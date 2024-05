Treefrog Therapeutics obtiene el premio al mejor póster en la reunión anual de la ISCT

Treefrog Therapeutics obtiene el premio al mejor póster en la reunión anual de la Sociedad Internacional de Terapia Celular y Génica (ISCT) por su programa de terapia celular en la enfermedad de Parkinson

- Treefrog presentará dos carteles sobre su programa de terapia celular en la enfermedad de Parkinson y su tecnología de encapsulación patentada, C-Stem™ -

BORDEAUX, Francia, 29 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- TreeFrog Therapeutics tiene una apretada agenda en la 30ª reunión anual de la ISCT, que tendrá lugar en Vancouver, Canadá, esta semana, con la presentación de dos carteles, uno de los cuales ha sido premiado como Mejor Póster en la categoría iPSC. También se presentará un póster sobre su tecnología de encapsulación transformadora, C-Stem™.

TreeFrog es una empresa de terapia celular con un programa líder en la enfermedad de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa compleja que no tiene cura y cuyos tratamientos solo ofrecen alivio sintomático. Décadas de investigación demuestran que la terapia celular es inmensamente prometedora para la enfermedad de Parkinson, con múltiples ensayos clínicos en curso. Sin embargo, la fabricación de estas células debe superar importantes desafíos farmacéuticos, incluida la escalabilidad, para que sea compatible con posibles fases comerciales. El programa de terapia celular de TreeFrog se basa en C-Stem™, una plataforma tecnológica patentada que supera estos desafíos. En 2021, la empresa logró la primicia mundial al producir 15 mil millones de iPSC en una sola ejecución, en una semana.

Michael Lanero Fidalgo, responsable de operaciones, representará a la empresa en el Mejor Póster en la categoría iPSC, un premio diseñado para reconocer resúmenes destacados relacionados con la investigación de iPSC. El póster #1219, First Off-The-Shelf Bioreactor Produced, iPSC-Derived Neural Microtissues Containing Dopaminergic Neurons Innervate the Striatum and Normalize Behavior in a Parkinson Rat Model, es también uno de los veinte carteles elegidos para una presentación breve entre un total de 600 considerados.

Kevin Alessandri, co-fundador y responsable de tecnología, presentará el póster #1200 Cell encapsulation as a tool for stem cell-based cell therapy industrialization, una inmersión profunda en cómo la tecnología C-Stem™ puede superar los cuellos de botella de la compleja Química, Fabricación y Controles (CMC) en la terapia celular. También participará como KOL en el taller JSRM-ISCT iPSC iPSCs: From Bench to Bedside' Scientific Signature Series.

Eventos:

Presentación breve a cargo de Michael Lanero-Fidalgo , representando a los autores principales Nicolas Prudon & Lucia Cordero Espinoza ,

29 de mayo de 2024 @ 12:00 – 13:00, sala 201

30 de mayo @ 18:00 – 19:30 Exhibit & Poster Hall

(Posters #1219 & #1200) 30 de mayo @ 18:00 – 19:30 Exhibit & Poster Hall iPSC: Bench to Bedside: Scientific Signature Series, participación de Kevin Alessandri como KOL.

1 de junio de 2024 @ 7:30 – 16:00, sala 212-214

