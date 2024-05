TREEFROG THERAPEUTICS ERHÄLT DEN PREIS FÜR DAS BESTE POSTER AUF DER JAHRESTAGUNG DER INTERNATIONALEN GESELLSCHAFT FÜR ZELL- UND GENTHERAPIE (ISCT) FÜR IHR ZELLTHERAPIEPROGRAMM BEI DER PARKINSON-KRANKHEIT

- Treefrog wird zwei Poster über sein Zelltherapieprogramm für die Parkinson-Krankheit und seine firmeneigene Verkapselungstechnologie, C-Stem™, präsentieren.

BORDEAUX, Frankreich, 29. Mai 2024 /PRNewswire/ -- TreeFrog Therapeutics hat einen vollen Terminkalender auf der 30. Jahrestagung des ISCT, die diese Woche in Vancouver, Kanada, stattfindet: Es präsentiert zwei Poster, von denen eines als bestes Poster in der Kategorie iPSC ausgezeichnet wurde. Außerdem wird ein Poster über die neuartige Verkapselungstechnologie C-Stem™ präsentiert.

TreeFrog ist ein Zelltherapie-Unternehmen mit einem führenden Programm für die Parkinson-Krankheit, eine komplexe neurodegenerative Erkrankung, die nicht heilbar ist und deren Behandlung nur eine symptomatische Linderung bietet. Jahrzehntelange Forschung hat gezeigt, dass die Zelltherapie bei der Parkinson-Krankheit sehr vielversprechend ist; mehrere klinische Studien laufen. Die Herstellung dieser Zellen muss jedoch große pharmazeutische Herausforderungen bewältigen, einschließlich der Skalierbarkeit, um mit potenziellen kommerziellen Phasen kompatibel zu sein. Das Zelltherapieprogramm von TreeFrog basiert auf C-Stem™, einer proprietären Technologieplattform, die diese Herausforderungen meistert. Im Jahr 2021 gelang es dem Unternehmen erstmals, 15 Milliarden iPSCs in einem Durchgang innerhalb einer Woche herzustellen.

Michael Lanero Fidalgo, Geschäftsführer, wird das Unternehmen bei der Verleihung des Preises für das beste Poster in der Kategorie iPSC vertreten, mit dem herausragende Abstracts zur iPSC-Forschung ausgezeichnet werden. Poster #1219, First Off-The-Shelf Bioreactor Produced, iPSC-Derived Neural Microtissues Containing Dopaminergic Neurons Innervate the Striatum and Normalize Behavior in a Parkinson Rat Model, („Die ersten in einem Bioreaktor hergestellten, aus iPSC gewonnenen neuralen Mikrogewebe, die dopaminerge Neuronen enthalten, versorgen das Striatum und normalisieren das Verhalten in einem Parkinson-Rattenmodell") ist auch eines von nur zwanzig Postern, die für eine Elevator-Pitch-Präsentation aus den insgesamt 600 berücksichtigten Postern ausgewählt wurden.

Kevin Alessandri, Mitbegründer und technischer Leiter , wird auf dem Poster #1200 Cell encapsulation as a tool for stem cell-based cell therapy industrialization („Zellverkapselung als Werkzeug für die Industrialisierung stammzellbasierter Zelltherapien") zeigen, wie die C-Stem™ Technologie die Engpässe der komplexen Chemie, Herstellung und Kontrolle (CMC) in der Zelltherapie überwinden kann. Er wird auch als KOL an der JSRM-ISCT iPSC-Workshopveranstaltung iPSCs: From Bench to Bedside' Scientific Signature Series teilnehmen.

Veranstaltungen:

Elevator-Pitch-Präsentation von Michael Lanero-Fidalgo , in Vertretung der Hauptautoren Nicolas Prudon & Lucia Cordero Espinoza

29. Mai, 2024 um 12:00–13:00 Uhr, Raum 201

30. Mai um 18:00–19:30 Uhr Exhibit & Poster Hall

1. Juni, 2024 um 7:30–16:00 Uhr - Raum 212-214

