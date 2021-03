Trillium Flow Technologies™ neemt Red Point Alloys BV over

STAMFORD, Connecticut, HOUSTON en LONDEN, 8 maart 2021 /PRNewswire/ -- We zijn verheugd aan te kondigen dat Red Point Alloys BV ("Red Point") vanaf vandaag deel is van Trillium Flow Technologies ("Trillium").

Red Point werd opgericht in 1987 en is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en snelle levering van kleppen uit speciale materialen voor het gebruik bij processen in de petrochemische, chemische en meststoffensector, bij de olie- en gasproductie, LNG alsook bij andere industriële processen.

Trillium Flow Technologies, een portefeuillebedrijf van First Reserve, is gefocust op zijn missie om zijn klanten met passie bij te staan door essentiële producten en diensten te verstrekken, opdat ze kunnen voldoen aan de behoeften van de steeds veranderende wereld van vandaag. Trilliums merken BDKä, Hopkinsons® en Atwood & Morrill®, samen met Red Points aanbod, positioneren de gecombineerde bedrijven met het vermogen om marktleidende leveringen aan te bieden voor een uitgebreid assortiment kleppen.

"Ik ben enthousiast over de uitbreiding van de Trillium Flow Technologies-familie en om ons globaal en groeiend klantbestand een breder assortiment aan uiterst ingenieuze, snel geleverde stroomregelingsproducten aan te bieden. Red Point is een marktleider in de snelle levering van gespecialiseerde kleppen en past uitstekend in ons portfolio." — David Paradis, CEO, Trillium Flow Technologies

"Ik ben trots dat Red Point en onze werknemers nu deel uitmaken van Trillium Flow Technologies. Trilliums wereldwijd verkoopnetwerk en uitgebreid portfolio van uiterst ingenieuze kleppen zullen in combinatie met Red Points gestroomlijnde processen en versneld aanbod grote waarde creëren voor de klanten van beide bedrijven." — Frank van Os, CEO, Red Point Alloys BV

Over Trillium Flow Technologies

Trillium Flow Technologies is een globale ontwerper, producent en verlener van secundaire diensten van ingenieuze kleppen en pompen die gebruikt worden in de energiesector en bij bredere industriële toepassingen. Met zijn gevestigd portfolio bedient het klanten in de energieopwekkings-, olie- en gas-, water- en afvalwater-, mijn- en industriesector. Meer informatie vindt u op: www.trilliumflow.com

Over First Reserve

First Reserve is een toonaangevende private-equity-investeringsmaatschappij die exclusief gefocust is op energie met inbegrip van gerelateerde industriële markten. Met meer dan 35 jaar inzicht in de branche, investeringsexpertise en operationele uitmuntendheid heeft de maatschappij een duurzaam netwerk opgezet van globale relaties met een opgehaald kapitaal van $ 32 miljard. Zijn portefeuillebedrijven zijn actief op zes continenten en omvatten het hele spectrum van upstream-olie en -gas tot midstream en downstream, inclusief hulpbronnen, apparatuur en diensten en geassocieerde infrastructuur. Meer informatie vindt u op: www.firstreserve.com

Contact

Media:

Chris Molineaux

Global Marketing and Communications Manager

[email protected]

+1 (832) 691-9238

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1450747/TFT__Logo.jpg

Related Links

https://www.trilliumflow.com



SOURCE Trillium Flow Technologies