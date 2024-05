TREEFROG THERAPEUTICS REMPORTE LE PRIX DE LA MEILLEURE AFFICHE LORS DE LA RÉUNION ANNUELLE DE L'INTERNATIONAL SOCIETY FOR CELL & GENE THERAPY (ISCT) POUR SON PROGRAMME DE THÉRAPIE CELLULAIRE POUR LA MALADIE DE PARKINSON

- Treefrog présentera deux affiches sur son programme de thérapie cellulaire pour la maladie de Parkinson et sa technologie exclusive d'encapsulation, C-Stem™ -

BORDEAUX, France, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- TreeFrog Therapeutics a un programme chargé à la 30e réunion annuelle de l'ISCT, qui se tient cette semaine à Vancouver, au Canada, avec la présentation de deux affiches, dont l'une a été récompensée par le prix de la meilleure affiche dans la catégorie iPSC. Une affiche sur sa technologie d'encapsulation transformationnelle, C-Stem™, sera également présentée.

TreeFrog est une société de thérapie cellulaire dont le programme principal porte sur la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative complexe qui n'a pas de remède et dont les traitements n'offrent qu'un soulagement symptomatique. Des décennies de recherche démontrent que la thérapie cellulaire est extrêmement prometteuse pour la maladie de Parkinson, de nombreux essais cliniques étant en cours. Cependant, la fabrication de ces cellules doit surmonter d'importants défis pharmaceutiques, notamment l'évolutivité, pour être compatible avec les phases commerciales potentielles. Le programme de thérapie cellulaire de TreeFrog est basé sur C-Stem™, une plateforme technologique exclusive qui surmonte ces défis. En 2021, l'entreprise a réalisé une première mondiale en produisant 15 milliards d'iPSC en une seule fois, en une semaine.

Michael Lanero Fidalgo, directeur de l'exploitation, représentera l'entreprise pour le prix de la meilleure affiche dans la catégorie iPSC, un prix conçu pour récompenser les résumés exceptionnels liés à la recherche sur l'iPSC. L'affiche no 1219, intitulée First Off-The-Shelf Bioreactor Produced, iPSC-Derived Neural Microtissues Containing Dopaminergic Neurons Innervate the Striatum and Normalize Behavior in a Parkinson Rat Model (Première production en bioréacteur de microtissus neuronaux dérivés d'iPSC contenant des neurones dopaminergiques qui innervent le striatum et normalisent le comportement dans un modèle de Parkinson chez le rat), est également l'une des vingt affiches sélectionnées pour une présentation éclair parmi les 600 qui ont été retenues.

Kevin Alessandri, cofondateur et directeur de la technologie, présentera l'affiche no 1200, intitulée Cell encapsulation as a tool for stem cell-based cell therapy industrialization (L'encapsulation cellulaire comme outil pour l'industrialisation de la thérapie cellulaire à base de cellules souches), une analyse approfondie de la façon dont la technologie C-Stem™ peut surmonter les goulets d'étranglement de la chimie complexe, de la fabrication et des contrôles (CMC) dans la thérapie cellulaire. Il participera également en tant que KOL à l'atelier JSRM-ISCT iPSC intitulé iPSCs : From Bench to Bedside' Scientific Signature Series (Du laboratoire au chevet du patient, dans le cadre de la série des signatures scientifiques).

Événements :

Présentation éclair par Michael Lanero-Fidalgo , représentant les auteurs principaux Nicolas Prudon et Lucia Cordero Espinoza

29 mai 2024, de 12 h à 13 h, salle 201

, représentant les auteurs principaux Nicolas Prudon et Lucia Cordero Espinoza 29 mai 2024, de 12 h à 13 h, salle 201 Réception de réseautage pour la présentation d'affiches iPSC (affiches no 1219 et no 1200)

30 mai, de 18 h à 19 h 30, dans le hall d'exposition et des affiches

(affiches no 1219 et no 1200) 30 mai, de 18 h à 19 h 30, dans le hall d'exposition et des affiches iPSC : Bench to Bedside: Scientific Signature Series, participation de Kevin Alessandri en tant que KOL.

1er Juin, 2024 de 7 h 30 à 16 h, salle 212-214

www.treefrog.fr

CONTACT :

Rachel Mooney

Responsable de la communication

TreeFrog Therapeutics

[email protected]