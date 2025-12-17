Treon lanza el mantenimiento predictivo basado en IA para el manejo de materiales: ahora en AWS Marketplace

TAMPERE, Finlandia, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Treon, empresa líder en IoT industrial, anunció hoy que la solución Treon Flow para Manejo de Materiales, una solución de mantenimiento predictivo nativa de la nube y basada en IA, ya está disponible en Amazon Marketplace. Diseñada para ofrecer operaciones sin tiempo de inactividad, Treon Flow ayuda a las empresas a detectar fallos de forma temprana, reducir los costes de mantenimiento y escalar desde un piloto hasta miles de activos, con una instalación que se mide en días.

Predictive maintenance for Food and Beverage

Aprovechando la IA y el aprendizaje automático, el sistema analiza datos de vibración y temperatura para identificar automáticamente patrones anormales, predecir posibles fallos y generar alertas prácticas en aplicaciones móviles y en la nube, sin necesidad de conocimientos de vibración ni de ciencia de datos. El resultado es un sistema de autoaprendizaje que mejora continuamente y ayuda a los equipos de mantenimiento a tomar decisiones más inteligentes y rápidas en implementaciones a gran escala.

"Treon Flow es más que mantenimiento predictivo; es la base de operaciones y flujos de trabajo inteligentes", afirmó Tom Nordman, vicepresidente sénior de Ventas de Treon. "Al combinar análisis basados en IA, sensores listos para usar, aplicaciones móviles y en la nube con la escalabilidad de la nube de AWS, ofrecemos a las empresas una plataforma potente y avanzamos hacia un futuro de mantenimiento prescriptivo y de autoaprendizaje".

Diseñado para el manejo de materiales a gran escala

Treon Flow es ideal para monitorear motores eléctricos, cintas transportadoras, ventiladores y sistemas de engranajes, y se adapta a industrias como la de alimentos y bebidas, la farmacéutica, el reciclaje, los aeropuertos y el almacenamiento.

Beneficios clave

Prevenir averías y reducir las reparaciones no planificadas con la detección temprana de fallos basada en información basada en IA.

Experiencia móvil para técnicos que no requieren experiencia en vibración ni ciencia de datos.

Escalabilidad sencilla entre sitios, tipos de activos y entornos de producción para una implementación rápida.

Instalación sencilla con puntos de medición flexibles y conectividad segura a la nube.

Mejora continua a medida que los modelos de IA aprenden de las condiciones operativas reales.

Treon Flow se basa en la plataforma en la nube Treon Connect. Combina sensores inalámbricos, puertas de enlace y aplicaciones móviles y en la nube de Treon Connect para proporcionar información inteligente en tiempo real sobre el estado del equipo. La solución ofrece opciones de implementación flexibles:

SaaS alojado: Totalmente gestionado en AWS, incluyendo sensores y puertas de enlace. Una suscripción sencilla y escalable, basada en la cantidad de sensores monitoreados, facilita la presupuestación y la expansión.

PaaS alojado: Integración de nube a nube: Integre Treon Connect sin problemas con los sistemas empresariales existentes mediante conexiones seguras de nube a nube para una visibilidad centralizada.

Aprobación AWS FTR, Programa ISV y disponibilidad en el Marketplace

Treon completó la Revisión Técnica Fundamental (FTR) de AWS y se unió al programa AWS ISV Accelerate, lo que garantiza el cumplimiento de las mejores prácticas de AWS en materia de seguridad, fiabilidad y rendimiento. Tras la aprobación, los kits de inicio de Treon Flow para Manejo de Materiales están disponibles en Amazon AWS Marketplace, lo que facilita a los clientes la exploración, la compra y la implementación en sus entornos de AWS.

A principios de 2026, Treon ampliará su cartera con el lanzamiento de Treon Make for Manufacturing, una solución diseñada para equipos críticos y diagnósticos de alta resolución, que permite el mantenimiento predictivo y prescriptivo. Impulsado por Treon Industrial Node X, ofrecerá una capacidad de detección mejorada y una cobertura de monitoreo más amplia para respaldar las exigentes operaciones industriales.

Próximo seminario web

Treon organizará un seminario web el 21 de enero de 2026 para presentar su solución integral de mantenimiento predictivo, centrada en casos de uso en manufactura y bienes de consumo.

Enlace de registro: Webinar – From Reactive to Predictive: How AI Transforms Maintenance

Acerca de Treon

Treon es una empresa tecnológica cuya misión es ayudar a las empresas a mejorar su productividad, optimizar la visibilidad operativa y promover la sostenibilidad. Treon Connect impulsa la eficiencia operativa mediante la automatización basada en datos para prolongar la vida útil de las máquinas, supervisar los activos, aumentar la productividad y garantizar la seguridad en todos los sectores. Con la confianza de líderes mundiales, Treon ofrece productos seguros y personalizables que se integran a la perfección con las soluciones empresariales existentes.

Para obtener más información sobre Treon Connect, visite https://treon.fi/ o Treon LinkedIn

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2846762/Treon.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2652650/5684274/Treon_Logo.jpg