden aus dem Silicon Valley und privaten Transportflotten unterstreicht sein Engagement bei der Bewältigung komplexer Mobilitätsprobleme. Durch diese Übernahme wird ein erweitertes Produktangebot in die Suite der KI-gestützten SaaS-Mobilitätslösungen von Transit Technologies integriert, wodurch die Fähigkeit zur Bedienung, Verbindung und Optimierung öffentlicher und privater Verkehrsnetze verbessert wird.

„Heute ist ein fantastischer Tag für die Kunden, Partner und Mitarbeiter von TripShot", sagte Wayne Lewis, Mitbegründer und Geschäftsführer von TripShot. „Gemeinsam gehen Transit Technologies und TripShot den nächsten großen Schritt bei der Umsetzung unserer gemeinsamen Vision, Innovationen im Verkehrsbereich voranzutreiben und Mobilität für alle zu verwirklichen. Ich bin ungeheuer stolz auf das TripShot-Team, dessen Einsatz, Erfahrung und Können uns zu diesem stolzen Moment geführt hat. Mit dem enormen Know-how und den Ressourcen von Transit Technologies freuen wir uns darauf, die Reichweite, die Fähigkeiten und den Wert unserer führenden Mobilitätslösungen zu erweitern."

Die Synergie zwischen den Flottenlösungen von TripShot und den marktführenden Plattformen von Transit Technologies in den Bereichen Linienverkehr, Demand Response, Sicherheit und Compliance sowie medizinischer Notdienst wird wesentlich zur Mission von Transit Technologies beitragen, die Mobilität zu revolutionieren und die sich entwickelnden Anforderungen des modernen Verkehrs zu erfüllen.

Informationen zu Transit Technologies:

Transit Technologies steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Mobilität zu revolutionieren, Gemeinden miteinander zu verbinden, individuelle Fahrten zu ermöglichen und die Gerechtigkeitslücke im Verkehr zu beseitigen. Seit seiner Gründung widmet sich das Unternehmen der Verbindung von leistungsstarker Technologie mit sicheren und innovativen Mobilitäts- und Verkehrsbetriebslösungen.