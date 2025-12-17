Treon bringt KI-gestützte vorausschauende Wartung für die Materialhandhabung auf den Markt - jetzt auf AWS Marketplace

TAMPERE, Finnland, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Treon, ein führendes Unternehmen im Bereich industrielles IoT, gab heute bekannt, dass die Treon Flow-Lösung für Material Handling, eine cloudbasierte, KI-gestützte Lösung für vorausschauende Wartung, nun auf Amazon Marketplace erhältlich ist. Entwickelt für einen Betrieb ohne Ausfallzeiten. Treon Flow hilft Unternehmen dabei, Fehler frühzeitig zu erkennen, Wartungskosten zu senken und von Pilotprojekten auf Tausende von Anlagen zu skalieren, wobei die Installation innerhalb weniger Tage erfolgt.

Predictive maintenance for Food and Beverage

Mithilfe von KI und maschinellem Lernen analysiert das System Vibrations- und Temperaturdaten, um automatisch abnormale Muster zu erkennen, potenzielle Ausfälle vorherzusagen und umsetzbare Warnmeldungen in Mobil- und Cloud-Anwendungen zu generieren, ohne dass Fachwissen über Vibrationen oder Datenwissenschaft erforderlich ist. Das Ergebnis ist ein selbstlernendes System, das sich kontinuierlich verbessert und Wartungsteams dabei unterstützt, intelligentere und schnellere Entscheidungen bei groß angelegten Einsätzen zu treffen.

„Treon Flow ist mehr als nur vorausschauende Wartung, es ist die Grundlage für intelligente Abläufe und Workflows", sagt Tom Nordman, SVP Sales bei Treon. „Durch die Kombination von KI-gestützten Analysen, Plug-and-Play-Sensoren, Mobil- und Cloud-Anwendungen mit der Skalierbarkeit der AWS-Cloud bieten wir Unternehmen eine leistungsstarke Plattform und bewegen uns in Richtung einer Zukunft der selbstlernenden, präskriptiven Wartung."

Entwickelt für die Materialhandhabung in großem Maßstab

Treon Flow eignet sich ideal für die Überwachung von Elektromotoren, Förderbändern, Ventilatoren und Getriebesystemen und passt zu Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Recycling, Flughäfen und Lagerhaltung.

Wichtigste Vorteile

Verhinderung von Ausfällen und Verringerung ungeplanter Reparaturen mit frühzeitiger Fehlererkennung durch KI-gestützte Erkenntnisse

Mobile-First-Erfahrung für Techniker, ohne dass Kenntnisse in Schwingungs- oder Datenwissenschaft erforderlich sind

Einfach skalierbar über Standorte, Anlagentypen und Produktionsumgebungen hinweg für eine schnelle Bereitstellung

Einfache Installation mit flexiblen Messpunkten und sicherer Cloud-Konnektivität

Kontinuierliche Verbesserung, da KI-Modelle aus realen Betriebsbedingungen lernen

Treon Flow basiert auf der Cloud-Plattform Treon Connect. Es kombiniert drahtlose Sensoren, Gateways und Treon Connect Cloud- und Mobilanwendungen, um intelligente Echtzeit-Einblicke in den Zustand der Anlagen zu liefern. Die Lösung bietet flexible Bereitstellungsoptionen:

Gehostete SaaS: Vollständig verwaltet auf AWS, einschließlich Sensoren und Gateways. Ein einfaches, skalierbares Abonnement basierend auf der Anzahl der überwachten Sensoren macht die Budgetierung und Erweiterung unkompliziert.

Gehostete PaaS: Cloud-to-Cloud-Integration: Nahtlose Integration von Treon Connect in bestehende Unternehmenssysteme über sichere Cloud-zu-Cloud-Verbindungen für zentrale Transparenz.

AWS FTR-Zulassung, ISV-Programm und Verfügbarkeit auf dem Marktplatz

Treon hat die AWS Foundational Technical Review (FTR) abgeschlossen und ist dem AWS ISV Accelerate-Programm beigetreten, wodurch die Einhaltung der AWS-Best Practices für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung gewährleistet ist. Nach der Zulassung sind Treon Flow for Material Handling Starter Kits auf dem Amazon AWS Marketplace erhältlich, sodass Kunden sie einfach entdecken, kaufen und in ihren AWS-Umgebungen einsetzen können.

Anfang 2026 wird Treon sein Portfolio mit der Einführung von Treon Make for Manufacturing erweitern, einer Lösung für kritische Anlagen und hochauflösende Diagnosen, die sowohl vorausschauende als auch präskriptive Wartung ermöglicht. Angetrieben von Treon Industrial Node X wird sie verbesserte Erkennungsfunktionen und eine breitere Überwachungsabdeckung bieten, um anspruchsvolle industrielle Abläufe zu unterstützen.

Kommendes Webinar

Treon wird am 21. Januar 2026 ein Webinar veranstalten, um seine umfassende Predictive-Maintenance-Lösung vorzustellen, wobei der Schwerpunkt auf Anwendungsfällen in der Fertigungs- und Konsumgüterindustrie liegt.

Link zur Registrierung: Webinar - Von reaktiv zu vorausschauend: Wie AI die Instandhaltung verändert

Information zu Treon

Treon ist ein Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Produktivität zu steigern, die Transparenz ihrer Betriebsabläufe zu verbessern und ihre Nachhaltigkeit zu fördern. Treon Connect steigert die betriebliche Effizienz durch datengesteuerte Automatisierung, um die Lebensdauer von Maschinen zu verlängern, Anlagen zu überwachen, die Produktivität zu steigern und die Sicherheit in verschiedenen Branchen zu gewährleisten. Treon genießt das Vertrauen weltweit führender Unternehmen und liefert sichere, anpassbare Produkte, die sich nahtlos in bestehende Geschäftslösungen integrieren lassen.

Weitere Informationen über Treon Connect finden Sie unter https://treon.fi/ oder Treon LinkedIn

