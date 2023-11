Trickster : La course pour devenir le numéro 1 de Noël n'est pas une plaisanterie

LONDRES, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Trickster, le chanteur et entrepreneur autrichien de Linz, sort son mash-up survolté et swinguant des classiques de Noël « Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town » sur Trickster Recordings par l'intermédiaire d'Absolute le 17 novembre 2023. Mélange de nostalgie et de chaleur festive, c'est le cocktail de Noël dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin : tenez le lait de poule. Trickster veut apporter de la joie dans tous les foyers !

Trickster

Tournée dans les emblématiques Pinewood Studios, où est né James Bond, la vidéo du single est imprégnée du glamour vintage des années 1940, tandis que certains des meilleurs danseurs du monde recréent l'énergie festive et époustouflante d'une fête de Noël à la Nouvelle-Orléans. Créée par une équipe qui a travaillé sur Le Seigneur des anneaux, Mission Impossible, Independence Day et bien d'autres choses encore, cette superproduction de Noël fera un jour partie d'un film de Noël à part entière. Le morceau de Noël de Trickster est en passe de devenir la meilleure bande-son de la saison.

La chanson arrive juste avant le film du même nom de John Woo et, bien que l'histoire de Trickster soit digne d'Trickster soit digne d'avoir son propre film, concentrons-nous sur la musique pour l'instant...

Ces chansons emblématiques de Noël ont été fusionnées dans les légendaires studios londoniens Angel et RAK, et mixées à Abbey Road, pour créer un morceau produit par Richard Flack [Joe Strummer, Florence and the Machine] et Trickster lui-même. Le producteur Guy Chambers [Robbie Williams] est également un élément clé du projet Trickster. Le somptueux « Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town » met en avant le groupe vocal The Swingles, lauréat d'un Grammy® Award, un big band et une section de cordes, le tout arrangé et orchestré par le brillant Callum Au [Quincy Jones, Michael Bublé].

Créant du rock, de la pop, du swing et de l'électro, Trickster adopte une approche avant-gardiste : tout doit être innovant, frais et original. De même, John Woo a déclaré à propos de son propre film « Silent Night » : « Tout le film est sans dialogue... On utilise la musique à la place du langage ». De même, la musique de Trickster parle avec le cœur. « Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town » fait suite à « Still Kicking », qui a été diffusé dans le monde entier.

Alors cette année, offrez-vous un Noël farceur : il ne sera certainement pas ennuyeux ! Trickster est également ravi d'annoncer que son premier album sortira en 2024. Assurez-vous que Trickster figure sur votre liste de Noël.

Pre-Save : https://slinky.to/SilentNightSantaClaus

Écouter un extrait du morceau : https://youtu.be/BrzOIV-LGOI?si=_29irV6c6ZryPM5W