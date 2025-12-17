Treon lance la maintenance prédictive alimentée par l'IA pour la manutention : désormais sur AWS Marketplace

TAMPERE, Finlande, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Treon, société leader dans le domaine de l'IoT industriel, a annoncé aujourd'hui que la solution Treon Flow pour la manutention, une solution de maintenance prédictive native dans le cloud et axée sur l'IA, est désormais disponible sur Amazon Marketplace. Conçue pour assurer des opérations sans interruption de service. Treon Flow aide les entreprises à détecter rapidement les défaillances, à réduire les coûts de maintenance et à passer d'un projet pilote à des milliers d'actifs, avec une installation mesurée en quelques jours.

Predictive maintenance for Food and Beverage

S'appuyant sur l'IA et l'apprentissage automatique, le système analyse les données de vibration et de température pour identifier automatiquement les schémas anormaux, prédire les défaillances potentielles et générer des alertes exploitables sur les applications mobiles et cloud, sans nécessiter d'expertise en vibration ou en science des données. Le résultat est un système en auto-apprentissage qui s'améliore en continu et aide les équipes de maintenance à prendre des décisions plus éclairées et plus rapides dans le cadre de déploiements à grande échelle.

« Treon Flow est plus qu'une simple maintenance prédictive, c'est la base pour des opérations et de flux de travail intelligents », déclare Tom Nordman, vice-président des ventes chez Treon. « En combinant des analyses pilotées par l'IA, des capteurs plug-and-play, des applications mobiles et cloud avec l'évolutivité du cloud AWS, nous offrons aux entreprises la plateforme puissante et nous nous dirigeons vers un avenir de maintenance auto-apprenante et prescriptive. »

Conçue pour la manutention à grande échelle

Treon Flow est idéale pour la surveillance des moteurs électriques, des bandes transporteuses, des ventilateurs et des systèmes d'engrenage, et convient aux secteur telles que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, le recyclage, les aéroports et l'entreposage.

Principaux avantages

Prévenir les pannes et réduire les réparations non planifiées grâce à la détection précoce des défaillances alimentée par des informations pilotées par l'IA

Une expérience mobile pour les techniciens, sans expertise en vibration ou en science des données

Elle s'adapte facilement aux sites, aux types d'équipements et aux environnements de production pour un déploiement rapide

Installation simple avec des points de mesure flexibles et une connectivité cloud sécurisée

Amélioration continue grâce à l'apprentissage des modèles d'IA à partir des conditions réelles d'exploitation

La solution Treon Flow est construite sur la plateforme Treon Connect. Elle combine des capteurs sans fil, des passerelles et les applications mobiles et Cloud Treon Connect pour fournir des informations intelligentes et en temps réel sur l'état de l'équipement. La solution offre des options de déploiement flexibles :

Solution SaaS hébergée : gestion intégrale sur AWS, y compris les capteurs et les passerelles. Un abonnement simple et évolutif basé sur le nombre de capteurs surveillés facilite la budgétisation et l'expansion.

PaaS hébergée : intégration de cloud à cloud : intégrer de manière transparente Treon Connect aux systèmes d'entreprise existants via des connexions sécurisées de cloud à cloud pour une visibilité centralisée.

Approbation de la FTR d'AWS, programme ISV et disponibilité de la place de marché

Treon a réussi le Foundational Technical Review (FTR) d'AWS et a rejoint le programme Accelerate ISV d'AWS, garantissant la conformité avec les meilleures pratiques d'AWS en matière de sécurité, de fiabilité et de performance. Après approbation, les kits de démarrage Treon Flow pour la manutention sont disponibles sur l'AWS Marketplace d'Amazon, ce qui permet aux clients de découvrir, d'acheter et de déployer facilement dans leurs environnements AWS.

Début 2026, Treon élargira son portefeuille avec le lancement de Treon Make for Manufacturing, une solution conçue pour les équipements stratégiques et les diagnostics haute résolution, permettant une maintenance à la fois prédictive et prescriptive. Alimenté par Treon Industrial Node X, elle offrira une capacité de détection améliorée et une couverture de surveillance plus large afin de soutenir les opérations industrielles exigeantes.

Prochain webinaire

Treon organisera un webinaire le 21 janvier 2026 pour présenter sa solution complète de maintenance prédictive, en mettant l'accent sur les cas d'utilisation dans les secteurs de la fabrication et des biens de consommation.

Lien d'inscription : Webinaire – From Reactive to Predictive: How AI Transforms Maintenance (De la réactivité à la prédiction : comment l'IA transforme la maintenance)

À propos de Treon

Treon est une entreprise technologique dont la mission est d'aider les entreprises à améliorer leur productivité, leur visibilité opérationnelle et leur durabilité avancée. Treon Connect stimule l'efficacité opérationnelle à l'aide de l'automatisation basée sur les données pour prolonger la durée de vie des machines, surveiller les actifs, augmenter la productivité et assurer la sécurité dans tous les secteurs. Treon fournit des produits sécurisés et personnalisables qui s'intègrent de manière transparente dans les solutions d'entreprise existantes et qui bénéficient de la confiance des leaders mondiaux.

Pour plus d'informations sur Treon Connect, visitez https://treon.fi/ ou Treon LinkedIn.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2846762/Treon.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2652650/5684274/Treon_Logo.jpg