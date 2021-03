Trillium Flow Technologies™ acquiert Red Point Alloys BV

STAMFORD, Connecticut, HOUSTON et LONDRES, 8 mars 2021 /PRNewswire/ -- À compter d'aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que Red Point Alloys BV (« Red Point ») se joint à Trillium Flow Technologies (« Trillium »).

Fondée en 1987, Red Point est spécialisée dans la conception, la fabrication et la livraison rapide de vannes d'isolement en matériaux exotiques pour des applications dans la pétrochimie, la chimie, les engrais, la production de pétrole et de gaz, le GNL et d'autres processus industriels.

Trillium Flow Technologies, une société du portefeuille de First Reserve, se concentre sur sa mission d'aider passionnément ses clients en leur fournissant des produits et services essentiels pour les aider à répondre aux besoins du monde actuel, toujours plus exigeant. Les marques BDKä, Hopkinsons® et Atwood & Morrill® de Trillium, combinées aux offres de Red Point, placent les sociétés combinées dans une position unique, leur permettant d'offrir des livraisons de premier plan sur le marché pour une gamme étendue de produits de robinetterie.

« Je suis heureux d'élargir la famille Trillium Flow Technologies et d'offrir à notre clientèle mondiale en pleine expansion une gamme plus large de produits de contrôle des flux de livraison rapide et hautement sophistiqués. Red Point est un leader du marché dans la livraison rapide de vannes spéciales et s'intègre parfaitement dans notre portefeuille. » — David Paradis, PDG, Trillium Flow Technologies

« Je suis fier que Red Point et nos employés fassent maintenant partie de Trillium Flow Technologies. Le réseau de vente mondial de Trillium et son vaste portefeuille de vannes hautement sophistiquées, combinés aux processus rationalisés de Red Point et à son offre de vannes rapides, créeront une grande valeur ajoutée pour les clients des deux sociétés. » — Frank van Os, PDG, Red Point Alloys BV

À propos de Trillium Flow Technologies

Trillium Flow Technologies est un concepteur, fabricant et fournisseur de services après-vente de vannes et de pompes utilisées dans le secteur de l'énergie et dans des applications industrielles plus larges. Son portefeuille de marques bien établi sert des clients dans les secteurs de la production d'électricité, du pétrole et du gaz, de l'eau et des eaux usées, de l'exploitation minière et de l'industrie. Pour en savoir plus : www.trilliumflow.com

À propos de First Reserve

First Reserve est une société d'investissement privée de premier plan au niveau mondial qui se concentre exclusivement sur l'énergie, y compris les marchés industriels connexes. Forte de plus de 35 ans de connaissance du secteur, d'expertise en matière d'investissement et d'excellence opérationnelle, l'entreprise a cultivé un réseau durable de relations mondiales qui lui a permis de lever 32 milliards de dollars de capitaux. Les sociétés de son portefeuille ont opéré sur six continents, couvrant le spectre énergétique depuis le pétrole et le gaz en amont jusqu'au milieu et à l'aval, en passant par les ressources, les équipements et les services, ainsi que les infrastructures associées. Pour en savoir plus : www.firstreserve.com

Contact

Médias :

Chris Molineaux

Responsable du marketing et de la communication au niveau mondial

[email protected]

+1 (832) 691-9238

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1450747/TFT__Logo.jpg

